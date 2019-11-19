 Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Велику міжурядову рамкову угоду між Україною та Францією щодо офіційної підтримки в посиленні системи морської охорони і безпеки кордонів підписано 19 листопада в Парижі під час правоохоронної виставки Milipol 2019. Документ підписали від імені уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер", - йдеться в повідомленні.
Планується, що корабельний склад Державної прикордонної служби України поповниться 20 надсучасними 32-метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА. Вони використовуватимуться для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.
"Сьогодні була підписана міжурядова рамкова угода на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів", - зазначив Аваков.
За його словами, пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.
"Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином, ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємось, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - наголосив міністр.
За умовами Угоди, додаткова комплектація катерів буде українською - маленькі швидкісні човни, які виготовляються у Харкові, зброя також буде вітчизняна.
"Проєкт вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Контракт містить закупівлю катерів, навчання персоналу і технічне обслуговування", - повідомив Аваков.
Проєкт розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.
Зазначається, що кораблі розміщуватимуться в місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони ДПСУ - Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія.
Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що корпуси катерів будуть виготовлені з морського алюмінію, щоб зробити їх більш легкими та маневреними.
"Це новітні тенденції у виробництві. Алюмінієві корпуси дають меншу осадку, тобто судна можуть працювати на мілководді. Це екологічний матеріал та його можна тривалий час експлуатувати. Ми дослідили досвід використання таких човнів. Крім того, це чудова нагода для нашого суднобудування не лише відновити виробництво, але й залучити нові технології", - сказав заступник міністра.
Тоді й на катерах хрюнцюзьких можна буде рибалити хоч біля новоросійська!
WWI -- "виграли" завдяки тому, що обдурили німців з т.зв. "перемир'ям" (ті потім їм це згадали)
WWII -- "сталін" зробив з них "переможців" для протистояння англо-саксам. (ще й донині французи лижуть кацапську дупу за це).
Очередные речные корыта, не способные к бою!
Но встает вопрос: чего эти лоханки не изготовить в Украине?
Аваков теперь и пограничниками командует?
Похоже Зебобики все уже уничтожили......
Хотя бы не будет стыдно нашим погранцам при встрече с коллегами-небратьями.
За что их и обгаживают в вашей славной Украине.
Французы продают вам рыбацкие потоки под видом вооружений)))
Кааакие молодцы.
))))))
Похоже тут Украину берут в компанию.