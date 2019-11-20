 Порошенко зустрівся з Туском: санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко висловив вдячність Дональду Туску за його тверду багаторічну та самовіддану підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Крім того, він висловив сподівання, що нове керівництво Європейського Союзу так само рішуче і наполегливо підтримуватиме Україну під час своєї каденції.

Сторони обговорили останній розвиток на Донбасі та відзначили необхідність подвоєння зусиль із забезпечення виконання Російською Федерацією безпекових вимог Мінських домовленостей.

Зазначено, що переважну більшість останніх кроків у мирному врегулюванні було здійснено українською стороною, що без відповідних кроків Росії як держави-агресора не може вважатися достатнім прогресом.

Сторони наголосили, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання РФ Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку внутрішньої ситуації в Україні. Висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з ознаками відновлення політично-вмотивованих переслідувань в Україні та збільшення тиску на свободу слова та ЗМІ.

Наприкінці зустрічі скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та Європейською народною партією

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