 Сотні людей прийшли попрощатися із загиблими під час вибухів у Балаклії військовослужбовцями Дмитром Мовчаном та Денисом Ярмаком. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA: Суми.

Прощання відбувається в приміщенні клубу.

Провести загиблих в останню путь прийшли сотні людей. Вони шикуються в чергу, щоб віддати останню шану військовослужбовцям.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".

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Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.



Фото: UA: Суми

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.