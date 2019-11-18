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Все про:Гонконг (11) підпал (273) пожежа (1855) протест (1027)

 Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники протестів у Гонконзі підпалили вхід до Гонконгського політехнічного університету вранці 18 листопада, намагаючись зупинити вхід спецпризначенців. Поліція заявила, що загоряння спостерігаються в різних місцях кампусу університету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, демонстранти забарикадувалися в будівлі університету і продовжують відбивати спроби штурму, які здійснює поліція. На сходах і на мосту на підступах до університету протестувальники звели барикади і підпалили їх.

Учасники протестів захищаються від поліції коктейлями Молотова, а також використовують луки і запалені стріли.

Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик 01

Коли два поліцейські бронеавтомобілі намагалися наблизитися до барикад, протестувальникам вдалося підпалити один з них.

Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик 02

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", поліція заявила, що загоряння спостерігаються в різних місцях кампусу Політехнічного університету і закликає всіх покинути його.

Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик 03

"Вогонь спостерігається в різних місцях приміщення Політехнічного університету. Вибухові речовини, легкозаймисті речовини також становлять загрозу для будь-кого. Поліція закликає всіх, хто перебуває в кампусі, негайно залишити його", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції Гонконгу.

Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик 04

Зазначається, що, починаючи з опівночі, велика кількість протестувальників зібралася на Чон Ван Роуд. Вони кидали пляшки із запальною сумішшю в поліцейських і підпалювали об'єкти, було чутно кілька вибухів.

Поліція проводить операцію з розгону протестувальників. Проти них були застосовані сльозогінний газ і водомети.

"Близько 5:30 ранку поліція продовжує проводити операцію з розгону і затриманню. Між тим, бунтівники, які зібралися всередині кампусу, підпалили його і завдали значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик 05

Влада Гонконгу повідомила, що в понеділок, 18 листопада, з міркувань безпеки будуть закриті школи і дитячі садочки. На тлі протестів вони не працюють вже кілька днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Гонконзі: влада офіційно відкликала законопроєкт, який обурив учасників мітингу

Як повідомлялося, протести в Гонконзі спалахнули в середині червня, в найбільшій акції протесту брали участь майже два мільйони людей. Причиною став намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.

У зв'язку з протестами ухвалення цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються сутичками демонстрантів з поліцією, тривають з новими вимогами, зокрема введення в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва. Протестувальники також виступають проти жорстоких дій поліції, які супроводжували попередні протестні акції.

Антиурядові акції посилилися на початку листопада, коли під час однієї з акцій загинув 22-річний студент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160211
 
   
 Топ коментарі
 
А теперь представим себе, что буквально через 5 лет конгконгцы изберут себе прикольного прокитайского президента из телешоу, который поддерживал убийства протестующих...

Бред?

А вот украинцы после всего выбрали.
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Какие молодцы. А то большинство жуёт сопли, а потом жалуется на свою жизнь. Я в субботу решил поехать трамваем, которым уже годы не ездил. Так попал в такую давку, которую зажил лет 30 назад в Украине. Люди ехали на демонстрацию против правительства. Я считал чехов зажравшимися, инфантильными, а тут такое. Десятки тысяч людей протестовали и это хорошо. Дух свободы жив. Но это Прага, за Прагой болото, вата, тупость, плесень.
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Разом нас багато - нас не подалати!!!!
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протесты в Гонконге вспыхнули в середине июняИсточник: https://censor.net.ua/p3160211

Так сейчас ноябрь...
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в марте. С июня так сказать, горячая фаза. каждые выходные беспредел.
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беспредел шо не арестовали пр-во.
охренеть - на любого Китай может накалякать что типо преступник, вот, как на наших - Рашка, и его без проблем выдавать надо.... нехило так, не?
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да я и не спорю. Прикол только в том что закон отменили.
Ну там предыстория вообще забавная. Чувак замочил свою бабу в Тайбее и свалил в Гонконг. У Гонконга нет договора об экстрадиции с Китаем (тут очень много диссидентов живет), соответственно нет и с Тайбеем, так как НРК не признает его независимости. Гении в администрации Гонконга придумали, что давайте как будем выдавать преступников материковому Китаю по запросу. Вот тут и понеслось. Первые на это среагировали лидеры диссидентов ,потому что их при любом раскладе ждала бы тюрьма (поверьте, еще то удовольствие) и расстрел. Ну и пошло поехало. А хохма самая в том, что про того убийцу все благополучно забыли.
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Ну это не так серьезно как порохопутч по команде с 14:00 до 20:00 постоять с плакатами.
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Молчал бы уже, ватник гундосый.

