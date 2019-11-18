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Все про:ГПУ (3366) Портнов (152) погрози (265) Горбатюк (330) Олександр Божко (1)

 Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ. ФОТО

Навесні цього року співробітник Генеральної прокуратури Олександр Божко отримав повідомлення з погрозою перетворити його на "шматок лайна". Номером, з якого відправляли цей текст, користується колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Зазначається, що "Слідство.Інфо" неодноразово брала коментарі у Портнова саме за зазначеним телефоном.

Ексзаступник глави адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він пообіцяв прокурору вжити щодо нього "виховні заходи". Надалі Божко отримав з десяток грубих і нецензурних повідомлень. У деяких з них колишній чиновник погрожував прокурору в'язницею і зґвалтуванням неприродним способом. З номера Портнова продовжили писати, навіть коли прокурор закрив провадження.

Видання зазначає, що Божко - не єдиний, хто отримував такі повідомлення.

Погрози надходили ще кільком співробітникам ГПУ, які вели слідство у справі ексчиновника. Серед них - колишній глава управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Правоохоронцю "пообіцяли" демонструвати його як тварину в клітці. За повідомлення з номера Портнова відповідальності ніхто не поніс.

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Прокурор ГПУ Олександр Божко керував розслідуванням справи Андрія Портнова близько двох років. Кримінальне провадження стосувалося можливого привласнення ним грошей двох столичних вишів, а також — імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції. Це — орган, який раніше впливав на призначення і звільнення суддів по всій Україні.

Розслідували в Генпрокуратурі і ще одну історію, де фігурував Портнов, - погрози екснардепу Інні Богословській.

Одразу після того, як він намагався зв’язатися зі свідком у цьому провадженні, на його телефон прийшло повідомлення: "Доброго дня. Бачу, ви занадто активний. Виховні заходи доведеться вжити. Ще раз почую ваше прізвище, буду перетворювати на шматок лайна. З повагою, Портнов".

"На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом цього терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. Варто додати, що саме в Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова, а в українських медіа доволі часто вказували на його неформальний вплив на судову систему України", - наголошується в розслідуванні.

Прокурор Божко звернувся з проханням роз'яснити - на підставі чого судді винесли це рішення. І незабаром з номера Портнова йому написали знову.

"У в’язницю збирайтеся потроху. Не злізу з вас. Виверну навиворіт усе ваше мерзенне життя, доходи, витрати, родичів до десятого коліна. А то, бачу, не почув сигналу", — такий текст отримав Олександр Божко вже у квітні цього року.

Загалом упродовж 2019 року Олександр Божко отримав понад 10 повідомлень. І всі - з одного номера, яким користується Андрій Портнов.

Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 01
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 02
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 03
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 04
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 05
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 06

"Ці погрози… Це ж не просто мені як фізичній особі. Це погрози прокурору Генеральної прокуратури. Тобто, по суті, особа зазіхає на інституцію, яка наглядає за всіма правоохоронними органами країни", - прокоментував ситуацію Божко.

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Печерський суд відмовив прокурору у роз’ясненні ухвали. А Київський апеляційний суд взагалі не захотів розглядати його скаргу. Рішення останнього Божко зараз оскаржує у Верховному Суді. Цьогоріч улітку Генпрокуратура закрила кримінальне провадження, у якому фігурував Андрій Портнов.

Наприкінці жовтня прокурор Божко знову отримав погрози: "П…р, я бачу, що в тебе не все гаразд зі слухом. Доведеться ви…ти тебе, тварино недови…на, в тупий собачий рот. З повагою, Портнов".

Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 07

"Чому надійшли ці загрози - я не знаю точно. Можливо, це пов'язано з тим, що напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що мені надходили погрози", - розповів Божко.

Одразу після того, як Божкові почали надходити перші повідомлення, він звернувся до керівництва. Зі слів правоохоронця, спершу ці звернення лишалися без уваги: "Спочатку ентузіазму не було ні в кого щось робити… А оскільки зараз змінилося керівництво Генеральної прокуратури та Генінспекції, то нинішнє керівництво хвилюється за мене і намагається в межах своєї компетенції щось зробити".

