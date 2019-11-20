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Все про:Антарктида (33) дослідження (46) Кабмін (3303) корабель (623) Дикий (17)

 Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану. ІНФОГРАФІКА

Кабінет Міністрів виділив кошти на придбання наукового океанського судна льодового класу. Відповідне рішення було прийнято Урядом сьогодні, 20 листопада 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Очікується, що угода про придбання судна буде укладена до кінця 2019 року, а в 2020-му відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

Глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий пояснив, що з кінця 20 століття в Україні нема суден необхідного класу, які дозволили б вести дослідження в Світовому океані і надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції "Академік Вернадський".

"Власне сьогодні майже 20 років від часу останнього самостійного наукового рейсу України в Південному океані (2000-2001 рр.). Для обслуговування нашої станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження довгий час взагалі не вели, лише торік почали дещо робити з борта риболовних суден, що насправді не є повноцінними "плавучими лабораторіями". Купівля власного судна і відновлення наукових рейсів надзвичайно підсилять наші наукові можливості", - розповів Дикий.

На придбання судна уряд виділив до 252 млн гривень.

Читайте також: Українські полярники досліджували льодовикову печеру в Антарктиді, взяли зразки криги і води, а також знайшли перо. ФОТОрепортаж

Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану 01

Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану 02
Кабмін виділив 252 млн на придбання судна для дослідження Антарктиди і Світового океану 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160859
 
 
 Топ коментарі
 
Если собрать на это судно всех основных зебилов и отправить в одну сторону - я ЗА.
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10 лямов за "научника" для полярных широт??? Скока ж ему лет??? Не менее 30, как мне кажется.
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Так и да !!!это то шо нам крайне необходимо🤣😃🤣😃😃😂😂
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Начебто не зрада...
Але от розпилом смердить...
Що за судно, де куплять, на яких умовах, через скільки часу ми дізнаємось, що цю посудину нам передали в якості гуманітарної допомоги, а в країні виробництва воно вже списане?)
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На станции "Академик Вернадский" зимой чуть холоднее, чем в Киеве. Могли бы и без ледокола обойтись.
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 Ольга Скороход
Де написано, що корабель потрібен для розламу криги? Це судно для досліджень океану (а заодно - доставки вантажу).
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"Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса".
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Лоббируют приобретение полярники.Им виднее.
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Если прервать,нарушается преемственность поколений.Как в Укроборонпроме.Уже не могут детскую коляску или кран-смеситель произвести,не то что более военое.
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мясомолочную породу может выведут полярники... Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 5468
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Если собрать на это судно всех основных зебилов и отправить в одну сторону - я ЗА.
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Так они с другой стороны явятся. Ну, если Земля и в самом деле шар.
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Да тот же, кто и отправил. Так уже не раз бывало.
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Это тебе надо туда отправиться, пукан охладить ! А то у тебя похоже подгорает )
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Та нет, подгорание пуканов - это ваша коцапская забава.
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Меня терзают смутные сомнения.....
Не уж то второму сейнеру нашли применение, что на кузне гнил?
Первый у нас сейчас должен был за лодками гоняться....

Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 3191
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10 лямов за "научника" для полярных широт??? Скока ж ему лет??? Не менее 30, как мне кажется.
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Маю підозру, що спочатку знайшли судно, яке хтось "випадково" виставив на продажу, щоб Україна ще не рятувала його.
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Запросто. Я щас пробежался по продажам научников. Имеется с десяток, возраст от 1965 года, с годом модернизации, который также указан. Цены нет ни одном случае. "По запросу"(с). Я попробовал запросить... С меня начали требовать стока данных, шр я решил просто заткнуться. От греха подалее...
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В своё время туда ходила *Башкирия* пас-лайнер ЧМП, но менять народ и чуть снабжения. То для престижу страны---пусть изучают. Там тихо. Дурь с тв не пнут. Смотрят мировые тв. В Аргентину за шнапсом сганять можно. Мяса набрать и вина. Девок набрать местных---танге учится! Короче понесло!
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 Ольга Скороход
Це не секрет. В Антарктичному центрі ще рік тому заявляли, що розрахоують на б/у, але хороший корабель. Це хоча б щось, бо більшого Україна не потягне. Але це краще, ніж орендувати корабель у бізнесменів і при цьому не могти визначати самостійно маршрути для досліджень.
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Начебто і потрібна річ, але щось дешево для спецсудна.
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їздили б і далі автостопом..., дешевше обійшлося б.
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У нас - война. Важнее разработка ракет, чтобы долетали до Москвы
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Бомбить будем с Антарктиды.... Так неожиданней!
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Будем гибридно захватывать кацапские станции в Антарктиде!
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Неужели за столько лет незалежности и не создали такую ракету? У меня нет слов, а ещё в Антарктиду собрались. До неё ещё доплыть надо, в чём я глубоко сомневаюсь Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 7724
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И чтоб не меньше 6 пусковых установок для ракет! Ну, типа метеорологических... Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 6451
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Это будет Наутилус.И капитан Невідомий Василь, позивний Немо.
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Крутяк! Справжні бородаті бандерівські полярники поїдуть українізувати пінгвінів.
Уявляю як бомбитиме зливний бачок! Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 7370
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Свои порезали ,продали на металлолом ,а сейчас раздался вой ,что нужно купить НИС ! Уже и ученые вымерли! Все деньги нужно направить на оборону ,а не просить у соседей подержанные железяки .
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Кабмин не может ничего выделить кроме говна и слюней, а 252 ляма это наши налоги, которые будут распилены и украдены.
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Теперь Аня Новосад может совершить инспекционную поездку в Антарктиду.
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Как по мне, самое нужное во время войны! Прямо руля, так держать.
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Шукатимуть, куди переселитися після гібридної перемоги?
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***нутые, у нас волонтеры до сих пор собирают оснащение для фронта, на закупку новых танков не выделилось ни копейки, а вы сотни миллионов тратите на исследование никому не нужной арктики? Ето называется саботаж и измена Родины. Власть делает все чтобы деньги не пошли для фронта и защиты страну.
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Дикий матёрый походу учёный.Свалил год назад на станцию,теперь яхту требует пингвинов катать Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 3178
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Для чого це марнотратство, про лід погоду вітер і пінгвінів пишуть і показують сотні сайтів в онлайні http://www.antarctica.gov.au/webcams/mawson ? Яка наука, пилять бюджет і плодять корупцію, де нобелі ?
Якщо ЗСУ налічують 250тис. людей то кожному могли на св.Миколая видати премію 1000грн., або придбати 10 середніх танків т-64, чи 10 новітніх БТР 3.
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Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 8826Посмотрите как пингвины из моря выскакивают и с камня на камень перепрыгивают"кто не скачет тот москаль"прямое доказательство родственной связи происхождения укропов от пингвинов. Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 1688
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А корвет не хотите, исследователи хреновы?
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