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 Політика України
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Все про:Європейська партія України (2) Порошенко (9993) Туск (223) Європейська Солідарність (161)

 Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей. ФОТО

Під час робочого візиту до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії п’ятий Президент України, голова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко висловив вдячність Дональду Туску за його тверду багаторічну та самовіддану підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Крім того, він висловив сподівання, що нове керівництво Європейського Союзу так само рішуче і наполегливо підтримуватиме Україну під час своєї каденції.

Сторони обговорили останній розвиток на Донбасі та відзначили необхідність подвоєння зусиль із забезпечення виконання Російською Федерацією безпекових вимог Мінських домовленостей.

Зазначено, що переважну більшість останніх кроків у мирному врегулюванні було здійснено українською стороною, що без відповідних кроків Росії як держави-агресора не може вважатися достатнім прогресом.

Сторони наголосили, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання РФ Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку внутрішньої ситуації в Україні. Висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з ознаками відновлення політично-вмотивованих переслідувань в Україні та збільшення тиску на свободу слова та ЗМІ.

Наприкінці зустрічі скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та Європейською народною партією

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блок Порошенка має намір подати заявку на членство в Європейській Народній Партії

Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей 01
Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160782
 
   
 Топ коментарі
 
Пети прогулы в прокуратуре ставят, а он все мечется, значимость свою показывает.
Напоминает курицу, которой отрубили голову, а она бежит, бежит, вся в крови и бежит.
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-- Czego ode mnie chcesz?
-- Только политического убежища и все.
Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений - Цензор.НЕТ 3995
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Пети прогулы в прокуратуре ставят, а он все мечется, значимость свою показывает.
Напоминает курицу, которой отрубили голову, а она бежит, бежит, вся в крови и бежит.
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Слухай , я от думаю, якщо землю продадуть де ви пастися будете?
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Ну вам то нечего переживать.пэтро аж 100000 га огорода прыхватизировал.Так шо вам есть где пастысь.
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«Dnipro 75ed19bb

....пэтро аж 100000 га огорода прыхватизировал.Так шо вам есть где пастысь.»

ПРУФ.
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Мы даже слышали слитые записи, как та труба работает и как политический заказ выполняет на петю. Потому что за пол года ничего не смогли найти.
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шесть месяцев без головы бегать - моветон. может голова все же на месте и у тебя что-то со зрением?
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Еще не вечер, а ты уже зе-урины налакался!
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Дивнийі у вас гастрономічний смак.
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я ж по соевому шоколаду, или ты забыло?
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прогули нехай вони самі собі ставлять, допоки не навчаться повістки виписвати.
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А я то думаю что это зелушпень разошлась а Петя выехал за границу Петя в Украине все сидят в Трубе только Петя за границу начинается вой в психушке ВХОДИТ ВЫХОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ Вы определитесь что собственно говоря Вам надо от Порошенко Но сперва анализы легитимного Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 5710 Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 4277 Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 5683
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Если мы все выполним минские соглашения, то будем в попе.
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А шо то за пропитая морда в правом нижнем углу?
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не смотри в зеркало уже сам себя не узнаешь Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2127
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Підкажи, будь ласка, хто з них злочинець, хто негідник і хто божевільний? Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений - Цензор.НЕТ 4419
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А что там Юлька, чего она от Пэтрухи отстает в самопиаре?
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кажуть , що у фб побилися дві бабці, баба юля і баба моніка.
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збирав би краще сухарі
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ти гімно з під петі уже пожував? ну і є отлічіє від соєвого шоколаду
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судячи по тобі, ти все скуштував і різниці не побачив, а тому зе-уріною рота полощеш
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не суди(по собі) і не судим будеш , за тобой і бомж не встигне. злизуєш кізяк, ще до його падіння
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да кто ж вас, зебилье, судить будет? вы ж недееспособные существа, вам права ограничить и таблетки успокоительные давать надо
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не знаю на счёт сухарей,а батонов золотых насобирал немеренно.
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Очень скоро эта мразь окажется как минимум под домашним арестом.
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-- Czego ode mnie chcesz?
-- Только политического убежища и все.
Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений - Цензор.НЕТ 3995
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Чистенький у них сортир,культурно так все.Европа.
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на зоне пожалуйста,а так,нам хватило и 5 лет брэхни и мародерства.
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П'ять років він тільки починав, ще років тридцять буде вести. Прямо такий собі Моісей знайшовся.
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У пэти новая должность.То был открывало сейчас встречало.Только вот хто его уполномачивал встречаться с Туском? И в качестве кого оно встречается...?
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12 грудня ЄС повинен продовжити санкції. Зустріч в нормандському форматі призначена на 9 грудня, і якщо Макрон, Меркель, х*йло з "нашім мальчіком" провернуть шахер-махер по капітуляції України, то санкції за Донбас будуть зняті.
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почему возмущаетесь медведчуком если пятый по сути такой же прибацанный . кто ты от чьего лица . сядь уже с мариной дома деятель
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мародер как всегда в образе Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 9057
Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 1139
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Порошенко встретился с Туском: Порох потускнел, Туску очі запорошило.
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просил политическое убежище, не иначе
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Вы только не обижайте Петруху слухами о том, что он, что то решает для страны без каких либо титулов! Он тупо ищет крышу и отмазки от посещений ГБР.
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Хрен його знає, вроді і президент вже є новий. А Порох як до цього боровся на міжнародній арені за Україну так далі і бореться, а Клоун як до цього смішив бидло своїми низькопробними шуточками так далі і смішить.
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На допити ніколи сходить. Увесь в роботі. Себе не жаліє. Все за Україну пережива. Може в нього і повноваженя від МЗСа є? Стенограми хтось веде? Щось мутить однотуровий барига Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 6483
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Потрошок походу поехал в свое прощальное турне по европе..))
последняя гастроль..Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 431
Што то без томоса..
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А они эффективные ваши санкции?Есть от них,хоть какой результат?По мне Рашка заслуживает на более мощные санкции,а не сохранении санкций,яки не эффективны Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2612
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