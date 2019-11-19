 Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На площі перед парламентом провели ніч кілька десятків протестувальників. Вони знову встановили кілька наметів, але цього разу не на проїжджій частині проспекту Руставелі, а на площі.

"Нічого не змінюється і протест з вимогою відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває", - заявив журналістам один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Акакій Бобохідзе.

Він повідомив, що у вівторок вранці в Тбіліському міському суді відбудуться процеси над 37 затриманими напередодні під час силового розгону учасниками акції протесту.

"Всі ці люди затримані за політичними мотивами, і ми будемо вимагати їх негайного звільнення", - сказав Бобохідзе.

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На проведеному в понеділок увечері після розблокування будівлі парламенту засіданні бюро законодавчого органу один з його членів, голова комітету з економічних питань Роман Какулія заявив, що "є інформація" про виявлення поліцейськими в одному з наметів учасників акції коктейлів Молотова і молотків".

"Цю інформацію необхідно перевірити ще раз", - сказав депутат, слова якого наводить пресслужба парламенту.

Тим часом поки правоохоронні органи не повідомляли про цю знахідку в таборі опозиціонерів.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році повинні були пройти повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою про проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент на голосуванні в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроєкту Іванішвілі.

Вчора поліція в Тбілісі почала силові дії щодо розблокування входів у будівлю парламенту.

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