 Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхала собі невелика вантажівка через Мостиськи на Львівщині, везла на $2.6 тис. засобів догляду за волоссям і на $7.2 тис. одягу. Але спрацювала автоматизована система ризиків і машину відкрили. А до палети наївні французи з Balmain прикріпили реальні інвойси на ці засоби догляду на $50 тис. Не прокотило. Ну і одяг Bogner і CMP ніяк не може бути таким дешевим", - написав Нефьодов, додавши, що товар вилучено, протокол складено, очікується суд.

Глава митниці також зазначив, що виправдати спробу заниження вартості митами не вийде, бо ставка на шампуні з ЄС - 0%.

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"Просто дуже хочеться "скрутити" ПДВ, мабуть", - пише Нефьодов.









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