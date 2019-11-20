 РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
"Постановою від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, визначив 8 грудня 2020 року крайнім терміном для подачі контрмеморандуму Російської Федерації у справі про застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації "Україна проти Російської Федерації", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
«З точки зору «ми будемо дружити з Росією» - я не той персонаж, який про дружбу», - наголосила Зеркаль, відзначивши також, що запропонований президентом Зеленським міністр закордонних справ Вадим Пристайко «сказав, що є запит суспільства на мир з Росією».
Вона зазначила, що впродовж останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і це був останній аргумент, що треба йти.
Зеркаль розповіла, що перед звільненням виконає останнє завдання.
«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», - сказала Зеркаль.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo