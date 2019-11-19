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 Поліція затримала жителя Хмельниччини, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі. ФОТО

У Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання із собаки - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Про факт знущання з тварини до Красилівського відділу поліції повідомили свідки події, які рухалися цією ж дорогою неподалік села Кузьмин. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Поліція затримала жителя Хмельниччини, який привязав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі 01

Постраждалу тварину доставили до ветеринарного закладу, де їй надали медичну допомогу. Медики передали тварину волонтерам.

Наразі слідчі з’ясовують мотиви, які спонукали чоловіка до такого жорстокого вчинку, опитують очевидців та свідків події.

Частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України за поводження з тваринами з особливою жорстокістю передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160458
 
 
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це - 3,14 дарюга.
Його тепер треба саме так протягнути по дорозі!!!
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там полиция сраку за него рвет))) трупами ложаться, мужик "просто" хотел вывезти собаку в лес, а она Просто бежала в лес сама за машиной.
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треба брати ця справу на контроль місцевим зоозахисникам та активістам, та обов'язково довести її до суду. .
А цього покидька 3,14 здити прото так, для профілактики, повсякчасно.
Звідки такі створіння беруться?
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я думаю только самосу, в полицие такая же тупая быдлотная падаль как и он сам. Там ***** бусики навесила и давай рассказывать как собачка "сама виновата". и морду не перекосит. Падаль чтобы ее детей так жизнь тянула по асфальту.
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Це жах, бо він собаку піддав тортурам. Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге - Цензор.НЕТ 9817
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Полиция уже "выступила" - собачка просто "бежала" за машиной, а ей ничего плохого сделать не хотели, просто вывезти в лес. Что за мразота быдлотная у нас в полиции и среди людей? Причем ***** на голубом глазу врет при куче свидетелей и записях.
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Во, где тварь! Редкая... Что за новости сегодня, с утречка?! Блин, если ещё и котах будет нечто подобное- придется набухаться, для снятия стресса.
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Депутат від "Слуги народу" Іванісов виявився гвалтівником неповнолітньої.
Диплом у нього фальшивий, бо датований тим роком, коли депутат від "Слуги народу" парився на нарах.
Від вам цього не хочеться набухатися?
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А почему без подробностей?? Эта тварь - Владимир Байдыч, в прошлом заместитель мэра г. Хмельницкого, сейчас начальник областного архива... Этого ******** должна вся страна знать!
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он еще и директором школы был! а теперь местные ***** из полиции его прикрывают
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кто знает фамилии полицаев, прикрывающих этого ******** - пишите пожалуйста
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не тільки знати, а й ще бити по пиці там, де зустріне!
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Теперь ****, ходи по городу и оглядывайся, *****...
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А быдлотная падаль Аваков закрыл комментарии и постит красивые виды Украины)))) да здравствуют тупое зебилье!
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ПОЛИЦИЯ НА СТОРОНЕ ЖИВОДЕРА, ПРИКРЫВАЮТ И ОПРАВДЫВАЮТ ПАДАЛЬ, СОБАКА САМА ВИНОВАТА, ЕЕ "ПРОСТО ХОТЕЛИ ВЫВЕЗТИ В ЛЕС" -Вывезти в лес по мнению хмельницкой полиции это что-то вроде свозить на курорт. Поэтому собака так бежала за машиной, что содрала шкуру с лап и живота.
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Звідки беруться такі виродки? І хтось ще сумнівається в необхідності хімічно кастрації для таких щоб не плодилися?
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