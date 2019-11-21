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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2171) меморіальна дошка (98) Стерненко (51)

 Чоловік, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко. ФОТО

Встановлено особу невідомого, який розбив розташовану в центрі Одеси пам'ятну дошку активісту "Правого сектора" Ігорю Іванову, який загинув під час сутичок 2 травня 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

"Ним виявився Олександр Євченко 1981 р.н. Повідомляють, що чорт самостійно здався поліції, після того, як виник чималий резонанс. Тому 100 тисяч грн, які колективно обіцяли надати 27 осіб, залишаються у власників", - йдеться в повідомленні.

За словами активіста, чоловік розповів, що він нібито посварився з дружиною, напився, подивився фільм "Джокер" і раптом вимазав собі обличчя гримом, вирішив схопити кувалду і бігати по вулиці.

Також читайте: Пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі

Він розбив дошку, не знаючи чия вона. Кається, обіцяє за свій рахунок відновити табличку.

"Однак, швидше за все, Євченко діяв цілком усвідомлено і з ідеологічних міркувань, тому що його сторінка в соцмережі "Вк" видає в ньому проросійського колаборанта: репости антимайдану, підписки на "пишаюся росією", "радянська росія" та інші", - зазначив активіст.

Фігурнату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, від 3 до 7 років ув'язнення), далі буде суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі.

Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 01
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 02
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 03
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 04
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 05
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 06
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 07
Чоловік, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160953
 
 
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баканов іди цього чорта від Стерненка захищай!
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Какой имбицильник . Вот за что я тихо ненавижу Порошенко что он не принял ни единого закона о лишении гражданства таких как этот чмошник. Ну от скотов народа этого ждать точно не нужно.
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Если Вы забыли в Украине не монархия и законы принимает не президент. Мало того у Пороха не было большинства в Раде его партии. И даже размер коалиции ставился под сомнение. Как при этом "зоопарке" он мог принять такой одиозный закон?
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к тому же мусарок не долго но работал в мусарне....
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"Он разбил доску, не зная чья она"

Дурак-дурак, а соображает по какой статье санкция меньше
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Дурний ворог. Могу ещё 24 эпитета придумать, но времени нет и желания. Краткость - сестра таланта
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Он и враг и не дурак. За его "голову" 100 штук предложили. При таком раскладе ему спокойнее в несознанку идти, чем оказаться на месте Бузины или Чечетова в качестве продуманной провокации.
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этот черт рузький мыролюбный чилавэк. наверное сдался потому что его предупредили что он будет отреформирован.
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Чмо трусливое.Такие вот твари и воюют с памятниками , крестами , да памятными досками. Тварье имбицильное.
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Только показательная посадка с освещение процесса в СМИ. Если этого не произойдет сепары и дальше будут гадить по всей Украине
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Да и самому Стерненко пора сдаваться ,отсидит лет 10 за умышленное убийство а потом будет рассказывать всё остальное ...
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Блин, вот постоянно спрашиваю себя, откуда такие хмыри берутся? Я уверен, что он родился в Украине (Евченко, блин), получил образование в Украине, женился в Украине и дети у него в Украине родились - а сам постоянно тащится от рашки, как будто ему там салом помазано. Вместо возгов телевизор и врождённая совдеповская философия предателя.
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