EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  3894  42
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3583) Коломойський (659) Путін (11536) Тимошенко (3214) фотожаба (9038) Стефанчук Руслан (92)

 Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без "солоденького", Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Все вирішуємо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Солоденьке самим потрібне!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Важка спадщина режиму Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО"

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все від таланту залежить...

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Невдячний!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Винен!

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Засідання фракції

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Порошенко винен...

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Україна і баласт

Більше фотошопів дивіться зтут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160623
 
   
 Топ коментарі
 
на первом месте - горящие пердаки зебилов в коментах к єтой и прочим новостям))
И єто они еще счета за комуналку за листопад не бачили. особенно "вчителя"))

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7881
 показати весь коментар
 
Юзика з Колоною на 1-ше місце Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2230
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на первом месте - горящие пердаки зебилов в коментах к єтой и прочим новостям))
И єто они еще счета за комуналку за листопад не бачили. особенно "вчителя"))

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7881
 показати весь коментар
 
 
Старший сказав, що вчителів забагато! Старший сказав!
 показати весь коментар
 
 
Він шо, Атлант?
Це мішок з гівном, як виявилось Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6961
 показати весь коментар
 
Неужели зелекторат умнее, чем тот, который выбирал Зелемойского? :D
 показати весь коментар
 
 
Який же чесний та й правдивий срашанець попався...
 показати весь коментар
 
 
(не)продажное дно зебилов:
ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3281

Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,
https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
 показати весь коментар
 
 
а что курсанты тоже хотят сладенького ? все сладенькое только для слуг народа . а защитники народа обойдутся Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без "солоденького", Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9881
 показати весь коментар
 
 
Эээээмммм..... Ну, по-правде говоря, это называется "прививка от тупости". Знаю много из сего заведения военных, голосовавших за "изменение в стране и новые литса в политике". Собственно, "Будьте любезны!"(с), получите и распишитесь
 показати весь коментар
 
Там ще десь на гілці є жаба Клован з Каргою складають договір оренди))
 показати весь коментар
 
 
Слуга Народу - Юрій Корявченков - 33 округ Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4678
Вподобати сторінку

3 год ·

Добрый день!
И снова очередной раздутый инфоповод, притянутый за уши! Не даёт покоя нашим «доброжелателям» деятельность слаженной команды. Не привыкли они к честной конкуренции и не готовы расстаться со схемами, барышами, нажитыми «непосильным трудом» за многие годы их власти.

Все обсуждают так называемый «скандал». Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе.
О том, что нельзя людям жить в постоянном страхе, и о том, что правоохранительные органы должны заниматься своей работой и служить на благо граждан Украины.
Ваши сфабрикованные материалы - это знак, что мы делаем все правильно и останавливаться не собираемся!


І ПОНЕСЛОСЬ!!!!!!!!

Микола Скиба Юзик! Это Мехлис писал или Троцкий )) ну, нельзя держать людей за яйца и оставаться незабрызганным.. Кто-то брызнет, кто-то плюнет. А на счёт металлома надо не кручиниться, ни корячиться... Работать надо! Тяжело и сознательно. А на вас посмотреть - так не нужно ничего и фабриковать.... посмотри в почту (до , когда я ещё верил) Там понятными буквами : Ой , куда же ты Юрец, ой, куда ты?! не ходил бы ты, дружок во солдаты... И действтельно охренительно: человеку предлагают даже не илею а индею ( ВОТ ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ЕЩЁ И СЛОВАРИК ОТКРЫЛ)., А ОН ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В ГРОБ 95-ГО ВГОНЯЕТ. ну, ХОТЬ МАТОМ ОТЗОВИСЬ, в доску гроба за.. "НА бис")))

2

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 2 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Артем Шишак https://t.me/dark_k/381

Приховати або поскаржитись на це

T.ME

Telegram: Contact @dark_kTelegram: Contact @dark_k
1

Подобається
· Відповісти · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Артем Шишак Скажите это запись подлинная? Каким образом она сфабрикована?
После такого пропадает вера в изменение в нашей власти, ****@т и ****@т - нечего не меняется.
Неужели чтобы быть с какой то женщиной нужно отдать ей должность заместителя министра!?

1

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Наталья Стецун Не сильно хвастаетесь ,процент доверия к вашей команде падает с огромной скоростью!!
Мне стыдно за свою страну
Вы предали своих избирателей и продали свою родную землю.
Ганьба!!!!!

1

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Света Рябинина Наталья Стецун какая грозная вазочка с цветочками!😲🤣

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад ·
 показати весь коментар
 
 
А знаєте о мене найбільше дивує?
Як та кізонька у цього жиртресту серед жирових відкладень причинне місце змогла відшукати?
 показати весь коментар
 
 
Шукач. Книга загадок у картинках
Код товару: ІМ-00098386

Автор: Джин Марцолло

Видавництво: COOP Media199 грн

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6630

Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет
https://www.youtube.com/watch?v=VeZEFvRTUUk
 показати весь коментар
 
Петра не хватает,а так бы было Три толстяка
 показати весь коментар
 
 
Не хватает ещё одного Стефанчука - в кадр не влез.
 показати весь коментар
 
 
Петро в два раза худее любого из этих жирдяев.
 показати весь коментар
 
 
Актуально........, НО
было бы смешно, если бы не было так грустно(с)
 показати весь коментар
 
 
Шо боха живого обидели? Тепер вам зелені почвари і від йулькіних, не тільки соєвих, дістанеться.
 показати весь коментар
 
 
Кроме,,службы,, других идей нет? Когда вся голова забита зелеными соплями думать нечем. А спинной мозг заточен на ,,сватов,,
 показати весь коментар
 
 
пройшло пів року, страшно подумати що буде до. не дай боже. кінця терміну.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору