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 Легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою на Хмельниччині: двоє людей загинули, 12 постраждали. ФОТО

У Хмельницькій області поліція з'ясовує обставини ДТП із загиблими за участю легкового автомобіля та маршрутного мікроавтобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області.

"Аварія сталася 19 листопада о 7:50 на автодорозі "Житомир - Чернівці". Поблизу с. Ганнівка Дунаєвецького району зіткнулися легковий автомобіль марки "КІА Сеrato" і маршрутний мікроавтобус "Мерседес Спринтер" сполученням "Панасівка - Дунаївці - Хмельницький".

Легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою на Хмельниччині: двоє людей загинули, 12 постраждали 01

Унаслідок ДТП водій та пасажир легковика, дані яких наразі встановлюються, загинули на місці події. Ще одна пасажирка "КІА Сеrato" у важкому стані доставлена до обласної лікарні. 11 людей, які їхали у маршрутному мікроавтобусі, в тому числі і водій, були доставлені до медичних закладів для обстеження. Попередньо відомо, що п’ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, у однієї з пасажирок зламана рука", - йдеться в повідомленні.

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На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Хмельницькій області. У подальшому інформація буде уточнюватися.

Також повідомляється, що слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160532
 
 
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Маршрутки мають бути заборонені для пасажирських перевезень! Цей дебіл маршруточник ще собі аерографію незрозумілу намалював і в тумані і його тупо не помітили на дорозі! Довбень! Має бути великий автобус яскравого кольору з освітленням всередині, який добре помітний на дорозі!
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"А винувата - хто? Звичайно свекруха".
Окуляри купи - при чому тут маршрутка, яка їхала по своїй полосі? Ще й ввалили по ній с такою силою, що Чератка Спрінтера заставила назад відкотитися.
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Водій легкового авто об'їжджав ями на дорозі і через дебільну аерографію на передній частині мікроавтобусу неправильно розрахував швидкість з якою мікроавтобус наближається назустріч. А водій мікроавтобусу скорше за все порушував швидкісний режим і їхав зі швидкістю більшою ніж 80 км на годину, яка дозволена для транспортних засобів які здійснюють пасажирські перевезення! В результаті маємо загиблих і поранених! Якби був великий автобус замість маршрутки, цієї аварії просто не було б! Автобус дуже помітний на дорозі, він великий, освітлений, має купу допоміжних систем гальмування, його швидкість фіксується технічними засобами і водій не має права її перевищувати і все це в комплексі робить поїздку на автобусі більш безпечною для всіх учасників руху!
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Там часто б'ються, підйом, туман, слизько.
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