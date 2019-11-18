EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3151  58
Все про:бензин (47) Іран (123) протест (1027) смерть (3638)

 Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського. ФОТО

В Ірані третій день тривають заворушення - понад сто відділень банків у вогні, затримано більш як тисячу осіб, від поранень помер співробітник поліції. Влада обмежила роботу інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У масових заворушеннях, спричинених підвищенням цін на бензин і нормуванням його продажу, в Ірані вбито співробітника поліції, який намагався протидіяти атаці на поліцейську дільницю. Інцидент стався на заході Ірану в місті Керманшах.

Всього в ході заворушень і сутичок з поліцією, що почалися в п'ятницю та охопили кілька регіонів Ірану, правоохоронні органи затримали понад 1000 осіб. Учасники акцій підпалили більше як сто банків і кілька торгових центрів.

За повідомленням декількох інформаційних агентств, іранська влада в ніч із суботи на неділю ввела обмеження в роботі інтернету, мережа в багатьох місцях недоступна, що ускладнює передачу інформації про протести.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин було ухвалено урядом країни в ніч на 15 листопада в зв'язку з триваючою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник державної бензинової карти може на місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентною 12 євроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр залежно від якості бензину. Це майже утричі вище, ніж сьогоднішні ціни.

Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського 01
Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160242
 
   
 Топ коментарі
 
в стране с наибольшими запасами нефти - бензин по талонам, докерувалысь имамы
 показати весь коментар
 
Ну не знаю, мне этот барашек похож на Дубилета. Ну блин - одно же лицо Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6653
Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 7133
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все и так знают, как ты выглядишь, враг Украины.
 показати весь коментар
 
 
нет, это образ 73 %. Но не будем переводить посты в оффтоп. Думается мне, что в Иране тоже много нарида, который верит популистам типа нашего Зе!!! Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6
 показати весь коментар
 
 
На самом деле это больше похоже на 8-ми процентный электорат, который до сих пор верит Барыге.
 показати весь коментар
 
 
Ну не знаю, мне этот барашек похож на Дубилета. Ну блин - одно же лицо Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6653
Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 7133
 показати весь коментар
 
 
Еще один союзник Кремля довел свою страну до ручки... тобишь до жопы...
 показати весь коментар
 
Дерев'яна підлога, а може земляна, все чеченцы скажут чей это образ, даже не поклявшись Аллахом.
 показати весь коментар
 
Ну да, я же подсвинок пороха. А мусульмане не едят свинину. Аллах, курва, все видит. А вот барашек жрать вот таких как на фото, товарищь Аллах не запрещает Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 3376
 показати весь коментар
 
О, Геннадій знайшов чергового "ворога України". Все архівуєте та мрієте про масові арешти? Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 448
 показати весь коментар
 
 
Чому масові арешти, вас так мало і ви самі повиздихаєте, коли побачите, як розквітне Україна.
 показати весь коментар
 
Так у нас зараз пік розквіту України...Там де колись шмигали люди все заростає,розквітає і буяє...
 показати весь коментар
 
 
Дайте Бубочці ще 100 днів! Ніт, можна 200! І тоді всі борошна України закінчаться, нам усім усміхнеться частка і все розквітне, немов нирки на деревах!
 показати весь коментар
 
Братское сердце, да он шерстяной, падла буду. Гнилые подставы кидает, а потом бежит на оперчасть стучать куму. Сам третий день в ШИЗО чалюсь из-за этой шерсти позорной - во как малявы передавать доводится через английских бродяг, и все из-за красной масти.
З.Л.О.! С.Л.О.Н.!
 показати весь коментар
 
Все, кто против Украины чушь всякую несёт, против президента законно избранного гадости пишет, все получат то, что заслужили.
 показати весь коментар
 
в стране с наибольшими запасами нефти - бензин по талонам, докерувалысь имамы
 показати весь коментар
 
 
ты цены посмотри, дурачок. И сравни с Украиной или ЕС.
 показати весь коментар
 
 
В ссср цены были еще ниже - 11 коп. Только вот бензина на заправках не было. Так что дурачек скорее ты и остальные любители коммунизма-социализма. Да, и доллар был по 90 коп, только за него сесть можно было лет на 10-15 Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6951
 показати весь коментар
 
 
Бензина при СССР вот навалом,сливали в канализацию ,меньше пропаганду читай
 показати весь коментар
 
Петрович у тебя что склероз? Забыл как на заправках очереди с ночи занимали? И как по 10 литров на лицо, не более..? Ты обыкновенный коммунистический ******! Чмо *** красножопое!
 показати весь коментар
 
 
Пока само ссср в канализацию не слилось😁. А очереди на заправках с «самым дешевым в мире» бензином мы помним, о какой и чьей пропаганде ты тут говоришь?
 показати весь коментар
 
учитесь украинцы как цены на бензин регулировать, тоже самое и в Америке было, подняли цену на 10 центов за галлон и горело синем пламенем всё, начиная от заправок заканчивая банками, поэтому цена уже 50 лет 50 центов за литр, потомки бени какламойского не захотели больше испытывать судьбу.
 показати весь коментар
 
талоны - это 60л в месяц. безталонный подняли до 72 центов. т.е. цены уже как в штатах. и на 30-35% дешевле чем в Украине. а что?
 показати весь коментар
 
