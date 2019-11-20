 Чоловік із ножем накинувся на співробітницю РАЦСу в Чернігівській області та завдав їй майже 10 поранень, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

34-річний чоловік несподівано накинувся на працівницю державної установи та близько десяти разів вдарив її ножем у різні частини тіла, а потім зник у невідомому напрямку. Про подію поліцію повідомили лікарі, які надавали потерпілій першу допомогу. Медперсонал реанімаційного відділення районної лікарні надав жінці допомогу, наразі життю і здоров’ю пацієнтки загрози немає

У Козелецькому відділенні поліції негайно були створені пошукові групи, до яких увійшли дільничні офіцери та оперативники. До пошуків зловмисника долучилися навіть "Муніципальна варта" та приватна охоронна фірма. Поліція перекрила в’їзди-виїзди з міста, фото чоловіка вмить облетіло селище.

Чоловік до вечора переховувався від правоохоронців та обурених громадян, але поліція все ж затримала його. Підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство".

Триває досудове розслідування.



