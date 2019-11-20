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Все про:напад (681) Нацполіція (8531) Чернігівщина (375) РАГС (1)

 Чоловік із ножем накинувся на співробітницю РАЦСу в Чернігівській області та завдав їй майже 10 поранень, - Нацполіція. ФОТО

Робітницю РАЦСу госпіталізували в лікарню. Напад стався в держустанові в робочий час на очах відвідувачів, серед яких були і діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю державної установи та близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім зник у невідомому напрямку. Про подію поліцію повідомили лікарі, які надавали потерпілій першу допомогу. Медперсонал реанімаційного відділення районної лікарні надав жінці допомогу, наразі життю і здоров’ю пацієнтки загрози немає

У Козелецькому відділенні поліції негайно були створені пошукові групи, до яких увійшли дільничні офіцери та оперативники. До пошуків зловмисника долучилися навіть "Муніципальна варта" та приватна охоронна фірма. Поліція перекрила в’їзди-виїзди з міста, фото чоловіка вмить облетіло селище.

Чоловік до вечора переховувався від правоохоронців та обурених громадян, але поліція все ж затримала його. Підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство".

Триває досудове розслідування.

Чоловік із ножем накинувся на співробітницю РАЦСу в Чернігівській області та завдав їй майже 10 поранень, - Нацполіція 01
Чоловік із ножем накинувся на співробітницю РАЦСу в Чернігівській області та завдав їй майже 10 поранень, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160732
 
 
 Топ коментарі
 
Довели народ, с ножами начинают резать кого попало. Остается только раздать населению огнестрельное оружие и посмотреть, что из этого получится. Паф-паф-паф будут звучать непрерывно
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просто он винил в неудачном браке Порош... сотрудницу заведения, а не свой тупой выбор
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зе виборець, все до тями прийти не можуть
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просто он винил в неудачном браке Порош... сотрудницу заведения, а не свой тупой выбор
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коментар відмічено як спам  
 
Отказала 2 раза.
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Какой то не "современный" посетитель.. Сейчас в моде гранаты, а нож это из прошлой жизни ( века)
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Чого тобі кацапе в спамі не сидиться...
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Непонятная реакция. Сейчас сообщения о применении гранат в быту чаще чем применение ножа в разы. Хотя может у вас в кацапастане это и не так. Тут не могу спорить, не в курсе. Привет Тамбову.
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скоро 90-тые будут вспоминаться как спокойное время......
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Тогда интернета не было, если сейчас интернет не читать , то спокойно будет.
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Так, раніше і в постолах ходили, і жопу лопухом витирали.
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Так я про що, зате яка тиша і спокій були навкруги , незнали що у сусідньому селі відбувається, а зараз не так. І що робити?
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Довели народ, с ножами начинают резать кого попало. Остается только раздать населению огнестрельное оружие и посмотреть, что из этого получится. Паф-паф-паф будут звучать непрерывно
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Раздавать никто не будет, будут продавать за звонкую монету, если тебе от этого легче
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Було б добре. Всяку погань відстріляли і забули. А так тільки одна морока.
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Розвела когось незаконно чи за хабар? Небезпечна професія, прямо пов'язана з адмініструванням людських стосунків з їх психологічністю і емоційністю...
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