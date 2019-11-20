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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Гонконг (13) протест (1033)

 Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету. ФОТОрепортаж

Поліція в Гонконзі застосувала подразнюючий газ, гумові кулі і палиці, щоб не пропустити демонстрантів, які намагалися вирватися з містечка Політехнічного університету, яке вони займали вже кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Багатьох учасників протесту затримали.

Поліція заявила, що демонстранти можуть вийти з містечка, але тільки без саморобної зброї та протигазів.

Коли поліція намагалася потрапити в містечко вночі 17 листопада, демонстранти зустріли її бензиновими бомбами і бруківкою.

Дивіться також: Китайська армія з мітлами і лопатами прибирає барикади, споруджені учасниками акцій протесту в Гонконзі. ВIДЕО

Станом на ранок 19 листопада в районі Політехнічного університету Гонконгу залишалися близько 100 осіб, що "оборонялися".

Понад 600 осіб залишили територію університету.

"Вранці у вівторок настрій у студмістечку було похмурим і набагато менше напруженим. Відчуття поразки поширилося серед решти. Десятки протестувальників здалися поліції, деякі в сльозах, а інші поклялися боротися, не маючи уявлення, як це тепер робити", - пише CNN.

Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 01
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 02
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 03
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 04
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160855
 
 
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Зонтики прозрачные, просто зонтики, зонтики ЛГБТ... и- призыв к США и Британии спасти их... Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета - Цензор.НЕТ 5541
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Фашисты в Италии, нацисты в Германии, а рашисты( православные фашисты) в России., не так ли КАЦАП???
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Все таки взяли измором! ЛЮБОЙ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ МОЖНО ПЕРЕЖДАТЬ! ЗАКОНЧИТСЯ ЕДА ТЕРПЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ! ХОТИТЕ БРАТЬ ВЛАСТЬ НАДО ДЕЛАТЬ БЫСТРО И ЖЁСТКО ПО ДРУГОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ! ВСЕ КТО РАССКАЗЫВАЕТ ЧТО МОЖНО МИРНЫМ СПОСОБОМ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ ВСЕ ОНИ БРЕХУНЫ!!
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китай далеко,а для нас хуже засрашки нет
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Смотря на протесты в Гонконге, где то в Тайване штампуют ракеты, чтоб Китайский мир не пришел к ним.
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