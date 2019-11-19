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Все про:вибух (1820) граната (494) Дніпропетровськ (1209) Нацполіція (8524)

 Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

В результаті вибуху невідомого предмета, попередньо, гранати, у дворі житлового будинку в м. Дніпро загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

19 листопада близько 6 ранку у дворі будинку на вул. Гладкова м. Дніпро стався вибух невідомого предмета, попередньо, гранати.

В результаті чоловік 1975 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160482
 
 
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Коли в Україні було останнє досягнення хоча б на якомусь фронті?
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Прошу ваші досягнення для України, перераховуйте.
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Гранат как грязи, больше чем перочинных ножей в карманах добропорядочных и не очень граждан 70 годов.
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предлагаю раздать всем идиотам по гранате...столько проблем может разрешиться в стране, само собой!!!!!
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ещё на одного долбо"ба стало меньше...
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