ты хоть статью прочитай сначала. Написано же, шо по талонам - 12 центов за литр, а без талонов от 24 до 30. Где тут про 72 ?
 показати весь коментар
 
Будем справедливыми.
До исламской революции население в сельской местности было поголовно неграмотное, вшивое, в лишаях и с трахомой.
 показати весь коментар
 
Якщо зовсім справедливо, то модернізацію Ірану розпочав шахіншах Реза Пехлеві, взявши за приклад Ататюрка (з тією ж концепцією - становлення прогресивної світської держави). Цивілізувати усі сільські задуп'я він елементарно не встиг, але стратегічний вектор визначив саме шах, а не імами.
 показати весь коментар
 
 
Если мне не изменяет память, то крупнейшие запасы нефти таки в Венесуэле.
Но независимо от величины месторождений, добывают не бензин, а нефть. Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653
Бензин получают на нефтеперерабатывающих заводах. Производство крайне "простое" Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653 , недаром великий Джон Рокфеллер, владелец крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией в мире, так любил науку.
Нет нефтепереработки или производство не покрывает потребностей - приходится бензин импортировать. Что и имеет место быть в Иране, только с импортом плохо из-за санкций.
Обещали аятоллы, что избавят Иран от импорта бензина, и что вместо импортера бензина Иран будет бензин экспортировать, но почему-то что-то пошло не так со строительством нефтеперерабатывающих заводов судя по
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Iranian_Oil_Refining_and_Distribution_Company
Так что, похоже, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Ирана остается по прежнему старый добрый Абадан аж 20-х годов прошлого века, построенный Англо-Персидской нефтяной компанией, которая ныне называется, опять же если не ошибаюсь, BP. Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653
 показати весь коментар
 
Талоны на бензин по низкой цене, по обычной - 8 грн за литр бери сколько угодно, никакого дефицита.
 показати весь коментар
 
Вот же ж дикари. А у нас ценники в магазинах по три раза в день меняют... Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский - Цензор.НЕТ 6335
 показати весь коментар
 
Поляна квасова стоила пару недель назад 17.69 грн. Щас 18.50 грн. за полтораху. Спасибо Зе!!!! Щас дубарь, жажда не мучает, а цены на воду растут, на воду , Карл...
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Доллар с евриком просели, а цены всё равно вверх лупят. У нас особенная экономика.
 показати весь коментар
 
 
В Иране в прошлом году, согласно Араб Ньюс, мясо раз в месяца семьи покупали.
Куда им еще то ценники менять, если в прошлом году были массовые волнения из-за повышения цен на яйца - наиболее доступный источник белка для населения.
 показати весь коментар
 
А пусть "Аллах даст"..... ну вот, Кадырову дает, чем эти хуже то? Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский - Цензор.НЕТ 2489

\\\\\\может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Источник: https://censor.net.ua/p3160242\\\\





а зато у нас черноземы!!!111
 показати весь коментар
 
 
متوقف کن شهر روستوف توسط بربرهای شمالی از لاستیک ساخته نشدهاست!
 показати весь коментар
 
در تعدادی از شهرها از پیشرفت های ما - اتوبوس های برقی
 показати весь коментар
 
 
Зажрались, 0.12 евроцента это 3.5 гривны
 показати весь коментар
 
 
Они не зажрались.
В Иране населению в прямом смысле слова жрать нечего, там же безработица высокая.
 показати весь коментар
 
а как же терпилам по другому, они тоже с америкой воюют ,надо терпеть
 показати весь коментар
 
 
ВВП на душу населения.
101. Иран - 5491

......
131. Украина - 2963
 показати весь коментар
 
 
Любителям шары: Для того, чтобы цена за литр бензина в Украине была 12 центов, надо, чтобы в школах ислам был главным предметом, ваши жены носили паранджу и полный запрет на алкоголь. Вы этого хотите, халявщики? Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6246
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, как насчет ислама в школах как главного предмета, а медицина в Иране очень сильная.
Причина простая: во время исламской революции, когда уничтожалась и изгонялась иранская интеллигенция, получившая образование в странах Запада, мед. факультет Тегеранского университета аятоллы не тронули. Аятоллы умнее нардепа "**й вам в сраку"(С), понимают, что лечится в родных пенатах и удобнее, и приятнее, и качественнее.
 показати весь коментар
 
Надо аятоллам импортировать не только бензин, но и пластилинцев из сектора Газа.
Приезжал же к Хомейни во время исламской революции Арафат? Опыт перенимал, вероятно.
Забирайте пластилинцев нафиг в Иран, потом разберетесь, чей "Аллах акбаристее", шиитский или суннитский.
 показати весь коментар
 
они в Сирию экспортировали КСИР - на реэкспорт трупы ксировцев включая генералов Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 4393
 показати весь коментар
 
Только пыня влез в Молдову и сделал там гэбнявый переворот, как у него под боком рванул Иран и отвалилась Грузия. Сгорели все бабки вложенные в АЭС, нефть и военный атом в Иране.У пыни, Аятолл и Асада сильно подгорает. Раз такой расклад,нам готовиться отвоевать свои территории!
 показати весь коментар
 
 
цкаво скільки літр у них коштує в перерахунку на мінімальну зп ?
 показати весь коментар
 
там уже палят портреты аятолы и того центральный банк того- спалили Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6401
 показати весь коментар
 
 
Мерзавцы, до 8 грн за литр повысили, ну как не протестовать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору