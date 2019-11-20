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 СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій. ФОТО

Діяльність трьох нарколабораторій, організованих учасниками міжрегіонального угруповання, з виробництва прекурсорів та амфетаміну блокувала Служба безпеки України в Черкаській і Київській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Виробничі потужності" організатори облаштували на території власних домогосподарств. Прекурсори та психотропи збували в різні регіони країни через розгалужену мережу дилерів, а також інтернет-магазини.

Правоохоронці затримали активних учасників угруповання в двох областях під час виробництва наркотиків. Під час обшуків за місцем проживання, а також у підсобних приміщеннях фігурантів справи виявлено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, понад 100 кілограмів прекурсорів, майже тонну хімічних реактивів, партію амфетаміну і гроші, отримані від збуту "товару".

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить 8 млн гривень за цінами чорного ринку.

Зараз трьом учасникам угруповання слідчими УСБУ в Черкаській області повідомлено про підозри в скоєнні злочинів. Заходи з викриття наркоділків відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури області".

СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій 01
СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій 02
СБУ блокувала діяльність трьох потужних нарколабораторій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160892
 
 
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Аргентинская посылочка пришла из руснявого МИДа за Минский слив


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А чим же тепер "слуги урода" харчуватися будуть? 😕
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Порохоотсосов от любой новости на цензоре штырит. Чем закидаешся?
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И это говорит, зелёноотсос, обкурившись травки.
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А що наркотою СБУ займається? Ну, нехай уже й каманників ловлять.
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за тяжелые наркотики нужно казнить, а легкие, как траву даже легализовать нужно в кофешопах! измерять по вреду здоровью! алкоголь тоже нужно убрать. И нужно вести сильную пропаганду здорового образа жизни! Спорт, здоровое питание, книжки читать, чтобы люди соревновались, кто больше книжек прочитал и у кого больше знаний. И с аптек тоже нужно убрать содержащие наркотики лекарства, как кодеин и т.п. И маковые поля нужно лучше выявлять собаками и выслеживать плантари и кордон нужно сделать нормальный, чтобы не попадали наркотики не с воды не по наземным кордонам. Нужно остановить уничтожение нации тяжелой наркотой!
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Теперь у этих лабораторий будет хорошая крыша.
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