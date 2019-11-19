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 Політика України, Фоторепортаж
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 Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС. ФОТОрепортаж

Україна і Франція підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних катерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Велику міжурядову рамкову угоду між Україною та Францією щодо офіційної підтримки в посиленні системи морської охорони і безпеки кордонів підписано 19 листопада в Парижі під час правоохоронної виставки Milipol 2019. Документ підписали від імені уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер", - йдеться в повідомленні.

Планується, що корабельний склад Державної прикордонної служби України поповниться 20 надсучасними 32-метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА. Вони використовуватимуться для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС 01

"Сьогодні була підписана міжурядова рамкова угода на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів", - зазначив Аваков.

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За його словами, пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.

"Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином, ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємось, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - наголосив міністр.

Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС 02

За умовами Угоди, додаткова комплектація катерів буде українською - маленькі швидкісні човни, які виготовляються у Харкові, зброя також буде вітчизняна.

"Проєкт вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Контракт містить закупівлю катерів, навчання персоналу і технічне обслуговування", - повідомив Аваков.

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Проєкт розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Зазначається, що кораблі розміщуватимуться в місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони ДПСУ - Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія.

Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС 03

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що корпуси катерів будуть виготовлені з морського алюмінію, щоб зробити їх більш легкими та маневреними.

"Це новітні тенденції у виробництві. Алюмінієві корпуси дають меншу осадку, тобто судна можуть працювати на мілководді. Це екологічний матеріал та його можна тривалий час експлуатувати. Ми дослідили досвід використання таких човнів. Крім того, це чудова нагода для нашого суднобудування не лише відновити виробництво, але й залучити нові технології", - сказав заступник міністра.

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Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160542
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошо . А нельзя у них купить главнокомандующего ?
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Авакян мабуть отримав відкат. За лояльність платять можливістю украсти.
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Это хорошо . А нельзя у них купить главнокомандующего ?
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ну хотя бы главного мента и главного политика.
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в ході війни російські терористи знищили ракетою катер ДПСУ і купляти нові катери без захисту від ракетної зброї - це злочин! Катери мають мати системи РЕБ, які не дозволять ракетам наводитись на катер, мають бути змонтовані системи постановки пасивних та активних візуальних та електро-магнітних перешкод, які дозволять катеру вийти з зони обстрілу неушкодженим. Катери мають бути захищені від влучання зенітних ракет терористів, мають бути водонепроникні переборки в корпусі, має бути зроблений бронекорпус з алюмінію та пластика і кевларовий захист на стінках катеру, для зменшення впливу уламків від вибуху зенітної ракети поруч з катером. Закупівля катерів для ДПСУ для умов війни це непросте завдання і схоже влада його провалила!
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Краще на відібрані у авякяна наркодолари відродити ядерний щит середньої дальності на основі надзвукових ракетних носіїв!
Тоді й на катерах хрюнцюзьких можна буде рибалити хоч біля новоросійська! Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС - Цензор.НЕТ 5944
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Микрона на Макрона поменять? Разница не большая..
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А Франція хіба щось вигравала після часів Наполеона?

WWI -- "виграли" завдяки тому, що обдурили німців з т.зв. "перемир'ям" (ті потім їм це згадали)
WWII -- "сталін" зробив з них "переможців" для протистояння англо-саксам. (ще й донині французи лижуть кацапську дупу за це).
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Авакян мабуть отримав відкат. За лояльність платять можливістю украсти.
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Алюминий таранные удары совсем не держит.
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Да он в принципе ничего не держит!
Очередные речные корыта, не способные к бою!
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Для рыбалки самое то, да откатик не помешает
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Браво!
Но встает вопрос: чего эти лоханки не изготовить в Украине?
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Где ? 500 гос. предприятий "цирк" выставил на продажу .
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сразу пусть на них по парочке SCALP EG устанавливают , пригодиться Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД - Цензор.НЕТ 840
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К нас с кем война с РФ или собственным народом? Зачем ментам катера? На рыбалку ездить у них свои есть.
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"Сегодня был подписан контракт с компанией ОСЕА на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - отметил Аваков.

Аваков теперь и пограничниками командует?
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Да, посмотрел уже, почти как на России - пограничники ФСБ. Этот министр уже надолго министр...
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А вертолеты уже летают или еще поставляются ?
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Два французских б/у-шных ещё в прошлом году поступили. Так что - и летают и поставляются.
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Странно. На 6 году "войны", аваковская шайка то и дело закупает вертолеты, танки, ракеты и самолеты. В то время как реальная ситуация в ЗСУ с вооружением остается на уровне ГАЗ-66, АК-74 и МИ-6. А количество взорванных и сожженных инопланетянами складов с каждым годом только увеличивается.
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А кто решил ,что это самый*привлекательный* проект? Рюкзаков и сообщники в каб.мине? А не пробовали произвести закупку через прозоро? Все по протоптанному маршруту,как купили *новые* вертолеты ,которые оказались не новые! То же прозоро не использовали,рюкзаков решил ,что это самые правильные вертолеты.
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А сами не можем построить???

Похоже Зебобики все уже уничтожили......
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Берегись браконьеры, а то что в бою они бесполезны то таке.
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Примерный аналог кацапским "Соболям".


Хотя бы не будет стыдно нашим погранцам при встрече с коллегами-небратьями.
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Ну да, чуток покрупнее кацапов французы, но меньше "Исландов".
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Тю, а як же наші бронерибальскі крейсери? Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС - Цензор.НЕТ 3821
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Петя клепал дерьмо но хоть с бронезащитой, а эти алюминевые, их даже обычное стрелковое насквозь прошивать будет.
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Ладно кораблестроение, похерили и хрен с ним, но хотя бы катера сами могли сделать.
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а можно было бы вместо 3 фото г-на Авакова, одно фото катера?
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Мдаа, раніше у французів були більш достойні лоханки

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Идиотская трата денег. Сейчас надо эти средства направлять на производство противокарабельных ракет. Только там можно защититься от рашки. Противокарабельные мины и ракеты.
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