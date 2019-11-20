 Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу. Разом із бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою він вручив подарунки юним спортсменам.





"Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі. Йдеться про спортзал, який повинен мати європейський вигляд", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент переглянув показові дитячі виступи зі спортивної гімнастики та ушу. Діти подарували главі держави прапор України.

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