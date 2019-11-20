 Депутата Кременчуцької райради знайшли застреленим в автомобілі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У пресслужбі поліції міста повідомили, що депутата виявили застреленим з вогнепальної зброї в закритому зсередини і заведеному автомобілі.

Поліція розглядає версію суїциду.

Андрій Гаврилов був фізичною особою-підприємцем, головою комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку і боротьби з корупцією Кременчуцької райради.

До Кременчуцької райрада він був обраний у 2015 році від політичної партії "Українське об'єднання патріотів "УКРОП".

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