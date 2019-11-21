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Все про:алкоголь (664) Вінницька область (394) контрафакт (120) СБУ (4923)

 СБУ накрила цех з підробленим алкоголем на Вінниччині: вилучено 33 тонни готової продукції. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області Служба безпеки України блокувала оптове виробництво і реалізацію небезпечної для життя і здоров'я контрафактної алкогольної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, в ангарі на околиці міста Могилів-Подільський кілька місцевих мешканців організували підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. Під виглядом продукції відомих світових брендів зловмисники продавали підробку через інтернет по всій території України. Доставку товару здійснювали через один із поштових сервісів, а також за допомогою кур`єрів та на власному автотранспорті.

Під час обшуків за місцем виготовлення та зберігання сурогату правоохоронці вилучили 33 тонни контрафактного алкоголю, майже 5 тонн спирту сумнівної якості, пакувальну тару та "виробниче" обладнання. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого товару становить понад 14 мільйонів гривень. Сума збитків, завданих державному бюджету, обчислюється в 6,5 мільйона гривень.

СБУ накрила цех з підробленим алкоголем на Вінниччині: вилучено 33 тонни готової продукції 01
СБУ накрила цех з підробленим алкоголем на Вінниччині: вилучено 33 тонни готової продукції 02
СБУ накрила цех з підробленим алкоголем на Вінниччині: вилучено 33 тонни готової продукції 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мережу оптового збуту контрафактного алкоголю викрито на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності, а також з`ясування джерел походження сировини. Заходи із викриття протиправного механізму проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160998
 
 
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СБУ так совсем сопьётся.. Видел как они "отдыхают" после "что-то мне не нравятся документы на товар"... Это ******! Сразу видно кацапов под прикрытием. Хотя все известно, что ФСБ\СБУ - близнецы-братья. Понапиваются и мычат про "хахлов", которые не любят "старших братьев". Их все рейды - туда, где не договорились про спирт
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Можно это пойло оптом на ВР, пусть слуги жрут.
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а главное в этом, что до сегодня никто ничего не знал и не видел. я о местных ментах и руководстве. там же промышленные масштабы!!!
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