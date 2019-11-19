 Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без "солоденького", Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Все вирішуємо!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО
Солоденьке самим потрібне!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО
Важка спадщина режиму Порошенка
Все від таланту залежить...
Невдячний!
Винен!
Засідання фракції
Порошенко винен...
Україна і баласт
Більше фотошопів дивіться зтут
И єто они еще счета за комуналку за листопад не бачили. особенно "вчителя"))
Це мішок з гівном, як виявилось
ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,
https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
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3 год ·
Добрый день!
И снова очередной раздутый инфоповод, притянутый за уши! Не даёт покоя нашим «доброжелателям» деятельность слаженной команды. Не привыкли они к честной конкуренции и не готовы расстаться со схемами, барышами, нажитыми «непосильным трудом» за многие годы их власти.
Все обсуждают так называемый «скандал». Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе.
О том, что нельзя людям жить в постоянном страхе, и о том, что правоохранительные органы должны заниматься своей работой и служить на благо граждан Украины.
Ваши сфабрикованные материалы - это знак, что мы делаем все правильно и останавливаться не собираемся!
І ПОНЕСЛОСЬ!!!!!!!!
Микола Скиба Юзик! Это Мехлис писал или Троцкий )) ну, нельзя держать людей за яйца и оставаться незабрызганным.. Кто-то брызнет, кто-то плюнет. А на счёт металлома надо не кручиниться, ни корячиться... Работать надо! Тяжело и сознательно. А на вас посмотреть - так не нужно ничего и фабриковать.... посмотри в почту (до , когда я ещё верил) Там понятными буквами : Ой , куда же ты Юрец, ой, куда ты?! не ходил бы ты, дружок во солдаты... И действтельно охренительно: человеку предлагают даже не илею а индею ( ВОТ ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ЕЩЁ И СЛОВАРИК ОТКРЫЛ)., А ОН ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В ГРОБ 95-ГО ВГОНЯЕТ. ну, ХОТЬ МАТОМ ОТЗОВИСЬ, в доску гроба за.. "НА бис")))
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· Відповісти · Переглянути переклад · 2 год
Артем Шишак https://t.me/dark_k/381
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T.ME
Telegram: Contact @dark_kTelegram: Contact @dark_k
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· Відповісти · 1 год
Артем Шишак Скажите это запись подлинная? Каким образом она сфабрикована?
После такого пропадает вера в изменение в нашей власти, ****@т и ****@т - нечего не меняется.
Неужели чтобы быть с какой то женщиной нужно отдать ей должность заместителя министра!?
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· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год
Наталья Стецун Не сильно хвастаетесь ,процент доверия к вашей команде падает с огромной скоростью!!
Мне стыдно за свою страну
Вы предали своих избирателей и продали свою родную землю.
Ганьба!!!!!
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· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год
Света Рябинина Наталья Стецун какая грозная вазочка с цветочками!😲🤣
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Як та кізонька у цього жиртресту серед жирових відкладень причинне місце змогла відшукати?
Код товару: ІМ-00098386
Автор: Джин Марцолло
Видавництво: COOP Media199 грн
Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет
https://www.youtube.com/watch?v=VeZEFvRTUUk
было бы смешно, если бы не было так грустно(с)