 Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У пресслужбі поліції міста повідомили, що депутата виявили застреленим з вогнепальної зброї в закритому зсередини і заведеному автомобілі.
Поліція розглядає версію суїциду.
Андрій Гаврилов був фізичною особою-підприємцем, головою комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку і боротьби з корупцією Кременчуцької райради.
До Кременчуцької райрада він був обраний у 2015 році від політичної партії "Українське об'єднання патріотів "УКРОП".
Гаврилов депутатом был....
Застрелился с двустволки в спину 2..3 раза.. Затем контрольный себе в затылок - на всякий случай.. После чего решил погреться в машине: сел, закрылся изнутри - холодно ж на улице поди...