У своїх соцмережах та під час інтерв’ю Андрій Портнов часто згадував Сергія Горбатюка, який донедавна очолював Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Саме ця структура розслідувала справи Майдану та дії високопоставлених посадовців часів Януковича. У тому числі – Портнова.

Читайте: Редакція "Схем" розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск, але не планує припиняти розслідування, - Седлецька

"У них є бажання мене кошмарити, щоб закрити рот", - заявив про мене сьогодні колишній головний слідчий Майдану ГПУ Горбатюк. Одна поправка - не "кошмарити", а "закошмарив". Прошу не плутати процес і очікуваний результат ", - написав Портнов в своєму Telegram.

"У них є бажання мене кошмарити, щоб закрити рота"", - заявив про мене сьогодні колишній головний слідчий Майдану ГПУ Горбатюк. Одна поправка - не "кошмарити", а "закошмарити". Прошу не плутати процес і очікуваний результат", — написав Портнов у своєму Telegram.

У 2017 році Горбатюк неодноразово отримував в WhatsApp і в Facebook погрози.

"Я тебе в клітці возитиму і показуватиму наче мавпу. Я тобі пишу, щоб ти знав, що у мене претензії саме до тебе. Щоб ти знав, що спитаю саме з тебе. Час твій закінчується, а питати з тебе я буду дуже жорстко", — такий текст прийшов співробітнику ГПУ близько двох років тому.

Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 08

Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 09
Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 10

Горбатюк розповів, що через це він звертався в Генеральну інспекцію. А та, в свою чергу, передала матеріали в поліцію. Правоохоронці нібито відкрили кримінальне провадження, але його доля Горбатюку поки невідома. Горбатюк планує звернутися до Генпрокуратури з проханням притягнути повідомлення від Портнова до справи про погрози прокурору Божку.

Журналісти отримали роздруківки повідомлень з телефону ще одного слідчого Генпрокуратури за 2017-й рік. Зараз ця людина більше не працює в ГПУ і відмовилася коментувати тодішні події. Тому редакція не публікує його імені і прізвища. Втім, достеменно відомо, що тоді він вів розслідування, в якому фігурував Портнов.

Два роки тому у вересні, слідчий отримав повідомлення: "П ... р закінчений, я за тобою уважно спостерігаю".

"Слідство.Інфо" звернулося по коментар до Андрія Портнова - за номером телефону, з якого раніше прокурору Божку надходили погрози. Він відмовився говорити з журналістами, зазначивши лише, що це "чудова історія".

Пізніше Портнов в своєму Telegram підтвердив, що дійсно писав Олександру Божку і вчергове розкритикував дії ГПУ: "Друзі, це була саме моя переписка. Листування з прокурором-злочинцем, нахабним, самозакоханим і тупим. І я повторно приєднуюся до всіх слів цього листування за єдиним винятком — прошу генерального прокурора поширити її і на себе".

Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ 11

Тим часом, правоохоронець Олександр Божко непокоїться за безпеку своєї сім’ї: "Я хвилююся найбільше за свою родину, це моє питання номер один. Як прокурор, слідчий може виконувати свої службові обов’язки на користь держави, боячись за життя і здоров’я своїх рідних?".

Незадовго до публікації статті "Слідство.Інфо" довідалося з власних джерел, що Генпрократура вирішила забрати розслідування щодо погроз Божку від Державного бюро розслідувань. Тепер це провадження має вести Служба безпеки України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160206
 
   
 Топ коментарі
 
зебилье, вы вернули это чмо в Украину вместе!
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будет смешно, если это самый сотрудник ГПУ голосовал за Зе..
как говорится, инициативный раб сам застегивает ошейник на своей шее..
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Шо характерно, предупреждение двух барышень президенту СБУ и ГПУ считают угрозой жизни, а прямые угрозы Портнова прокурорам нет.
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Дурак ты ЗЕбильный. При поддержке ЗЕлупы они бы хер ложили на тот компромат. Как тот же, например, Дубинский. ЗЕлупе и его хозяевам портновы просто неинтересны и даже являются естественными их союзниками.
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За этим параноиком Портновым...…… очень уж заждался Бузына
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Интерес ,а кто опять воскресил эту мразь Портнова😐
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Вот так почитаешь сообщения Портнова с телефонного номера Портнова - и сразу видно квалифицированного юриста, образованного и культурного человека.
Эх, как же жаль, что не назначили его профессором конституционного права.
Кому же еще защищать Конституцию Украины, как не этому уголовнику г*вноротому высококультурному эрудиту?
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"Генпрокурор - полснотью мой человек", - Президент Украины В. Зеленский
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Блажко просто пытается себя отмазать и спастись от Рябой Шапки.
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При Пете оно было никто. При Бене быдло рулит! 73% в восторге.
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Таке враження що ківа і портняга це два брати -імбецили.
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В любой нормальной стране Портнова давно уже посадили бы. В совке в 90х ему сначала засунули бы паяльник в жопу или утюг на пузо, чтобы отдал деньги а потом отстрелили бы. В 2019 не происходит вообще ничего! Удивительная страна Украина....
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Чи знайдется в Україні управа на цього рига ,саме він і Беня заправляють бал ,один хоче знищити проукраїнську опозицію інший хоче розпродати Україну і розвернути в сторону росії.Де так звані патріоти ,інтелегенція і просто небайдужі ? в Україні відбуваєтся контрреволюційний шабюаш .
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Ну на олеся бузину нашлась управа. И на єтого чьма управа найдется. всему свое время Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ - Цензор.НЕТ 1191
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На жаль він розпочався при Порошенку і при його активній підтримці. Портнов це лише його наслідок і лише квіточки. Ягідки у формі двох ударних армій стоять за 10-20 км від східної границі і чекають вігідного моменту в цьому шабаші.
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Ти Порошенка з Тимошенко не переплутав?...бо Портнов таки був у партії Тимошенко, а не Порошенка...
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Якщо Портнов таке собі дозволяє а наші"силові" структури стоять похнюпившись і розмазують по щоках соплі, то ми просто приїхали до передостанньої зупинки. Наступна - Москва.
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Портнова прийняли на роботу в ОПу на посаду пугала Порошенко... Совпали цілі.. Не звертайте шановні на всю цю дурню від Портнова і Коломойського.. Просто коли зустріните ломайте їм носа))))))
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Головний принцип коли не працює закон: Як що держава не слідкує за виконанням закону то в дію вступає самосуд. Тому шановні вельможи далі все в ваших руках- обо держава наводить порядок а бо порядок наведе анархія. Думайте що робите суки
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Больше похоже на подставу,чем на "угрозы".
Потом окажется развлекаловкой очередного "джокера".
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По факту сегодня Портнов - самый выслуживающийся из всех "Слуг народа", что этих "слуг" наилучшим образом и характеризует.
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Невже доведеться втручатися потойбічним парфумам? Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ - Цензор.НЕТ 1015


- Сию секунду, мессир, - сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, - он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его брендовые кеды и как звенит рюмка, которую он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив русской водки. Да вот и он.
Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя буквально АШ ТРИСЛО от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, изо рта вылетала отрывистая матерщина, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.
Однако встречен был гость отменно ласково.
- А, милейший Андрей Портнов, - приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, - я счастлив рекомендовать вам, - обратился Воланд к гостям, - почтеннейшего экс-заместителя главы администрации Януковича адвоката Портнова, недавно вернувшегося в страну для установления так называемого "монобольшинства и тотального контроля".
Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Портнова. Да, не узнать этого оголтелого украинофоба было сложно. "Перепрошую... - подумала Маргарита, - тобто цей шмат смердючої бавовни вже задвохсотився?" Но дело тут же разъяснилось.
- Милый юрист, - продолжал Воланд, радостно улыбаясь, - был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Киев, тотчас написал мне в вайбер, предлагая сотрудничество по своей специальности, то есть по борьбе с "порохоботами, активистами и патриотами". Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.
В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей ярко выраженной пророссийской позицией, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слова - агент *****. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к личной встрече с Бузиной не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед адвокатом и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила свитшот и пиджак. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело Портнова в это время уже было на полу.
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