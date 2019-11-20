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Все про:хабар (2817) Київська область (1067) Нацполіція (8531) ДФС (2373)

 Головний ревізор ДФС Київщини погорів на хабарі $2500. ФОТО

Слідчі Головного управління поліції Києва спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затримали головного державного ревізора Державної фіскальної служби в Київській області в момент одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що правопорушник домовився з підприємцем про вирішення питання штрафних санкцій, які повинні були накласти на фірму. За 2500 доларів США чиновник пообіцяв не вживати заходів щодо стягнення податкового боргу.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабаря. Це 38-річний житель Київської області.

Головний ревізор ДФС Київщини погорів на хабарі $2500 01

Головний ревізор ДФС Київщини погорів на хабарі $2500 02

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160854
 
   
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а пані слідчій (чи як правильно?) чого лице не за ретушировали... (а фігурка залік!)
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при свыне такого не было, брали больше, не уважают себя
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А для чего эта должность существует - только взяточки собирать,что там ревизорить?
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этому мыролюбцу за попытку нареформировать клетчатое одеялко пологается? Ну и компенсация со стороны госсударства за палЫтыческие репрессии?
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Без кассового аппарата "работал" фискал? Ай шайтан!
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как несолидно, целый главный ревизор сгорел на такой мелочи.
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