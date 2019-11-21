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Все про:амністія (79) контррозвідка (147) СБУ (4923) найманець (191)

 Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою "На тебе чекають вдома", - СБУ. ФОТО

Завдяки програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома" ще один колишній учасник незаконних збройних формувань повернувся до мирного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець Хмельницької області протягом 2013-2016 років відбував покарання в одному із виправних закладів на тимчасово окупованій території Луганщини. Перед закінченням терміну ув’язнення начальник колонії, погрожуючи чоловіку повторним терміном, змусив його приєднатися до лав бойовиків.

Протягом кількох місяців хмельничанин перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Бойовики залучили колишнього в`язня до охорони та обслуговування військової техніки, перевірки документів та автомобільного транспорту на КПП терористів. Зрозумівши хибність свого вибору, чоловік залишив бандформування. Боячись кримінального переслідування, він виїхав до Росії.

У квітні цього року він повернувся додому. Дізнавшись про Програму СБУ чоловік звернувся до української спецслужби. Він надав детальні свідчення про відомі йому звірства бойовиків проти мирного населення України.

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Проведена Службою перевірка підтвердила, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Ухвалою суду колишнього учасника незаконних збройних формувань звільнено від кримінальної відповідальності.

Екснайманець РФ з Хмельниччини здався правоохоронцям за програмою На тебе чекають вдома, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160969
 
 
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Так это и есть амнистия , какою ещё хочет Моника Зеленски?
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А це не Моніка хоче, це пуцин хоче. Списком. Бещ прлсіювання через сито перевірок. А Моніка натомість хоче зробити селфі з пуциним.
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Тааак! Це не "терористка" Федина. Тут потрібно зрозуміти і пробачити.
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ну зрозуміло, "стояв на блок-постах, в укропів не стріляв"
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Сегодня это тренд, убивал украинцев с чистой совестью домой - защищал Украину, агрессивное меньшинство жаждущее войны.
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в подворотне придушить падаль ..походу идейный раз 3 года воевал
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Чомусь всі териристи охороняють і перевіряють документи. А хто ж тоді вбиває наших?
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