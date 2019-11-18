 Чиновники Харківської міськради привласнили майже 5,3 млн грн під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2016-2018 років керівництво департаменту незаконно продавало асфальтову крихту (гранулят), що залишалася після ремонту автодоріг. Чиновники реалізовували тонни матеріалів підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових. Комерсанти перепродавали продукцію вже за реальною вартістю. Отримані гроші організатори оборудки привласнювали.

До того ж посадовці мерії взагалі не мали права розпоряджатися матеріалами будівництва. Адже вони належали комунальному підприємству, яке є балансоутримувачем усіх автомобільних доріг Харкова. За висновками комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи через протиправні дії чиновників міському бюджету було завдано збитки на суму майже 5,3 мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та мешкання фігурантів справи, під час яких вилучили документацію із доказами здійснення оборудки.

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Наразі двом чиновникам, у тому числі заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата та привласнення коштів, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам справи.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних оборудки.





