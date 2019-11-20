 Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Очікується, що угода про придбання судна буде укладена до кінця 2019 року, а в 2020-му відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.
Глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий пояснив, що з кінця 20 століття в Україні нема суден необхідного класу, які дозволили б вести дослідження в Світовому океані і надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції "Академік Вернадський".
"Власне сьогодні майже 20 років від часу останнього самостійного наукового рейсу України в Південному океані (2000-2001 рр.). Для обслуговування нашої станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження довгий час взагалі не вели, лише торік почали дещо робити з борта риболовних суден, що насправді не є повноцінними "плавучими лабораторіями". Купівля власного судна і відновлення наукових рейсів надзвичайно підсилять наші наукові можливості", - розповів Дикий.
На придбання судна уряд виділив до 252 млн гривень.
Але от розпилом смердить...
Що за судно, де куплять, на яких умовах, через скільки часу ми дізнаємось, що цю посудину нам передали в якості гуманітарної допомоги, а в країні виробництва воно вже списане?)
Не уж то второму сейнеру нашли применение, что на кузне гнил?
Первый у нас сейчас должен был за лодками гоняться....
Уявляю як бомбитиме зливний бачок!
Якщо ЗСУ налічують 250тис. людей то кожному могли на св.Миколая видати премію 1000грн., або придбати 10 середніх танків т-64, чи 10 новітніх БТР 3.