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 Суспільство, Фоторепортаж
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 З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 листопада, у місті Володимир-Волинський Волинської області відбулася церемонія прощання з Юрієм Миколайовичем Хоміком, 1963 року народження, солдатом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 14 листопада у Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ. Воїн помер у реанімації лікарні міста Гірське.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Буг", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 12-ї години дня тіло загиблого Героя пронесли площею міста до храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Попрощатися з Юрієм Хоміком прийшли сотні містян, перед труною люди ставали на коліна. Юрій Хомік – військовослужбовець за контрактом, був призваний Володимир-Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом 20-го листопада 2017 року, – проживав у Володимирі-Волинському", - наголошується в повідомленні.

З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 01
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 02
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 03
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 04
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 05
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 06
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 07
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 08
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 09
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 10
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 11
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 12
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 13
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 14
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 15
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 16
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 17
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 18
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 19
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 20
З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160289
 
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