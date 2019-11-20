 Пенсіонер МВС напав на поліцейських із пістолетом, намагаючись звільнити затриманого в Київській області, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

В автомобілі їхали поліцейські, які супроводжували затриманого зловмисника у відділ поліції. Їм перегородила дорогу машина, з якої вийшов чоловік з пістолетом у руках, вигукуючи, що він начальник поліції.

Того дня у місті Яготин поліцейські затримали зловмисників, які на Переяслав-Хмельниччині зі зброєю напали на одне з підприємств, що займається пально-мастильними матеріалами.

Привівши зброю у бойову готовність, нападник вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі.

"Поліцейські спрацювали професійно. "Визволителя" швидко знешкодили бійці корпусу оперативно-раптової дії, забрали у нього зброю та одягли кайданки. У якості речового доказу у нього вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями "ПМР", - йдеться в повідомленні.

Нападником виявився 50-річний місцевий житель, пенсіонер МВС.

За фактом загрози правоохоронцям і самовільне присвоєння владних повноважень поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 345 та за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України. За цими двома статтями КК чоловікові оголошено про підозру.

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