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Все про:депутат (1012) Кременчуг (45) Полтавщина (294) самогубство (296)

 Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі. ФОТО

У Кременчуці Полтавської області сьогодні близько опівдня знайдено застреленим у власному автомобілі депутата Кременчуцької райради, підприємця Андрія Гаврилова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У пресслужбі поліції міста повідомили, що депутата виявили застреленим з вогнепальної зброї в закритому зсередини і заведеному автомобілі.

Поліція розглядає версію суїциду.

Андрій Гаврилов був фізичною особою-підприємцем, головою комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку і боротьби з корупцією Кременчуцької райради.

До Кременчуцької райрада він був обраний у 2015 році від політичної партії "Українське об'єднання патріотів "УКРОП".

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Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі 01
Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160761
 
 
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Рюкзаковцам одни суицыдники мерещаться.
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бабло делили, крысятничали,но только не за народ погиб депутат
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А где второй ключ от машины (третий, четвертый). Закрыть машину "изнутри" можно и снаружи
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Служил Гаврилов депутатом
Гаврилов депутатом был....
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Епта, мусора, все все ж элементарно!
Застрелился с двустволки в спину 2..3 раза.. Затем контрольный себе в затылок - на всякий случай.. После чего решил погреться в машине: сел, закрылся изнутри - холодно ж на улице поди...
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