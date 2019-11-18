 З воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком, загиблим у зоні ООС, попрощалися у Володимирі-Волинському. ФОТОрепортаж

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Буг", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 12-ї години дня тіло загиблого Героя пронесли площею міста до храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Попрощатися з Юрієм Хоміком прийшли сотні містян, перед труною люди ставали на коліна. Юрій Хомік – військовослужбовець за контрактом, був призваний Володимир-Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом 20-го листопада 2017 року, – проживав у Володимирі-Волинському", - наголошується в повідомленні.









































