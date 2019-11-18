 Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, демонстранти забарикадувалися в будівлі університету і продовжують відбивати спроби штурму, які здійснює поліція. На сходах і на мосту на підступах до університету протестувальники звели барикади і підпалили їх.
Учасники протестів захищаються від поліції коктейлями Молотова, а також використовують луки і запалені стріли.
Коли два поліцейські бронеавтомобілі намагалися наблизитися до барикад, протестувальникам вдалося підпалити один з них.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", поліція заявила, що загоряння спостерігаються в різних місцях кампусу Політехнічного університету і закликає всіх покинути його.
"Вогонь спостерігається в різних місцях приміщення Політехнічного університету. Вибухові речовини, легкозаймисті речовини також становлять загрозу для будь-кого. Поліція закликає всіх, хто перебуває в кампусі, негайно залишити його", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції Гонконгу.
Зазначається, що, починаючи з опівночі, велика кількість протестувальників зібралася на Чон Ван Роуд. Вони кидали пляшки із запальною сумішшю в поліцейських і підпалювали об'єкти, було чутно кілька вибухів.
Поліція проводить операцію з розгону протестувальників. Проти них були застосовані сльозогінний газ і водомети.
"Близько 5:30 ранку поліція продовжує проводити операцію з розгону і затриманню. Між тим, бунтівники, які зібралися всередині кампусу, підпалили його і завдали значної шкоди", - йдеться в повідомленні.
Влада Гонконгу повідомила, що в понеділок, 18 листопада, з міркувань безпеки будуть закриті школи і дитячі садочки. На тлі протестів вони не працюють вже кілька днів.
Як повідомлялося, протести в Гонконзі спалахнули в середині червня, в найбільшій акції протесту брали участь майже два мільйони людей. Причиною став намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.
У зв'язку з протестами ухвалення цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються сутичками демонстрантів з поліцією, тривають з новими вимогами, зокрема введення в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва. Протестувальники також виступають проти жорстоких дій поліції, які супроводжували попередні протестні акції.
Антиурядові акції посилилися на початку листопада, коли під час однієї з акцій загинув 22-річний студент.
Так сейчас ноябрь...
охренеть - на любого Китай может накалякать что типо преступник, вот, как на наших - Рашка, и его без проблем выдавать надо.... нехило так, не?
Ну там предыстория вообще забавная. Чувак замочил свою бабу в Тайбее и свалил в Гонконг. У Гонконга нет договора об экстрадиции с Китаем (тут очень много диссидентов живет), соответственно нет и с Тайбеем, так как НРК не признает его независимости. Гении в администрации Гонконга придумали, что давайте как будем выдавать преступников материковому Китаю по запросу. Вот тут и понеслось. Первые на это среагировали лидеры диссидентов ,потому что их при любом раскладе ждала бы тюрьма (поверьте, еще то удовольствие) и расстрел. Ну и пошло поехало. А хохма самая в том, что про того убийцу все благополучно забыли.
Ты свою прыщавую жопу за 5 лет революции и войны из тепла ни разу не вынес.
а люди нет
Опять же повторюсь - дело не в страхе, дело в последствиях, а они могут быть весьма плачевными.
Плюс гонконг - это мощнейший финансовый центр Азии. пугать инвесторов приносящих бешеные деньги никто в здравом уме не будет.
правда Антиколорадос иногда манипулирует и даже лжет.
Есть интересный прописанный юридически закон, о том, что без официального запроса от властей Гонконга НРК не имеет права вообще тужа соваться. это один из главных пунктов передачи был. То есть НОАК стоит вокруг и ждет. При выезде на материковый Китай из тебя всю душу вынут. нагнали спецуру в штатском, которая тусуется в толпе, а во время замесов выдергивает особо активных и сдает полиции. но официально - ихтамнет. Из техники за что я слышал - нагнали автозаков, броневики и машины с водометами. Но опять же - без ментов и военных.
Бред?
А вот украинцы после всего выбрали.
той маскаль.
прикольное у тебя погоняло и впн))) шифруешся? ))
как там боевой диван заправлен?
Англійською:"Якщо його власник поранений,чи непритомний-рятувати не потрібно,заповіт в кишені".
PS Да, Китай - это империя, в составе которой немалая часть захваченных ими когда-то земель и народов, но Гонконг был изъят у Китая и возвращен. У Гонконга за это время развился другой менталитет, Гонконг другой чем Китай и хочет оставаться другим. Вот у Украины забрали Крым, вот пройдет сколько-то времени, Крым вернули. Там другой менталитет, там хотят жить по другому, не так, как живут в остальной Украине. В Крыму возникают митинги, акции протеста. Мы это поддерживаем заранее или х... им, живите по законам Украины и никак иначе? Если так, то почему Гонконгу не х... им, живите по законам Китая? Не стоит лезть в чужие дела, со своими бы разобраться.
по-друге - чи багато "запорєбрикових" чи громадян інших країн допомагають гонконгцям зброєю та "спецами"? (як у випадку з Кримом та Донбассом)?
Спроба маніпуляції чи дурість?