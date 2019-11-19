 У Збройних силах стартував конкурс на кращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Фейсбуці.
В інформації зазначається: "За звання найкращої артилерійської батареї у кожній з категорій і номінацій змагаються підрозділи Сухопутні війська ЗС України, ВМС ЗС України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Цей конкурс проводиться щорічно і вже став традиційним. Його мета — не лише визначити переможців, але й на прикладі кращих сприяти підвищенню зацікавленості особового складу в поглибленні свого професійного рівня. А сама участь у таких змаганнях допомагає виробити й закріпити тверді практичні навички поводження зі штатним озброєнням і військовою технікою.
Судді перевіряють професійні вміння команд у тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній номінаціях. Всього участь у конкурсі беруть чотирнадцять артилерійських підрозділів".
ЗА ЩО?
Спочатку браслєтікі, зараз не голиться, до Нормандського саміту може вже й дупу підтирати не буде?
Чума якась.
я не брешу? зефани?
А так ще й сраку продєпєлірує
А покакає, то вобще красвчік будєт.
P.S. Взагалі-то це не президент Чехії (Мілош Земан) .. а прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш ..! Але ЗЕдегенератам пофіг. Вони по клавішах членом грають.
С
Девизом - "После НАС - т и ш и н а "!.
http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/07/23/74241/
Кравчук с Кучмой зпт Януковичем и Порошенко прочими прос ...ли ВСЕ !****
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України
було найбільшою у Європі формацією.
Модерну на той час і грізну армію більше 27 років упосліджували і знищували.
Давайте глянемо,що наше військо мало у 1991 році,
і що є зараз.
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 2000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 28 рік "Армія Апокаліпсису...
Карл ! 7200 (семь ТЫСЯЧ двести) Арты и
176 (сто семьдесят шесть ) шахт МБР + 2282 ед. тактического ЯО .
https://www.youtube.com/watch?v=2xbv52dicyE
46-я ракетная дивизия, 43-й ракетной армии , Украина , штаб Винница.
На боевой позиции. Ракету изымают из шахтной пусковой установки. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года. Теперь там Музей РВСН в Украине .
ИзЪял Кучма с кравчуком стратегические комплексы СС- 19 ,
и новейшие твердотопливные СС - 20 в 1994 -98 г.г.
и
в 2014 году мы получили пятилетнюю войну с рф .