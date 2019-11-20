 Головний ревізор ДФС Київщини погорів на хабарі $2500. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що правопорушник домовився з підприємцем про вирішення питання штрафних санкцій, які повинні були накласти на фірму. За 2500 доларів США чиновник пообіцяв не вживати заходів щодо стягнення податкового боргу.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабаря. Це 38-річний житель Київської області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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