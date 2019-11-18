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 Чиновники Харківської міськради привласнили майже 5,3 млн грн під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила системні факти привласнення керівництвом одного з департаментів Харківської міськради мільйонів гривень, виділених з міського бюджету на ремонт автодоріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2016-2018 років керівництво департаменту незаконно продавало асфальтову крихту (гранулят), що залишалася після ремонту автодоріг. Чиновники реалізовували тонни матеріалів підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових. Комерсанти перепродавали продукцію вже за реальною вартістю. Отримані гроші організатори оборудки привласнювали.

До того ж посадовці мерії взагалі не мали права розпоряджатися матеріалами будівництва. Адже вони належали комунальному підприємству, яке є балансоутримувачем усіх автомобільних доріг Харкова. За висновками комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи через протиправні дії чиновників міському бюджету було завдано збитки на суму майже 5,3 мільйона гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та мешкання фігурантів справи, під час яких вилучили документацію із доказами здійснення оборудки.

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Наразі двом чиновникам, у тому числі заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата та привласнення коштів, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам справи.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних оборудки.

Чиновники Харківської міськради привласнили майже 5,3 млн грн під час ремонту доріг, - СБУ 01
Чиновники Харківської міськради привласнили майже 5,3 млн грн під час ремонту доріг, - СБУ 02
Чиновники Харківської міськради привласнили майже 5,3 млн грн під час ремонту доріг, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160227
 
 
 Топ коментарі
 
ЛуДшый...
Но жид, как всегда, отпетлял... "чиновники горсовета"... где за каждую анютину глазку гепе в жидовский карман капает... где за паркрвку платят (лохи) не в казну города, а какому-то жидовскому ФОПу... и вы рассказываете, что уличили "чиновников"..
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Гепа затевает на областной сессии путч против нового губернатора 34 летнего Кучера.Кучер решил маленько опередить.И ворсовет Харькова вместе с Геней Апокалипсисисом вполне заслуживают этого.А СБУ помогает .У Кучера нет своих людей в Харькове,и он отколося от смотрящих.Всё будет Украина!
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ЛуДшый...
Но жид, как всегда, отпетлял... "чиновники горсовета"... где за каждую анютину глазку гепе в жидовский карман капает... где за паркрвку платят (лохи) не в казну города, а какому-то жидовскому ФОПу... и вы рассказываете, что уличили "чиновников"..
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«Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст»-Кернес.
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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру п'ятому президенту України, ким є Петро Порошенко, а також проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

"У документі іде мова про підозру п'ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України"
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Гепа затевает на областной сессии путч против нового губернатора 34 летнего Кучера.Кучер решил маленько опередить.И ворсовет Харькова вместе с Геней Апокалипсисисом вполне заслуживают этого.А СБУ помогает .У Кучера нет своих людей в Харькове,и он отколося от смотрящих.Всё будет Украина!
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Это - только начало ниточки.Дальше будет клубок.Уверяю Вас .При добросовестном подходе.Многие районы Харькова не имеют воды и отопления,а вода на улице уже не тает днём.В четверг -минус 10 .
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А почему только харьковским чинушам?! Откаты по дорогам процветают во всех областях, без исключений!!!
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сейчас решается вопрос о вручении подозрения...
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Накажите их жёстко, как вы умеете!!!!! Отстраните на время и переведите потом на аналогичные руководящие должности. Пусть, гады, почувствуют всю "крепость и неотвратимость" украинского правосудия...
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сума копієчна, думаю таких випадків сотні в кожному місті. але ж принцип невідворотності покарання не мєлочь.
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