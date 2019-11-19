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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1339) Одеська область (1104) Правоохоронні органи (421) сільське господарство (96)

 На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області вилучили велику партію с/г продукції у підприємства, яке ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​місцева компанія, посадові особи якої ухилились навмисне від сплати майже 5 млн грн. Зокрема, фігуранти в січні - грудні 2018 року занижували обсяги поставок від реалізації ТМЦ і не відображали у звітності повні суми доходів, нарахованих на користь фізичних осіб, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ, ПДФО та військового збору на загальну суму майже 5 млн грн.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 02
На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 03

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На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 04

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 05

За результатами обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях підприємства і за місцем проживання фігурантів, вилучено та передано на відповідальне зберігання чорнові записи, податкові та бухгалтерські документи, 53,2 тонни кукурудзи, 254 тонни гороху, 108 тонн насіння соняшнику, 260,9 тонни нуту.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 06

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 07
На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 08

Загальна вартість вилученої с/г продукції становить 21,8 млн грн.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160643
 
 
 Топ коментарі
 
Тю, я думав знайшли, де Порошенко картоплю по 5 грн сховав...
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у 32-33му теж по хатах ходили і вигрібали ВСЕ...внучки достойні своїх дідів "камсамольців"
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це стратегічне питання, тому ним займається військова прокурватура На Одесчине у предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов, изъята сельхозпродукция на 21,8 млн грн - Цензор.НЕТ 6312
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у 32-33му теж по хатах ходили і вигрібали ВСЕ...внучки достойні своїх дідів "камсамольців"
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моя бабушка и тетки рассказывали -- пришло быдло, кстати Луганская область, ватно зедебильное тунеядцы, алкоголики и словесно- поносные... зашли в хаты "раскулачивать куркулей " в хате 5- 6 детей, муж дед один работник бондарь, кожевник, при том что одна рука у него была с детства усохшая.. калека... бабушка в колхозе годами за палочки пропадала, дети росли сами по себе.. и на 8 месяце беременности .. короче зашло то быдляко с перегаром типа комсомолец, хмыкнул, увидел на ногах у бабушки сапожки из хрома, дед ей сточал, сам шил, повалил ее на кровать пузом к верху, задрал ноги бабушке и содрал живьем сапожки.... у детей, а они уже ходили в школу за месяц до этого отец с ярмарки привез им набор цветных и грифельных карандашей и ручки перьевые и чернило сгребли все карандаши, ручки чернильницу забрали у детей, пару красочных книжек и альбомов... во дрове у собаки сорвали проволоку медную по которой собака была привязана и охраняла бегая двор.. вывернули всю хат нашли сундук… из сундука выволокли себе за пазухи половину прихватывали, и нашли мешочек муки полкило бабушка хранила на Рождество и Пасху и сразу Протокол о! кулаков нашли.... вместо пол- кило написали изъято 50 кг. муки.... вообще бабушка так и не поняла за что ее так и не простила... рассказала случай о "бедных" селянах соседях жила семья все время ныли мы бедные, голодные, соседи, всем селом подкармливали.. ее муж и два лба сына в город на заработки типа ездили... короче тут видит соседка, что из той хаты вторые сутки никто не выходит, а бабка одна осталась, ну как бабка лет под 60, а муж и сыновья типа в городе опять… позвали голову сельсовета, вызвали милиционера вошли в хату, а она мертвая лежит, умерла сама.. все стали плакать, тужить, мол- горе то какое, тут кто то нечаянно на кровать рядом с покойной и присел а матрас под ней возьми и лопни и посыпались на пол кучи денег.... когда сосчитали-- прислали взвод охраны милиционеров с винтовками, сказали миллионы.. перевернули всю хату и нашли золото, камушки всякие, короче муж ее и сынки "работали" по всей России и Украине, а может и еще дальше по банкам, квартирам, богатых, ювелирам, ломбардам и так далее….
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Твои истории про совок ничего не стоят, задрал ты всех уже этим.
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Тю, я думав знайшли, де Порошенко картоплю по 5 грн сховав...
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це стратегічне питання, тому ним займається військова прокурватура
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Тролль ПНХ с украинского ресурса.
На Красной площади иди и вешай, падло каЦАПское.
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Отозвался. Вот тебя это и касается каЦАП поганый.
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Васильович, сходіть до дупи, покайтеся...
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Не продукцию надо забирать, а судить за неуплату налогов лет на 8-10 с конфискацией имущества. Экономика государства зависит от уплаты налогов каждым гражданином, неуплата налогов-преступление против государства.
Чем больше таких "деятелей" сядет, тем быстрей в Украине поднимется экономика.
Хитрожопые должны сидеть, в назидание всем остальным.
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якщо не заплатили 5 млн, а конфіскують 20 млн., то цього, для покарання, вже буде достатньо
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Щось не написано що є рішення суду на конфіскацію. А підстави вигадати щоб рейданути врожай зараз як два пальця...
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У нас таких деятелей - каждый второй... половину пересадить - экономика упадет...
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Олігарх коломойський обікрав Україну! Коли його посадка буде.
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Здравствуй попа новый год.Чьё то фермерское хозяйство с владельцами паёв накрылось На Одесчине у предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов, изъята сельхозпродукция на 21,8 млн грн - Цензор.НЕТ 4200
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