 Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Учергове наголосив, що санкції проти Росії, як країни-агресора, мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.

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