Ты свою прыщавую жопу за 5 лет революции и войны из тепла ни разу не вынес.
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порохосрань 9% и пивного путча не организует Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик - Цензор.НЕТ 8103 Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик - Цензор.НЕТ 8103 Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик - Цензор.НЕТ 8103 Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик - Цензор.НЕТ 8103
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Мне интересно, до них доходит, что стоит властям города дать официальную просьбу Пекину помочь справится с волнениями - им тяньаньмэнь покажется курортом? Идиоты, чесслово. Сами толкают Гонконг в руки НРК.
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а причем тут бояться или нет? Просто сами в руки Китая толкают. и я очень сомневаюсь, что если будет запрос о помощи, НОАК будет церемониться с протестующими. Разгонят жесткими звиздюлями, потом еще и расстреляют прилюдно зачинщиков. В Китае человеческая жизнь - это ничто. Вообще азиаты мыслят другими категориями.
Опять же повторюсь - дело не в страхе, дело в последствиях, а они могут быть весьма плачевными.
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У этого сраного Трампа путин, си, ким - "хорошие парни". Но ведь орангутанг не может не знать шо там где появляются красные щупальца - жди беды и кучу гробов? Не поверю что можно не специально, не зная, так сю-сюкаться с упырями.
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Парадокс, но СИ в дела Гонконга не лезет.
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лжешь, он просто торгует рылом - типо: видите, могу задавить, но не делаю этого(типо - очень добрый)
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Уважаемый, а зачем мне лгать? Здесь вопрос большой политики. гуглите - одна страна, две системы. У Гонконга автономия покруче чем у Крыма. и прописано это юридически. Я уже писал - без официальной просьбы властей НРК и носа туда не сунет.
Плюс гонконг - это мощнейший финансовый центр Азии. пугать инвесторов приносящих бешеные деньги никто в здравом уме не будет.
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та Антиколорадос писал шо Си нагнал туда своих мусоров и кучу техники. правда не особо хочет показаться диктатором, вот и .... х.з. "медлит"? или чего то ждет?
правда Антиколорадос иногда манипулирует и даже лжет.
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Щас попробую объяснить.
Есть интересный прописанный юридически закон, о том, что без официального запроса от властей Гонконга НРК не имеет права вообще тужа соваться. это один из главных пунктов передачи был. То есть НОАК стоит вокруг и ждет. При выезде на материковый Китай из тебя всю душу вынут. нагнали спецуру в штатском, которая тусуется в толпе, а во время замесов выдергивает особо активных и сдает полиции. но официально - ихтамнет. Из техники за что я слышал - нагнали автозаков, броневики и машины с водометами. Но опять же - без ментов и военных.
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А теперь представим себе, что буквально через 5 лет конгконгцы изберут себе прикольного прокитайского президента из телешоу, который поддерживал убийства протестующих...

Бред?

А вот украинцы после всего выбрали.
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а ты на каких барикадах воевал , "протестующий" ?
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Это не так. Си там и не пахнет. Откровенно говоря тут уже мало кто понимает за что борются и протестуют. пугают друг друга страшилками о злых парнях из НОАК, а бодаются против собственных граждан.
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Интересный вопрос. Я то приезжый. но вообще наверное выскажу общее мнение - ни в НРК, ни в британское содружество. Британцев воспринимают как оккупантов, а НРК - это коммунисты, что по мне так еще хуже. По сути сейчас (я протесты в расчет не беру) своя администрация, которую сами жители выбирают, свое законодательство. Что будет после 47 года представить страшно. Лично я в материковый Китай не хочу. Спасибо, насмотрелся.
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Какие молодцы. А то большинство жуёт сопли, а потом жалуется на свою жизнь. Я в субботу решил поехать трамваем, которым уже годы не ездил. Так попал в такую давку, которую зажил лет 30 назад в Украине. Люди ехали на демонстрацию против правительства. Я считал чехов зажравшимися, инфантильными, а тут такое. Десятки тысяч людей протестовали и это хорошо. Дух свободы жив. Но это Прага, за Прагой болото, вата, тупость, плесень.
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угадал время и место)))
прикольное у тебя погоняло и впн))) шифруешся? ))
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Ярик, касатик, я так и не понял шо ты написал. Я учу? Тебе плохо, хочеш поговорить? Я с тобой нет, потому что ты слишком глуп.
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я балдею чел одновременно нас и чехов учит )))
как там боевой диван заправлен?
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балдежь это предродовые схватки у КРС..Скот пнх!
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Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик - Цензор.НЕТ 4160

Англійською:"Якщо його власник поранений,чи непритомний-рятувати не потрібно,заповіт в кишені".
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Жаль, но им против квазикоммунистической тотальной империи не устоять. Терпение пекинской коллективной диктатуры рано или поздно закончится и тогда разгон демонстрации на Тяньаньминь покажется играми в песочнице. Западный мир ожидает еще одна волна иммиграции.
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Де-юре Гонконг - это Китай, и это никем в мире не ставится под сомнение. Если мы согласны на широкую автономию Гонконга, китайцы нам ответят: ок, почему вы не согласны на широкую автономию Донбасса? Мы скажем: ну... это не одно и тоже. Они ответят: ну да, ну да.

PS Да, Китай - это империя, в составе которой немалая часть захваченных ими когда-то земель и народов, но Гонконг был изъят у Китая и возвращен. У Гонконга за это время развился другой менталитет, Гонконг другой чем Китай и хочет оставаться другим. Вот у Украины забрали Крым, вот пройдет сколько-то времени, Крым вернули. Там другой менталитет, там хотят жить по другому, не так, как живут в остальной Украине. В Крыму возникают митинги, акции протеста. Мы это поддерживаем заранее или х... им, живите по законам Украины и никак иначе? Если так, то почему Гонконгу не х... им, живите по законам Китая? Не стоит лезть в чужие дела, со своими бы разобраться.
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на мінімум дві речі ти "не звернув уваги" - по-перше не слід зрівнювати дотаційні Крим та Донбасс (охлос яких дуже легко купити навіть обіцянками - що доказано історією) із процвітаючим та самодостатнім Гонконгом, який здатний сам зробити свій вибір.
по-друге - чи багато "запорєбрикових" чи громадян інших країн допомагають гонконгцям зброєю та "спецами"? (як у випадку з Кримом та Донбассом)?

Спроба маніпуляції чи дурість?
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