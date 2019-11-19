 Родичі шукають свідків ДПТ на Заболотного в Києві: бетономішалка в'їхала на зустрічній смузі в легковик, загинула 21-річна дівчина. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 14:50 8 листопада на вулиці Академіка Заболотного бетономішалка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася зі Skoda, за кермом якої була Ольга Щербакова. Від травм дівчина померла на місці.

У поліції відкрили кримінальне провадження і почали розслідування. Родичі самостійно шукають свідків ДТП.

"Нашої Олі вже немає. І як би важко нам не було, ми будемо боротися з усіх сил, щоб покарати винних. На цьому етапі триває досудове розслідування. Але вже чітко прояснилося, що Оля їхала за всіма вимогами ПДР і нічого не порушувала. Однак для з'ясування всіх деталей ДТП необхідні свідки, а ще краще - записи з відеореєстраторів в автомобілях тих людей, які в той час проїжджали і бачили цю страшну аварію. Я вас дуже прошу, будь-яку інформацію повідомити за телефоном, послати у вайбер 0503836940 або електронною поштою Modelv123@gmail.com. Анонімність гарантуємо", - розповіла Вікторія Супрун, рідна сестра загиблої Олі.

У соціальних мережах друзі і знайомі загиблої дівчини поширюють повідомлення з проханням відгукнутися свідків аварії. Родичі бояться, що винуватець не отримає покарання.











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