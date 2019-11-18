 Через сильний туман сталася ДТП в Одеській області, загинув 53-річний чоловік, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
53-річний водій ВАЗу не впорався з керуванням і вилетів у кювет.
Внаслідок аварії постраждали водій і його дружина, яка була поруч. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілих доставили в районну лікарню, але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося.
За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася через неуважність водія в умовах сильного туману.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
кортежу(закреслено) велосипедику хлопчика ЗЕбіла.
Новость из ряда "аби шоб було".