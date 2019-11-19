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 Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту. ФОТОрепортаж

Акція протесту опозиції в Тбілісі, незважаючи на силовий розгін поліцією напередодні, триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На площі перед парламентом провели ніч кілька десятків протестувальників. Вони знову встановили кілька наметів, але цього разу не на проїжджій частині проспекту Руставелі, а на площі.

"Нічого не змінюється і протест з вимогою відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває", - заявив журналістам один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Акакій Бобохідзе.

Він повідомив, що у вівторок вранці в Тбіліському міському суді відбудуться процеси над 37 затриманими напередодні під час силового розгону учасниками акції протесту.

"Всі ці люди затримані за політичними мотивами, і ми будемо вимагати їх негайного звільнення", - сказав Бобохідзе.

Дивіться також: Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання. ФОТОрепортаж

На проведеному в понеділок увечері після розблокування будівлі парламенту засіданні бюро законодавчого органу один з його членів, голова комітету з економічних питань Роман Какулія заявив, що "є інформація" про виявлення поліцейськими в одному з наметів учасників акції коктейлів Молотова і молотків".

"Цю інформацію необхідно перевірити ще раз", - сказав депутат, слова якого наводить пресслужба парламенту.

Тим часом поки правоохоронні органи не повідомляли про цю знахідку в таборі опозиціонерів.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році повинні були пройти повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою про проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент на голосуванні в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроєкту Іванішвілі.

Вчора поліція в Тбілісі почала силові дії щодо розблокування входів у будівлю парламенту.

Читайте: Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів

Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту 01
Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту 02
Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160442
 
   
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Дивився вчора стрім, все цивільно, тільки москалі на лайно сходять, бажають крові.
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Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе. Источник: https://censor.net.ua/n3160442
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Гарну людину Акакієм не назвуть Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента - Цензор.НЕТ 6411
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Ака́кий (др.-греч. Ἀκακιος - «не делающий зла, кроткий, неплохой» от др.-греч. ἀ- - приставка со значением отсутствия, соответствует русской: «не-», «без-» + др.-греч. κακός - «злой, плохой») - мужское греческое имя.
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А Какулія? Можливо поганого вони не роблять, але чомусь бачиться аналогії з лайном Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту - Цензор.НЕТ 589
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Гарну людину Зелупой, Монікой Зелінскі, ****** і т.д. не незвуть, все решта - наслідки зе-сечі вам в очі
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а где же мыша?
а мыша живет на крыше,
и клал на все. шо ниже Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента - Цензор.НЕТ 3942
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Никто не хочет кацапов. Но те лезут и лезут. - Калечить надо. Здоровье убавлять.
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От неуки, скільки вам ще прикладів треба, аби ви зрозуміли - мітингами та наметами нічого не здобудеш, тільки загроза фізичної розправи примушує автократорську владу поступатися.
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Щось я не зовсім розумію: проєвропейська опозиція виступає ЗА збереження мажоритарки???

Нє, я розумію, що Іванішвілі - шестьорка Х@йла і його посунути треба, але ж пропорційна система у будь-якому випадку краща!

І да, цікаво, яку позицію там займає партія Саакашвілі, бо тут він був проти мажоритарки...
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