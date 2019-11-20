EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  4382  48
Все про:Донецьк (577) контррозвідка (146) СБУ (4919) найманці РФ (907)

 Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області контррозвідники СБУ затримали мешканку Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ і бойовиків терористичних угруповань "ДНР". Також правоохоронці затримали її "клієнта".

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. Першим замовником "послуг" став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацював з представниками терористичних угруповань. За вирішення питання зловмисниця запропонувала працівнику одного із українських правоохоронних органів матеріальну винагороду в розмірі 1 млн російських рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс", - розповіли в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 01

Зазначається, що 19 листопада контррозвідники СБУ у Слов’янську затримали організаторку та "клієнта" під час одержання паспорта громадянина України та передачі зловмисниками решти коштів.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 02

"Заходи здійснювались у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних Сил. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 03

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБ України спільно з Управлінням Служби в Житомирській області, ГУ в Донецькій та Луганській областях.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День гідності і свободи, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160792
 
   
 Топ коментарі
 
Шо рожи кацапские, паспортины Украины захотели? Нахер, ягель жрать с паспортом двуглавой мутировавшей курицы.
 показати весь коментар
 
так громко звали сруский мир что теперь за любые бабки вновь готовы стать украинцами.......
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нихрена себе.
Вот это прыть.
А для чего это ему?
 показати весь коментар
 
Оформити українську пенсію, УБД, отримати пільги, клаптик землі і двох рабів.
"Живі - нє хачу!"
Но шото пошло нє так...

 показати весь коментар
 
 
Коли рабів вибирав, ті признали свого та й здали як склотару.
 показати весь коментар
 
 
))))
Реально интересны его планы.
Он наверняка знает больше чем мы.
Похоже на то что чел награбил себе на безбедную старость и решил обосноваться в ордле под видом гражданина Украины.
Готовится к сливу рыгшпублик в лоно.
 показати весь коментар
 
 
За Пиманову тишина. Для донбасских правоохранителей, оккупанты не враги.
 показати весь коментар
 
 
так громко звали сруский мир что теперь за любые бабки вновь готовы стать украинцами.......
 показати весь коментар
 
 
Ну как бы они и не переставали быть украинцамии.
 показати весь коментар
 
 
Ти тут дурню верзеш.. Які такі"лугандонські громадяни".. Шо воно таке якого НЕМА?
 показати весь коментар
 
 
Таких ведь нету "граждан"...А с ничего и бывает ничего...
 показати весь коментар
 
Шо рожи кацапские, паспортины Украины захотели? Нахер, ягель жрать с паспортом двуглавой мутировавшей курицы.
 показати весь коментар
 
 
А могла сказать что это секс притон, но видно сильно мужа боится, что взяла на себя более тяжкую статью.
 показати весь коментар
 
 
Нужно срочно вводить смертную казнь для всех врагов Украины,иначе порядка небудет.
 показати весь коментар
 
 
Похоже у нас в СБУ ну мягко говоря не очень умные люди работают Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 1291надо было её и её клиентов вести а не хватать на первом ,если Украину что и погубит так это глупость людей которые занимают ответственные должности и принимают важные решения . Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 6025
 показати весь коментар
 
 
От і я кажу.. Лише дурники вважають іншихдурнішими за себе. ПС.. Не забувай - коли народився перший УКРАЇНЕЦЬ сінагога хором ридала
 показати весь коментар
 
 
"За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей." видать "жирненький" коллаблорант
 показати весь коментар
 
 
Это не коллаборант. В тексте - "гражданин страны агрессора", т.е. рожа срассиянская.
Тут либо инфильтрация проводилась, либо чудак (на букву "М") накуролесил криминала и в рыфляндии.
 показати весь коментар
 
 
Вы правы, прочитала невнимательно теперь понятно почему такая такса за услуги, с укр.паспортом гражданину рыспублики это было бы дешевле
 показати весь коментар
 
А может фсб начинает легализовать диверсантов,что более вероятно
 показати весь коментар
 
в 1223 г. 31 мая от Рождества Христова на р.Калька (ныне Донецкая обл.) состоялось решающее сражение между монголами и рускими в котором азиаты взяли верх.(иго). история повторяется... гляньте внимательней на географическую карту, - нашествие татаро - монголов. и как правило второй раз это обыкновенный фарс.
 показати весь коментар
 
 
Во, во, сивухо їх собі на поруки забере в київський особняк. Нехай нюхає як смердить москальське гімно. Нанюхається того гімна і передумає їх інтегрувати
 показати весь коментар
 
 
Ого! Лимон русскими, или 400 тысяч гриваков за докУменты?! Однако!
 показати весь коментар
 
 
Что ого?!?!?! Это всего-то 14.121 евро
Если этот русский уголовшиной занимался и поэтому в ЛНР/ДНР сбежал и теперь хочет легализоваться в Украине, чтобы не возвращаться в Россию, где его посадят, 14.0121 евро совсем не такие большие деньги...
 показати весь коментар
 
Та не, пусть покупает. Я ж не против. За 400 штук я ему и свою паспортину толкану. Фотку токо переклеить. Ладно. За 370. 30 штук скидки на новую фотку.
 показати весь коментар
 
 
Та не дуркуй.. В фєдєрастії більше13900євро за ті папірці не отримаєш,а в Україні ще менше -до 2013р року за дерев'яний можно було щось отримати... А зараз лише по-хуцпатій-харі-сраною лопатою
 показати весь коментар
 
ну ...я не знаю, сколько документы стоят, сужу по себе: чтобы не сидеть 8-10 лет я 14.000 евро отдал бы...
 показати весь коментар
 
Скоріше всього якийсь росіянський хач що крупно прокрався і хотів укрпаспорт щоб звалити в Європу.. Звичайний кацап ватнік унменш затупий для таких схем
 показати весь коментар
 
 
закрити довічно рогате бидло!!! Респект конторі!!!)
 показати весь коментар
 
 
нельзя монике конкуренцию составлять! Она уже сама собралась раздавать самым "угнетённым" свинопсам.
 показати весь коментар
 
 
Заткни своє смердюче ********** ХЛібало ,козел.
 показати весь коментар
 
свинопсинка, хочешь тоже украинский паспорт получить?
 показати весь коментар
 
 
Как это арестовали? Это же креатура самого сивохи.
 показати весь коментар
 
Бл###дство, как же так, скрепные слопатоеды, гребанные руцкомирцы... КАК ЖЕ ТАК!!!! легализацию в бИндеровской фАшистской Украине, где жрут рускочелюстных младенцев в соусе из снегирей со сметаной..............Где осуждающий вой всякого прокацапского отребья типа Жопоблока за смерть, цифровых отрыжек типа коцабы и шария, старого говна -мертвечука.... да и всей кацапской ТВ-******* во главе с вышинским.............Недоработочка, *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Выковыривание по одному предателей Украины большого эффекта не даст для страны. Надо новой власти, как сделали поляки, сразу взять под стражу всех, на кого есть какой-то компромат, не очень прислушиваясь к загранице, зачастую не очень вникающей и понимающей чужие проблемы, а чиновников, вызывающих недоверие - просто на 5 лет отстранить от должностей - и поляки сразу поднялись! А мы, не сделав посадок, плодим троллей, предателей, мошенников,убийц, действующих по указке москово - российских гнид - перевертышей и оторванных от кормушки украинских саботажников из бывших, высших эшелонов власти, почти доконавших Украину. Новому президенту надо быть жестче и скорей менять судебную систему. Понятно, что в условиях войны, огромного количества предателей, обиженных, но действующих против новой власти высших чиновников и дебилов из числа украинцев, сделать это очень трудно. Хоть некоторые из украинцев - дебилов называют Вас "зебилами", но дебилы - они, так как не понимают, что сами работают на разъединение украинцев, то есть на то, о чем мечтает московия. Людмила
 показати весь коментар
 
Это привет зеленскому от орков из ордло.
 показати весь коментар
 
Выковыривание по одному предателей Украины большого эффекта не даст для страны. Надо новой власти, как сделали поляки, сразу взять под стражу всех, на кого есть какой-то компромат, не очень прислушиваясь к загранице, зачастую не очень вникающей и понимающей чужие проблемы, а чиновников, вызывающих недоверие - просто на 5 лет отстранить от должностей - и поляки сразу поднялись! А мы, не сделав посадок, плодим троллей, предателей, мошенников,убийц, действующих по указке москово - российских гнид - перевертышей и оторванных от кормушки украинских саботажников из бывших, высших эшелонов власти, почти доконавших Украину. Новому президенту надо быть жестче и скорей менять судебную систему. Понятно, что в условиях войны, огромного количества предателей, обиженных, но действующих против новой власти высших чиновников и дебилов из числа украинцев, сделать это очень трудно. Хоть некоторые из украинцев - дебилов называют Вас "зебилами", но дебилы - они, так как не понимают, что сами работают на разъединение украинцев, то есть на то, о чем мечтает московия. Людмила
 показати весь коментар
 
Не чіпати, а то сивухо руки повідбиває. Це мірниє, то там на заході націки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору