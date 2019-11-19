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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2620) Київ (6808)

 Родичі шукають свідків ДПТ на Заболотного в Києві: бетономішалка в'їхала на зустрічній смузі в легковик, загинула 21-річна дівчина. ФОТО

Родичі загиблої в автокатастрофі 21-річної Ольги Щербакової шукають свідків аварії. ДТП сталася о 14:50 8 листопада на вулиці Академіка Заболотного в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 14:50 8 листопада на вулиці Академіка Заболотного бетономішалка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася зі Skoda, за кермом якої була Ольга Щербакова. Від травм дівчина померла на місці.

У поліції відкрили кримінальне провадження і почали розслідування. Родичі самостійно шукають свідків ДТП.

"Нашої Олі вже немає. І як би важко нам не було, ми будемо боротися з усіх сил, щоб покарати винних. На цьому етапі триває досудове розслідування. Але вже чітко прояснилося, що Оля їхала за всіма вимогами ПДР і нічого не порушувала. Однак для з'ясування всіх деталей ДТП необхідні свідки, а ще краще - записи з відеореєстраторів в автомобілях тих людей, які в той час проїжджали і бачили цю страшну аварію. Я вас дуже прошу, будь-яку інформацію повідомити за телефоном, послати у вайбер 0503836940 або електронною поштою Modelv123@gmail.com. Анонімність гарантуємо", - розповіла Вікторія Супрун, рідна сестра загиблої Олі.

У соціальних мережах друзі і знайомі загиблої дівчини поширюють повідомлення з проханням відгукнутися свідків аварії. Родичі бояться, що винуватець не отримає покарання.

Родичі шукають свідків ДПТ на Заболотного в Києві: бетономішалка вїхала на зустрічній смузі в легковик, загинула 21-річна дівчина 01
Родичі шукають свідків ДПТ на Заболотного в Києві: бетономішалка вїхала на зустрічній смузі в легковик, загинула 21-річна дівчина 02
Родичі шукають свідків ДПТ на Заболотного в Києві: бетономішалка вїхала на зустрічній смузі в легковик, загинула 21-річна дівчина 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160481
 
 
 Топ коментарі
 
А ви кажете крісла... Дуже жаль дитину. Царство небесне.
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Дорастить ребенка до 21-го года, чтоб какой-то урод вонючий на бетономешалке выехал на встречку...Дай Боже родителям все это выдержать
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Красивая и молодая!!!Теперь только слезы и память!!!!
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А ви кажете крісла... Дуже жаль дитину. Царство небесне.
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"Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве"

*****, де вас таких грамотєїв беруть?
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Це машинальні помилки при ручному наборі тексту, таких трапляється мільярди у день по всьому світу...
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Сомневаюсь что у водилы есть много денег, чтобы оправдать очевидную вину . Разве что патрульные накосячат со схемой .
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сердце прихватило, аорта схлопнулась, мозжечок коллапснул и мн. др.
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Красивая и молодая!!!Теперь только слезы и память!!!!
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Зачем отзеркалили последнюю фотку дтп? И так понятно что бетоновоз Ковальской.
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от "тети Светы"? трудился я там...давненько правда...
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Дорастить ребенка до 21-го года, чтоб какой-то урод вонючий на бетономешалке выехал на встречку...Дай Боже родителям все это выдержать
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прежде чем когото называть "вонючим уродом", вы хоть разберитесь о причинах ДТП...
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Причины ДТП могут быть какие угодно - версий можно придумать несколько сотен. Но кто виноват, отлично видно на последнем фото. Или тебе не видно?
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Туда отдел кадров только таких и принимает: уродливые, вонючие маньяки-убийцы. У меня два таких в подъезде живут - отец и сын. Династия. Ещё и долбоёбы. А жены у них - им под стать, бухгалтерши. Ненавижу бухгалтерш. Тупые курицы, разве что во время банкетов некоторые из них напиваются и такое разрешают с собой делать в раздевалке за шубами...
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хоть пожила..а тут ни шкоды ни шняг один чай без сахара..
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Симпатична дівчинка... І така страшна й безглузда загибель. RIP
Співчуття рідним. І сил пережити трагедію.
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