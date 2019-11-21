 СБУ накрила цех з підробленим алкоголем на Вінниччині: вилучено 33 тонни готової продукції. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, в ангарі на околиці міста Могилів-Подільський кілька місцевих мешканців організували підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. Під виглядом продукції відомих світових брендів зловмисники продавали підробку через інтернет по всій території України. Доставку товару здійснювали через один із поштових сервісів, а також за допомогою кур`єрів та на власному автотранспорті.

Під час обшуків за місцем виготовлення та зберігання сурогату правоохоронці вилучили 33 тонни контрафактного алкоголю, майже 5 тонн спирту сумнівної якості, пакувальну тару та "виробниче" обладнання. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого товару становить понад 14 мільйонів гривень. Сума збитків, завданих державному бюджету, обчислюється в 6,5 мільйона гривень.







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"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності, а також з`ясування джерел походження сировини. Заходи із викриття протиправного механізму проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому", - йдеться в повідомленні.