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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (20958) тероризм (2169) Міжнародний суд ООН (90)

 РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі до 8 грудня 2020 року чекає від Росії меморандум у відповідь на позов України.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, визначив 8 грудня 2020 року крайнім терміном для подачі контрмеморандуму Російської Федерації у справі про застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації "Україна проти Російської Федерації", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо суд ООН визнає РФ країною, що фінансує тероризм, це вплине на її відносини зі США і надасть Україні перспективу компенсації збитку, - Зеркаль

РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН 01
РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН 02

Також дивіться: Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ варто очікувати не раніше 2022 року, - Зеркаль. ВIДЕО

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160730
 
 
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Стандартная практика - когда ответчик подает свое возражение на иск...
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думаю ***** скорее своей смертью сдохнет, чем закончится этот суд....
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Неправильна відповідь. Не буде ні того, ні того. Суд не закінчиться, двійники путіна не переведуться РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН - Цензор.НЕТ 9419
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цей суд не над ****** а над державою тероррист Росією!!!!! почнемо ми, а далі підтянуться Сірія,Грузія,Молдова і так д... за все кацапам прийдеться платити,рано чи пізно....
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Чого Зеркаль йде з МЗС.

«З точки зору «ми будемо дружити з Росією» - я не той персонаж, який про дружбу», - наголосила Зеркаль, відзначивши також, що запропонований президентом Зеленським міністр закордонних справ Вадим Пристайко «сказав, що є запит суспільства на мир з Росією».
Вона зазначила, що впродовж останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і це був останній аргумент, що треба йти.
Зеркаль розповіла, що перед звільненням виконає останнє завдання.
«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», - сказала Зеркаль.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
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