 Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом із бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.
"Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться про спортзал, який повинен мати європейський вигляд", - йдеться в повідомленні.
Крім того, президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували главі держави прапор України.
)))))))))))))) преЗЕК
, ну ЧИВО с нИго взять)))))))))))
Внешнюю политику просрал, работает толко на стадо саоих зебаранов.
Дать задание отремонтировать спортзал в школе - это работа президента или местного чиновника?
Так может Зеленского надо назначить обычным завхозом или трудовиком, а то ведь не все табуретки на 4-х ножках.
Или он таки трудовик, а президент у нас совсем другой?
"Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале"
Вова, у тебя ДБР слили, депутаты с непогашенной судимостью, стайка гопников имени Юзика, а ты спортзады ремонтируешь ?
зупиніть планету я зійду
Чмо ущербное, косящее под *****!