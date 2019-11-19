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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:МВС (1394) Нацполіція (8524) Фацевич (65) День гідності і свободи (22) Клименко Ігор (10)

 "Головне завдання - не допустити провокацій": МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи. ФОТОрепортаж (оновлено)

21 листопада в Україні відзначається День гідності і свободи. У Києві та інших містах 21 і 22 листопада заплановано масові акції. Для гарантування безпеки під час них будуть задіяні всі підрозділи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 19 листопада, сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Під час масових акцій 21 та 22 листопада в Києві та інших містах відбудуться масові акції, в яких візьме участь велика кількість людей. Органи системи МВС та зокрема поліція, має величезний досвід забезпечення безпеки на масових заходах. Але кожен керівник на місцях, в кожному місті, має готуватися до проведення цих акцій заздалегідь та звернути окрему увагу на превентивну роботу, щоб уникнути будь-яких провокацій", - сказав Сергій Яровий.

Перший заступник міністра окремо зауважив, що під час масових акцій 21 та 22 листопада будуть залучені всі підрозділи органів МВС, а також відбуватимуться консультації з організаторами масових акцій для налагодження взаємодії та належного забезпечення правопорядку.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 01

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименко поліція постійно проводить моніторинг оперативної обстановки у зв’язку із запланованими масовими акціями: "Також окремо підкреслюю, що буде відбуватися обмін інформацію та координація між головними управліннями в областях і всіма службами. Головне завдання - недопущення можливих провокацій під час масових заходів".

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 02

"Наразі в місті Києві до органів місцевого самоврядування надійшло 2 заявки про проведення мирних акцій на Майдані Незалежності. Одна відбудеться 21 листопада. 22 листопада анонсована акція на Майдані незалежності з подальшою ходою до Офісу Президента", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 03

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За його словами, під час проведення акцій передбачена участь максимальної кількості груп превентивної комунікації, груп документування, створення резервів з числа поліції особливого призначення та тактико оперативного реагування Департаменту патрульної поліції. Також буде розгорнуто роботу ситуаційного центру.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 04
Фото: сайт МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160524
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб не було провокацій, на зелену шоблу потрібно одягнути намордники і забрати з ефірів і людних місць. Тоді і народ не буде спровокований до рукоприкладства.
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Гарем из нацжен не выводите, не будет провокаций.
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Не забудьте Монику из страны вывезти, а то нервы у нее и так ни к черту.
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Гарем из нацжен не выводите, не будет провокаций.
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Щоб не було провокацій, на зелену шоблу потрібно одягнути намордники і забрати з ефірів і людних місць. Тоді і народ не буде спровокований до рукоприкладства.
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...мусора всегда остаются мусорами, как их не назови - полиция или НГ, и в какую форму их не переодевай... "Главная задача - не допустить провокаций": МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы - Цензор.НЕТ 2788
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вони що , марсіяне ...ні ...вони з того ж "наріду" ...кров від крові ...73 чим кращі ?
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В день Достоинства и Свободы - придушат свободу и уничтожат достоинство? "Главная задача - не допустить провокаций": МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы - Цензор.НЕТ 8958
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Скорее нужно поменять название на день покорности, усталости и миролюбства. Ато что то не представляю как рабы уставшие от вайны и которые легли под врага могут праздновать день достоинства и свободы
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народ, ви що, подуріли, коли лайкаєте оцьому 73/43%зебілу? більше того - провокатору з-за поребрика?
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Все под АП, не позволим установить полицейское государство.
P.S. Мусора не люди.
Просто напоминание. И Гнусавому с Аваковым. Последнему особенно.
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Не забудьте Монику из страны вывезти, а то нервы у нее и так ни к черту.
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Власть сменилась, а менты все те же. Что бы это значило.
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