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 Київські новини, Спорт
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 Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи. ФОТОрепортаж

У чорногорському місті Будва відбувся клубний чемпіонат Європи із шахів серед чоловіків та жінок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Федерації шахів Києва, жіноча команда завоювала "срібло".

Зазначається, що чемпіоном стала грузинська "Нона" - 11 очок. Шахістки Kyiv Chess Federation набрали 10 очок і поділили 2-3 місця з іменитою Cercle d'Echecs (Монако), однак мали кращий додатковий коефіцієнт.

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Віцечемпіонками стали: Марія Музичук, Анна Музичук, Жансая Абдулмалік, Інна Гапоненко і Юлія Осьмак.

У федерації нагадують, що клубний чемпіонат Європи з шахів - це своєрідний аналог Ліги чемпіонів у футболі чи інших ігрових видах спорту.

Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи 01
Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи 02
Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи 03

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Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи 04
Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи 05
Фото: facebook.com/kyivchess

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160775
 
   
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Дуже влучна назва в кацапської команди на 5 місці.
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