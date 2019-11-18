EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  937  5
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2619) Одеська область (1103) Нацполіція (8520)

 Через сильний туман сталася ДТП в Одеській області, загинув 53-річний чоловік, - Нацполіція. ФОТО

Цієї ночі на перетині сіл Євтодія і Мирони в Одеській області внаслідок ДТП загинув чоловік, його дружина зазнала травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

53-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Внаслідок аварії постраждали водій і його дружина, яка була поруч. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілих доставили в районну лікарню, але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою. ФОТО

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася через неуважність водія в умовах сильного туману.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Через сильний туман сталася ДТП в Одеській області, загинув 53-річний чоловік, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160326
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жалко, конечно.Но куда было лететь по туману?Вроде уже не пацан был.
 показати весь коментар
 
 
Проіжджаючи кортежем по Бажана і Набережній ПрепіЗЕдент Моніка закликав щоб у Києві не було заторів.

Из-за сильного тумана произошло ДТП в Одесской области, погиб 53-летний мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5215
 показати весь коментар
 
На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу кортежу (закреслено) велосипедику хлопчика ЗЕбіла.
 показати весь коментар
 
Вышел месяц из тумана Вынул ножик из кармана.
Новость из ряда "аби шоб було".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору