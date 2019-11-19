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 Події, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1039) митниця (617) Нефьодов (119)

 Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Глава державної митної служби Максим Нефьодов розповів про спробу ввезення в країну дорогих імпортних товарів як дешевих.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхала собі невелика вантажівка через Мостиськи на Львівщині, везла на $2.6 тис. засобів догляду за волоссям і на $7.2 тис. одягу. Але спрацювала автоматизована система ризиків і машину відкрили. А до палети наївні французи з Balmain прикріпили реальні інвойси на ці засоби догляду на $50 тис. Не прокотило. Ну і одяг Bogner і CMP ніяк не може бути таким дешевим", - написав Нефьодов, додавши, що товар вилучено, протокол складено, очікується суд.

Глава митниці також зазначив, що виправдати спробу заниження вартості митами не вийде, бо ставка на шампуні з ЄС - 0%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет. ФОТО

"Просто дуже хочеться "скрутити" ПДВ, мабуть", - пише Нефьодов.

Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про контрабанду тижня 01
Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про контрабанду тижня 02
Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про контрабанду тижня 03
Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про контрабанду тижня 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про контрабанду тижня 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160514
 
   
 Топ коментарі
 
"сенсация! молдавские ученые открыли дверь!" 50 штук баксов, офигеть. поезжай в одессу, нефедов. там, на таких больших плавучих штуках тебя ждет много-много невероятных открытий.
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Оце досягнення не позорился миллиарды мимо а тысячи долларов досягнення новая власть в глупом пиаре насколько мелкие
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Зебобики с контробандой борются - миллионы пропускают за откаты, а на 50 000 пиар разыгрывают...……

Спектакль для ЗеОбезьянок.
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"сенсация! молдавские ученые открыли дверь!" 50 штук баксов, офигеть. поезжай в одессу, нефедов. там, на таких больших плавучих штуках тебя ждет много-много невероятных открытий.
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Та ваші марамої одєські сидять вже на дупі"тіхха" і бзднути бояться!
Пс байки пр мудрих "богообраних"одесітов - анекдоти для шлємазлів
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Оце досягнення не позорился миллиарды мимо а тысячи долларов досягнення новая власть в глупом пиаре насколько мелкие
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Сєр ґєй та не дуркуй і не сподівайся!! ДУШАТЬ ВЖЕ і дрібних і жирних.. І "парішать" не вдається
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Так душат особливо Ахметова Коломойського Пінчука тиб не базікав здалека а чого штатовський прапор
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Про "поцілунки" та вплив на Чернівецьку митницю: у мережу "злили" переписку прем"єра Гончарука з керівником Держмитслужби Нефьодовим (МОВОЮ ОРИГІНАЛУ) https://bukinfo.com.ua/show/news?lid=117114
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Тю... Та такого понаписуваливже вагони... А воно ж шлємазламне допомогає - всеодно злодюжек душать
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"Но сработала автоматизированная система рисков и машину открыли." - это так официально называется "с таможенниками не поделились".
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Зебобики с контробандой борются - миллионы пропускают за откаты, а на 50 000 пиар разыгрывают...……

Спектакль для ЗеОбезьянок.
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оце перемога!!! хоча, зелені дебіли схавають!
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бред лес и сигареты едут фурами но он их не видит а на шампуне решил попиарится((((((( как там родня с контробандой одежды поживает???
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Медали за такое мало, тут орден минимум
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Для двох "слуг_народу" місячний "бонус". Не багато. Всі можуть і не дочекатися Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 6553
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когда цены в розетках, комфях, цинтрусах ипр вырастут на 30-40% тогда поверю что с контрабандой начали бороться, но тут сразу вылезет другой вопрос а не дофуфа ли брать 44%(ндс+мито) от стоимости или может снизить в половину и взять двойным или тройным обьемом но тут вылазит третий вопрос а где они будут тогда харчеваться
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а вагоно-цестерны с нефтью из рашки - Игорю Валерьичу чуг-чух-чуг на Кременчуг
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Ось так "хохли" хавайте те що Зе-слуги вам пропонують а тим часом ешелони з рашки як ішли з товарами на мільярди доларів так і продовжують іти і вже навіть у Львові всі магазини завалені ними починаючи від шампунів і закінчуючи телевізорами про нафту скраплений газ вугілля і дальше по списку і говорити немає сенсу і ніхто з цією контрабандою НА КРОВІ наших воїнів і не збирається боротись!!!
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до сих пор ни пальта ни желетки ни мондоринов..2020 год почти..
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