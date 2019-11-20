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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:діти (1728) Зеленський (3605) школа (736) Станиця Луганська (99)

 Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу I-III ступенів №1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 01

Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом із бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 02

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 03
Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 04

"Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться про спортзал, який повинен мати європейський вигляд", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували главі держави прапор України.

Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 05

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Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160888
 
   
 Топ коментарі
 
Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович назвал фамилию следующего президента Украины и показал фото.


По мнению Арестовича, им станет заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 507
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де взяли військову форму дитячого розміру для цього недоноска?
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І правильно. Українські патріоти хто родом з Донецька вибачте нас за Свиноху.
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а качество краски на заборе он проинспектировал?
)))))))))))))) преЗЕК
, ну ЧИВО с нИго взять)))))))))))
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Херней страдает вместо своих прямых обязанностей на межгосударственном уровне.
Внешнюю политику просрал, работает толко на стадо саоих зебаранов.
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Точно! Нет чтобы ленточки перерезать, при открытии нового туалета, как сывочолый гэтьман - этот полез в спортзал, требующий ремонта. Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 287
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А що там з стрічкою коли дорогу Запоріжжя Маріуполь))) Не зелепух часом ту дорогу відкривав?))
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А чо, мило. В данной локальной ситуации. Не может же быть Зеля на 100 процентов злодеем.
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Это под этой новостной статей так бомбит у соевых идиотов? Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 1645
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Прямо заздрість їх бере , що такі великі справи робить президент, дає доручення ремонтувати спортзал і м'ячі дарує,як він там казав в мене є важливіші справи...
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уровень преза отремонтировать спортзал.... печаль....
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ну ещё сепарм мост открыть под кацапскими флажками
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зелёный в Кривой Рог когда дороги сделаешь ? Помоги родине !!! хоть чем нибудь !!! Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 8175
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Дав доручення відремонтувати спортзал, ****...й сором.., ще м'ячі подарував...
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Зачем Зеленский работает главой районной администрации?
Дать задание отремонтировать спортзал в школе - это работа президента или местного чиновника?
Так может Зеленского надо назначить обычным завхозом или трудовиком, а то ведь не все табуретки на 4-х ножках.
Или он таки трудовик, а президент у нас совсем другой?
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А що не так в країні настав пік економічного зростання, всі щасливі, і президенту нічим зайнятися він їздить по школах і дає доручення...
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tZE inform‏ @tZEinform 7 мин.7 минут назад

"Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале"

Вова, у тебя ДБР слили, депутаты с непогашенной судимостью, стайка гопников имени Юзика, а ты спортзады ремонтируешь ?
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Он еще о хФигуре Юлии Владимировны «беспокоится».......😁
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Прогресс налицо вначале преЗЕдентского пути оно гавно в Борисполе меряло, потом освоило стройку мостов глядишь и до ракет дорастет
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Кому вы мост построили предатели? Может еще рефии поможете мосты строить для кацапов? тряпки сепарские висят.
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г+г подає як велику перемогу? Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 4073 Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 8346
зупиніть планету я зійду
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И кацапские тряпки аквафрешные зебилятню уже нисколько не смущают пипец сюр какой то в стране...
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Пусть проверит еще уличные туалеты!
Чмо ущербное, косящее под *****! Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 3320
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это по петиной части:знаки,столбы,остановки,туалеты.
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Ну хоть ленточку як Свын не перерезал.. Уже прогресс
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Все взрослые в куртках, а дети в шортах и футболках.
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а ты в спортзале в футбол в шубе играешь? Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 6485
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...в шубе,в каске(строительной)и на коньках
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Спасибо теперь я знаю как ЗЕбилы в спорт зал ходят. Это так на вас похоже...
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Бггг) по три унылых зебаната на каждой ветке, как впрочем и в фб, и в тви -такая же картина. Всем натофиздил зелупа😁
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Я тебе уже писал, просто не хотят трогать говно!!! Свынособачье очень воняет!!!
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к небритьій? вот где личньій пример
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От же *****,слов нет...Ну без бубочки никак,а как же забобоны?Нахрена поголывся?Уже кацапы крым вернули?От *****,идиот херов!
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Зато за скандал с Трубой ЗЕбобик не в курсе, сказал шо это не главное, главное спорт зал отремонтировать, а скандалы в ГБР..то не на часи..
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Зеленое дерьмо, приезжай к нам. Асфальт положили, а зупинку не обновили. Приезжай, придурок, дай задание голове сільради
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