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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL. ФОТОрепортаж

У 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького почалися навчання під керівництвом британських інструкторів у межах навчально-тренувальної місії операції ORBITAL.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Здійснення операції ORBITAL в Україні було започатковане 2015 року британськими фахівцями військової справи, але наші військовослужбовці пройдуть такі навчання вперше.

Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL 01

Навчання відбуватиметься за вісьма напрямками: курс підготовки командирів взводів, курс підготовки старшого та молодшого сержантського складу, курс базової піхотної підготовки, курс розвідки, курси для інструкторів - підготовка марксменів (принципи влучної стрільби), тактична медицина та мінна безпека.

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Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL 02

"Основна мета цих навчань - підготовка наших воїнів до ведення бойових дій за різних умов та приведення наших підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Під час занять військовослужбовці вивчатимуть тактику ведення бойових дій в різних умовах, вдосконалюватимуть особисті навички та тренуватимуться діяти малими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL 03
Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL 04
Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL 05
Фото: сайт Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160463
 
   
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Ну это всегда бывает , но опосля.
В основном на таких занятиях - теория, затем практическое закрепление навыков. Пошагово. Достаточно эффективно. Пусть учатся, это никогда нелишне. Компиляция различного опыта всегда полезна.
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Строевая хромает, что у одних, что у других.
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а народу то в 30 ке зась наскребли кого могли .некомплект страшный
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И кто же будет проходить обучение, если 1000 человек из 30 бригады написали рапорта на увольнение?
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