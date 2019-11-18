 Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
У масових заворушеннях, спричинених підвищенням цін на бензин і нормуванням його продажу, в Ірані вбито співробітника поліції, який намагався протидіяти атаці на поліцейську дільницю. Інцидент стався на заході Ірану в місті Керманшах.
Всього в ході заворушень і сутичок з поліцією, що почалися в п'ятницю та охопили кілька регіонів Ірану, правоохоронні органи затримали понад 1000 осіб. Учасники акцій підпалили більше як сто банків і кілька торгових центрів.
За повідомленням декількох інформаційних агентств, іранська влада в ніч із суботи на неділю ввела обмеження в роботі інтернету, мережа в багатьох місцях недоступна, що ускладнює передачу інформації про протести.
Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин було ухвалено урядом країни в ніч на 15 листопада в зв'язку з триваючою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник державної бензинової карти може на місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентною 12 євроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр залежно від якості бензину. Це майже утричі вище, ніж сьогоднішні ціни.
💨👉🇷🇺
З.Л.О.! С.Л.О.Н.!
До исламской революции население в сельской местности было поголовно неграмотное, вшивое, в лишаях и с трахомой.
Но независимо от величины месторождений, добывают не бензин, а нефть.
Бензин получают на нефтеперерабатывающих заводах. Производство крайне "простое" , недаром великий Джон Рокфеллер, владелец крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией в мире, так любил науку.
Нет нефтепереработки или производство не покрывает потребностей - приходится бензин импортировать. Что и имеет место быть в Иране, только с импортом плохо из-за санкций.
Обещали аятоллы, что избавят Иран от импорта бензина, и что вместо импортера бензина Иран будет бензин экспортировать, но почему-то что-то пошло не так со строительством нефтеперерабатывающих заводов судя по
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Iranian_Oil_Refining_and_Distribution_Company
Так что, похоже, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Ирана остается по прежнему старый добрый Абадан аж 20-х годов прошлого века, построенный Англо-Персидской нефтяной компанией, которая ныне называется, опять же если не ошибаюсь, BP.
Куда им еще то ценники менять, если в прошлом году были массовые волнения из-за повышения цен на яйца - наиболее доступный источник белка для населения.
\\\\\\может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Источник: https://censor.net.ua/p3160242\\\\
а зато у нас черноземы!!!111
В Иране населению в прямом смысле слова жрать нечего, там же безработица высокая.
101. Иран - 5491
......
131. Украина - 2963
Причина простая: во время исламской революции, когда уничтожалась и изгонялась иранская интеллигенция, получившая образование в странах Запада, мед. факультет Тегеранского университета аятоллы не тронули. Аятоллы умнее нардепа "**й вам в сраку"(С), понимают, что лечится в родных пенатах и удобнее, и приятнее, и качественнее.
Приезжал же к Хомейни во время исламской революции Арафат? Опыт перенимал, вероятно.
Забирайте пластилинцев нафиг в Иран, потом разберетесь, чей "Аллах акбаристее", шиитский или суннитский.