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Все про:провокація (535) СБУ (4919) теракт (704) ФСБ (796)

 Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День гідності і свободи, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

У Дніпропетровській області СБУ затримала жителя міста Кам'янське, який за завданням спецслужб РФ поширював у соціальних мережах публічні заклики до вчинення терористичних актів у День гідності і свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чоловік був залучений до співробітництва представником інформаційної групи "Сапфір", створеної ГУ Генштабу ЗС РФ. На співпрацю він погодився з ідеологічних міркувань.

За завданням кураторів провокатор від імені проукраїнського активіста зареєструвався у соцмережах. Напередодні Дня гідності та свободи провокатор почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За задумом спецслужб РФ, дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування. У разі здійснення будь-яких реальних провокацій або заворушень російські ЗМІ були готові поширити інформацію про їх організацію саме учасниками патріотичних організацій та рухів. Це мало негативно вплинути на міжнародний імідж України у світі.

Фахівці СБ України у сфері інформаційної безпеки викрили задум співробітників спецслужб РФ та блокували діяльність їхнього агента-провокатора. Слідчими української спецслужби проведено обшук за адресою мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерну техніку, на якій зберігаються вичерпні докази, необхідні для досудового розслідування.

За скоєння злочину, передбаченого ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, мешканцю Дніпропетровщини загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Також дивіться: Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День гідності і свободи, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160742
 
   
 Топ коментарі
 
Обращаюсь к сотрудникам СБУ - парни, не нужно прятать лицо сепара. Пусть все увидят "героя". Через неделю его выпустит под залог наш "самый гуманный" суд и животное продолжит свою антигосударственную подрывную деятельность. А когда его лицо будет видно, даже если его отпустит судья, граждане смогут всегда подойти и "провести разъяснительную беседу" Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8140
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Молодці СБУ, нищить пророгату гидоту!!!!
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Патриота и грамотного не спровоцируешь. Ну и нищета ,тоже наш враг.
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Молодці СБУ, нищить пророгату гидоту!!!!
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Обращаюсь к сотрудникам СБУ - парни, не нужно прятать лицо сепара. Пусть все увидят "героя". Через неделю его выпустит под залог наш "самый гуманный" суд и животное продолжит свою антигосударственную подрывную деятельность. А когда его лицо будет видно, даже если его отпустит судья, граждане смогут всегда подойти и "провести разъяснительную беседу" Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8140
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Прячут актёра, не понятно что ли?
Вешают лапшу про свою работу, чтобы денег больше выделели в бюджете
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Лицо открывать нельзя. Это комедия дель арте. В следующий раз этого паренька поймают при расклеивании листовок, отравлении пищи в столовке, или при закладке мины на ж/д путях.
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соевые мыролюбные реформисты потеряли одного свиненка.
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Эта картинка ****** смешная: сидит сепар-блогер или хер знает кто он такой, пацан в свитере, а рядом 2 бойца, как в последний бой собрались. Гранатометов только не хватает) А **** того мудака почему закрыли? ***** ценного свидетеля по МН-17 показали всему миру, а этого закрываете. Циркачи
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5 лет маловато, надо закон усовершенствовать до 10 лет.
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Всего одного, странно. Да только на цензоре в комментах 20-30 постоянно призывают к насилию и свержению укр.власти
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Лише так - День УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Гідності.
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почему замазали его рожу??? народ должен видеть этих мракобесов! им нельзя давать тут жить потом спокойно! если не постанова, то его нужно на ПЖ сажать или в РФ выкинуть!
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Це має бути стаття за зраду, а ще краще за тероризм. Давно треба створити спеціальний суд - трибунал з суддями -патріотами і проводити судові процеси з телепередачами, щоб всім цим падлюкам було наглядно показано що іх чекає. Але поки в Украіні до влади приходять відверті іі вороги, доти й будуть себе так безпечно поводити всі ці провокатори.
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