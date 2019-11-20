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Все про:Київська область (1065) МВС (1396) напад (681) Нацполіція (8531)

 Пенсіонер МВС напав на поліцейських із пістолетом, намагаючись звільнити затриманого в Київській області, - Нацполіція. ФОТО

У Яготині Київської області озброєний чоловік напав на поліцейських, звільняючи затриманого зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

В автомобілі їхали поліцейські, які супроводжували затриманого зловмисника у відділ поліції. Їм перегородила дорогу машина, з якої вийшов чоловік з пістолетом у руках, вигукуючи, що він начальник поліції.

Того дня у місті Яготин поліцейські затримали зловмисників, які на Переяслав-Хмельниччині зі зброєю напали на одне з підприємств, що займається пально-мастильними матеріалами.

Привівши зброю у бойову готовність, нападник вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі.

"Поліцейські спрацювали професійно. "Визволителя" швидко знешкодили бійці корпусу оперативно-раптової дії, забрали у нього зброю та одягли кайданки. У якості речового доказу у нього вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями "ПМР", - йдеться в повідомленні.

Нападником виявився 50-річний місцевий житель, пенсіонер МВС.

За фактом загрози правоохоронцям і самовільне присвоєння владних повноважень поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 345 та за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України. За цими двома статтями КК чоловікові оголошено про підозру.

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Пенсіонер МВС напав на поліцейських із пістолетом, намагаючись звільнити затриманого в Київській області, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160709
 
 
 Топ коментарі
 
позбавити всіх пільг і на загальну зону цього підараса Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7038
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Подельников спасал, видимо. Это все, что нужно знать об МВД.
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А почему не открыли огонь на поражение?
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собутильник, бойовиків надививсь по пяні
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Пенсионеры озверели с пистолетами бегают Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 962
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Лишить его статуса бывший мент, присвоить новый - идиот!
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Подельников спасал, видимо. Это все, что нужно знать об МВД.
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А почему не открыли огонь на поражение?
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колись один мєнт ,на моє питання, чого у них так багато дебілів?
відповів -- а деж хороших брати? тут же потрібне поєднання фізичного і розумового розвитків одночасно, що є несумісним
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Чомусь у цивілізованих країнах нормальних людей для поліції знаходять. Тільки у нас Аваков, Ківа, Аброськін...
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у нас карма особлива. Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3984 в цивілізовних країнах до поліції ще не таак просто і попасти.
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Так в МВД... на зависть. Работа трудная и вредная.
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Ага, а мы с тобой на греках, немцах, поляках и т.д. с 12-часовым рабочим днем, как на курортах.
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50-летний пенсионер... хотя судя по всему на нем пахать можно!
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Та ну его! У него ж башки нет, напрочь! Он тебе ТАК вспашет, что рад не будешь.
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Сейчас некоторые персонажы Цензора начнут волать , что этот поц с Домбаца.
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