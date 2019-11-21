 Із загиблим від поранень унаслідок вибухів у Балаклії військовослужбовцем Сергієм Подуфаловим попрощалися на Кіровоградщині. ФОТО

Про це повідомляє UA:Кропивницький, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Ясинове Олександрівського району прощаються з військовим Сергієм Подуфаловим, якого поранили під час вибухів в Балаклії. Помер 43-річний старший солдат, водій, у неділю в реанімації лікарні невідкладної допомоги Харкова. До будинку, де жив Сергій Подуфалов, попрощатись з ним прийшли рідні, знайомі та колеги по службі", - йдеться в повідомленні.

У загиблого військовослужбовця залишилися дружина і двоє синів.

Також читайте: Під час вибуху в Балаклії загинули військовослужбовці з Охтирки Дмитро Мовчан і Денис Ярмак, - вч А0563









Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

В результаті вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень і опіків. Згодом один з поранених помер у лікарні.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.