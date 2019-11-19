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 Суспільство
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Все про:конкурс (498) артилерія (136) ЗСУ (380)

 У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

У Збройних Силах України триває конкурс на найкращу артилерійську батарею. Змагання проводяться за п’ятьма категоріями відповідно до роду артилерії: мінометна, причіпна, самохідна, реактивна та протитанкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Фейсбуці.

В інформації зазначається: "За звання найкращої артилерійської батареї у кожній з категорій і номінацій змагаються підрозділи Сухопутні війська ЗС України, ВМС ЗС України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Цей конкурс проводиться щорічно і вже став традиційним. Його мета — не лише визначити переможців, але й на прикладі кращих сприяти підвищенню зацікавленості особового складу в поглибленні свого професійного рівня. А сама участь у таких змаганнях допомагає виробити й закріпити тверді практичні навички поводження зі штатним озброєнням і військовою технікою.

Судді перевіряють професійні вміння команд у тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній номінаціях. Всього участь у конкурсі беруть чотирнадцять артилерійських підрозділів".

Дивіться також: Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею 01
У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею 02
У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею 03
У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею 04
У Збройних силах стартував конкурс на найкращу артилерійську батарею 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160604
 
 
 Топ коментарі
 
А сивохо думает,что мы помиримся.Забудем и простим.Он дурак?
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Дикари...ну если они в Сирии после ухода америкосов в ихнем мусоре брошеном на базе копались, то что тут за корабли говорить....
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СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ АРТИЛЕРИСТАМ!!! Кожний постріл сепару в жопень.
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А сивохо думает,что мы помиримся.Забудем и простим.Он дурак?
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Господи! Ну як ти міг послати нам цього дебіла в президенти?!

ЗА ЩО?
Спочатку браслєтікі, зараз не голиться, до Нормандського саміту може вже й дупу підтирати не буде?
Чума якась.

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 9673
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а ми йому цензорних форумчан подаруємо вони ту дупу не тільки підітруть но і розцілують.
я не брешу? зефани?
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Сиськи поголив і ладно!

А так ще й сраку продєпєлірує

А покакає, то вобще красвчік будєт.

P.S. Взагалі-то це не президент Чехії (Мілош Земан) .. а прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш ..! Але ЗЕдегенератам пофіг. Вони по клавішах членом грають.
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Спочатку була така інфа від офісу препіЗЕдента. Пізніше виправили.

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 8039
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Та им там ОП один х_р, с кем ***** сказал встретиться - с тем и встречается В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 6744
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так само віддавали техніку з криму якщо хто забув
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Пусковая установка 15У106. Стационарная боевая стартовая позиция 60 ракетного полка, Житомирская область.

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 1298
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Дикари...ну если они в Сирии после ухода америкосов в ихнем мусоре брошеном на базе копались, то что тут за корабли говорить....
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найкуращою визнаю ту бригаду яка не промахнеться по офісу приЗЕдинта так щоб шмарклі аж до Дніпра летіли
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......а тот кто победит , ПОРУЧИТЬ ПЕРЕБИТЬ крымский хвост !!!
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В СА это был день отдыха сугубо для артелеристов. От гремели пушки золотых богов.
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Это был День РВ и А .
С

Девизом - "После НАС - т и ш и н а "!.
http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/07/23/74241/
Кравчук с Кучмой зпт Януковичем и Порошенко прочими прос ...ли ВСЕ !****
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України
було найбільшою у Європі формацією.

Модерну на той час і грізну армію більше 27 років упосліджували і знищували.
Давайте глянемо,що наше військо мало у 1991 році,
і що є зараз.
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 2000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 28 рік "Армія Апокаліпсису...
Карл ! 7200 (семь ТЫСЯЧ двести) Арты и

176 (сто семьдесят шесть ) шахт МБР + 2282 ед. тактического ЯО .
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СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ АРТИЛЕРИСТАМ!!! Кожний постріл сепару в жопень.
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Когда говорят за наших артиллеристов в голове звучит эта песня:
https://www.youtube.com/watch?v=2xbv52dicyE
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Служившие в РВСН вспомнят эту фразу - " Ключ на старт"ю
В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 2534
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https://thebabel.net/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

46-я ракетная дивизия, 43-й ракетной армии , Украина , штаб Винница.

На боевой позиции. Ракету изымают из шахтной пусковой установки. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года. Теперь там Музей РВСН в Украине .

ИзЪял Кучма с кравчуком стратегические комплексы СС- 19 ,
и новейшие твердотопливные СС - 20 в 1994 -98 г.г.

и

в 2014 году мы получили пятилетнюю войну с рф .
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