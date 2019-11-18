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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Грузія (611) опозиція (192) протест (1027)

 Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання. ФОТОрепортаж

Поліція в Тбілісі почала силові дії щодо розблокування входів у будівлю парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Десятки учасників акції протесту намагаються чинити опір, проте під тиском переважаючих сил поліції їм доводиться відступати.

У ці хвилини спецпризначенці відтісняють учасників акції від воріт парламенту і знімають із них замки, які встановили опозиціонери.

Поки що спецпризначенці лише відтісняють щитами присутніх, які з піднятими руками відступають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція заблокувала будівлю парламенту Грузії і закликала депутатів не виходити на роботу, щоб уникнути інцидентів

Після чергового попередження лідерам опозиції розійтися спецназівці продовжили натиск проти учасників акції, які змінили тактику опору та сіли на дорогу.

Із боку поліції зроблено попередження про застосування спецзасобів, після чого було застосовано водяні гармати проти опозиціонерів.

Після цього почалися затримання учасників акції.

Спецпризначенці продовжують відтісняти кілька десятків опозиціонерів.

Нагадаємо, протестна акція опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почалася напередодні. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском.

Причиною протестів стало те, що 14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році мали відбутися повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою щодо проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент під час голосування в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроєкту Іванішвілі.

Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання 01
Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання 02
Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання 03
Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160315
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо хачапури лавашей должны быть шины и коктейли молотова. Космонавты, судя по кадрам, с водометами, газом и огнестрелом разогнали Майдан под парламентом Грузии. Завтра сюда придет все население и добьет кремлевскую падлу, которая свернула реформы и тащит в тайожный союз.
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В цього грошей вистачило тільки на одну.
Скільки ти візьмеш? Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 1387
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Це один з моїх покупців готується до заворушень. Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 7695
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Та у нас вже й позаду, а шо-то всё глубже и глубже в жопу погружаемся.
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порохоботи..
у вас вже все позаду.
зарплата теж Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 4917
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Буянит партия Саакашвили, теперь понятно почему его давно не видно и не слышно, очень занят был подготовкой переворота.
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Ленін в шалаші, Саакашвілі в саклі, Зеленський в Юрмалі...
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Звісно що не гумовий, але ж там по плану має бути одна країна на планеті.
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Вместо хачапури лавашей должны быть шины и коктейли молотова. Космонавты, судя по кадрам, с водометами, газом и огнестрелом разогнали Майдан под парламентом Грузии. Завтра сюда придет все население и добьет кремлевскую падлу, которая свернула реформы и тащит в тайожный союз.
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Все хотят свергать. Можно ведь тихо и спокойно выбрать достойных людей. Один человек, один голос, основа демократии.
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а елку в Тбилиси шо уже поставили? - рановато они начали - результат будет один
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бог терпел и тебе Вишня велел - так шо терпи)))
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Слово "Бог" треба писати з великої літери, люмпен-пролетарій.
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та ты шо - скан диплома - потом будешь советы давать - фирштейн))) и да я пролетарий индейский - а кто это ценит?
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пиковые только красть умеют
и то
баранов и быков
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Отличная возможность сделать се "карту беженца".
Ну, типо там преследуют за протесты и т.д.
Ибо липовых "беженцев" и так тысячи в Европе, так шо - 20 больше, 20 меньше, роли ваще не играет то.
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Хоч зрозуміло чому завжди в листопаді починається, народ резину перевзуває.
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Молодці поліціянти. Треба на корню рубати і проплачені ворогами страйки.
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Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 3439

Останній Капіталіст
· 22 год ·



В Гонконгу на барикадах горять поліцейські бронемашини.

#FreeHongKong


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