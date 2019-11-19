EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1349  2
Все про:ГПУ (3370) крадіжка (319) Чехія (274)

 Чехія видала Україні підозрюваного в розкраданні майже на 15 млн грн майна навчально-спортивного центру "Авангард", - ГПУ. ФОТО

За запитом органів прокуратури України Чехія видала українця, якого розшукували за підозрою в розкраданні обладнання Дитячо-юнацького навчально-спортивного центру профспілок міста Києва "Авангард", закупленого за державні кошти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році за результатами проведення процедури тендерної закупівлі між Підприємством Дитячо-юнацький навчально-спортивний центр профспілок міста Києва "Авангард" та приватним товариством укладено договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду, на загальну суму майже 15 млн гривень.

"Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання зазначеного обладнання, були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2018 року за погодження прокуратури міста Києва гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Надалі у зв’язку з ухиленням від слідства його оголосили в розшук, а у липні 2019 суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії.

Читайте також: СБУ передала до суду справу про розкрадання $38 млн топменеджерами "Південкомбанку"

За результатами розгляду запиту української сторони компетентними органами Чеської Республіки прийнято рішення про екстрадицію вказаної особи. У понеділок, 18 листопада 2019 року, в аеропорту "Бориспіль" у супроводі працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України здійснено фактичну видачу підозрюваного українським правоохоронцям.

Наразі чоловіка затримано слідчими ГУ НП в м. Києві та до суду подано клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Чехія видала Україні підозрюваного в розкраданні майже на 15 млн грн майна навчально-спортивного центру Авангард, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160557
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что, на Лондон денег не хватил?.... Оттуда выдачи нет....
 показати весь коментар
 
Сейчас мужчина задержан следователями Главного управления Национальной полиции в г.Киеве и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

А что это за фамилия такая интресная - "мужчина"? Наверное. какой-то очень правильный мужчина. Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении почти 15 млн грн имущества учебно-спортивного центра "Авангард", - ГПУ - Цензор.НЕТ 9568
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору