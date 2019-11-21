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 Політика України
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Все про:Меркель (603) Порошенко (10000) нормандська четвірка (693)

 Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені". ФОТО

П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Учергове наголосив, що санкції проти Росії, як країни-агресора, мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення нормандської зустрічі - 9 грудня в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський

Порошенко зустрівся з Меркель: Санкції проти Росії мають бути збережені 01
Порошенко зустрівся з Меркель: Санкції проти Росії мають бути збережені 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160942
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка,вот чем должен заниматься президент!А ты катаешься на самолетах за наши деньги,что бы спорт зал открыть!
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Подозреваемый, Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить на поруки. Он в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность, прокуроры предупреждали...
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нЕ сбежал, а покинул. Вместе с гаремом.... Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 6246
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Вот от Пети никто не убегал всех посадили
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Ще й як тікали. Всі ті риги, що від Петі тікали, вже під крило до бубочки повернулись
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а ублюдка Виталика клячка и алканавта луценка не взял с собой ?
или в этот раз в Вену лоллита не заехала, а у дурней выуживать нечего ?
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"Сеня", "клячко", скорее всего, занимался отправкой, "Блазню", самолёта, на замену "незавёвшегося", а "луценко", по старой привычке, давал распоряжения о проведении расследования, "почему не завёлся самолёт"... А "ненавистный Порох", пока "Блазень" готовился встречать корабли в Очакове, встречался с канцлером Германии, выполняя конституционные обязанности Президента Украины...
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Бубочка,вот чем должен заниматься президент!А ты катаешься на самолетах за наши деньги,что бы спорт зал открыть!
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Зеля трудится из всех сил чтобы с рашки сняли санкции.
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Такое впечатление, что свои функции государственного деятеля Зеленский возвратил Порошенко, а себе оставил "перерезание ленточек", контроля ремонта спортзалов, в сельских школах, и "надувание щёк" на заседаниях третьесортных госструктур, "снимая неугодных руководителей", по указанию Богдана...
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А у Пети все альтернативная реальность где он президент
Не дай Боже так двинуться
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Еее, полегше, сам В.А.ЗЕЛІНскій під час інавгурації казав, що ми всі президенти!
Що не так?
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Ну пока Моника выполняет роль первой леди и встречается с детишками, мячики им дарит, кто то должен выполнять задачи президента, а имеено заниматься внешней политикой и не допустить капитуляции. Что не так то? 😀
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А пепино стало быть волонтер-общественник? Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 5375
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Да мне в принципе пох как ты его назовешь. Как минимум тот у кого есть в Европе авторитет и кого там в СМИ как клоуна не преподносят.
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пэдрот подбирает место для побега. В Лондон к лерке и югику с иркой или в Берлин.
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Бабченко? 😁😁 Кацап с российским паспортом который уже свинтил в Израиль?
Авторитетное мнение 👍🏻 Кацапы фигни не скажут
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Справжній президент пряцює.нелох сцить власної армії
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Десь спіймав фрау на шляху до туалету - ось тобі й потужна світлина від сивочолого.. Краще б вибрав час для спілкування на допитах в ДБР та військовій прокуратурі.. А тепер йому лиш сухарі сушити треба в передчутті позбавлення депутатської недоторканості та арешту й закликати петіних прихильників на тутешньому форумі на жлобитися на копійчину задля забезпечення застави для петі..
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Дык такая важная встреча на ногах . Ну главное чтоб песики поверили . Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 5767
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Ну с детишками встречаться и спрашивать у них что делать с фабриками оно конечно важнее. 😀 Хоть кому то на внешнюю политику не наплевать.
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Извивается, как уж на сковородке.) И рад бы в тень уйти, да грехи не пускают. Нельзя ему сбавлять градус публичности. Загремит по-тихому, никто и не всплакнёт. Сейчас вся его челядь работает на такие вот фотки и конвеерные статейки о мега-встречах на всех доступных Цензорах.
Всю свою жизнь играет роли, изображая то, что хотят видеть и прячя то, чем является по сути. Редкой сволочной породы человек.
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Cбитый летчик встретился с хромой уткой.
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Ну прызедента ж.Парень на второй срок погнал.А погнал он конкретно.
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В качестве Президента.
Пока яжнелох развлекается
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это у пэпки и соевых галюники.
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Б/у министр экономики времен януковича пытро парашенко никак не может договориться о политическом убежище.
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воно ще колись було головним мародером України!
І досі ще не відсиліло ці 2 строки!
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пора его на нары пока не сбежал
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Инкогнитовича
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імітація в купі з комбінаціями це все нутро порошенка.
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Он когда презиком был и то меньше светился )) Какая то неизвестная сила толкает его обрюзгший организм в пустоту ))
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Президент в оппозиции - всё равно Президент.
Клоун с булавой - всё равно клоун
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Найбільш успішною за 28 років Україна була при Порошенку, при війні з Росією і анексованими територіями.

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Договорились о сохранении санкций и совместно бороться против строительства СП 2 ?
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Скажите кто-то этому петуху, что уже все, он добегался.
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чому лоліта панамська не в тюрмі а їздить відвідує всяку шушару?
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Кто болеет за Украину тот ездит добивается сохранения санкций против рашки.
А кому плевать на свою страну, тот ездит по спортзалам пиариться перед своим зестадом.
Почувствуй разницу.
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Проблема не в том, что Порошенко продолжает считать себя президентом и выполнять обязанности президента, проблема в том, что Зеленский тоже так считает, а сам не чувствует себя президентом.
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Порошенко встретился с Меркель: "Санкции против России должны быть сохранены".
***** встретился с Меркель: "Санкции против России должны быть отменены".
Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 4399
Меркель задумалась ...
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Порох,ты больше никогда не будешь президентом,можешь забыть со своими дружками все свои схемы
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Петя візьми у Меркель номер телефону для Клоуна, бо Зебіл Нелох займається міжнародною політикою тільки по телефону.
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