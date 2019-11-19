 На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​місцева компанія, посадові особи якої ухилились навмисне від сплати майже 5 млн грн. Зокрема, фігуранти в січні - грудні 2018 року занижували обсяги поставок від реалізації ТМЦ і не відображали у звітності повні суми доходів, нарахованих на користь фізичних осіб, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ, ПДФО та військового збору на загальну суму майже 5 млн грн.





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За результатами обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях підприємства і за місцем проживання фігурантів, вилучено та передано на відповідальне зберігання чорнові записи, податкові та бухгалтерські документи, 53,2 тонни кукурудзи, 254 тонни гороху, 108 тонн насіння соняшнику, 260,9 тонни нуту.





Загальна вартість вилученої с/г продукції становить 21,8 млн грн.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

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