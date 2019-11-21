 Чоловік, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

"Ним виявився Олександр Євченко 1981 р.н. Повідомляють, що чорт самостійно здався поліції, після того, як виник чималий резонанс. Тому 100 тисяч грн, які колективно обіцяли надати 27 осіб, залишаються у власників", - йдеться в повідомленні.

За словами активіста, чоловік розповів, що він нібито посварився з дружиною, напився, подивився фільм "Джокер" і раптом вимазав собі обличчя гримом, вирішив схопити кувалду і бігати по вулиці.

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Він розбив дошку, не знаючи чия вона. Кається, обіцяє за свій рахунок відновити табличку.

"Однак, швидше за все, Євченко діяв цілком усвідомлено і з ідеологічних міркувань, тому що його сторінка в соцмережі "Вк" видає в ньому проросійського колаборанта: репости антимайдану, підписки на "пишаюся росією", "радянська росія" та інші", - зазначив активіст.

Фігурнату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, від 3 до 7 років ув'язнення), далі буде суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову знищили в Одесі.















