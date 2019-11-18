 Буду перетворювати на шматок лайна, виверну навиворіт: як Портнов погрожує співробітникам ГПУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Зазначається, що "Слідство.Інфо" неодноразово брала коментарі у Портнова саме за зазначеним телефоном.

Ексзаступник глави адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він пообіцяв прокурору вжити щодо нього "виховні заходи". Надалі Божко отримав з десяток грубих і нецензурних повідомлень. У деяких з них колишній чиновник погрожував прокурору в'язницею і зґвалтуванням неприродним способом. З номера Портнова продовжили писати, навіть коли прокурор закрив провадження.

Видання зазначає, що Божко - не єдиний, хто отримував такі повідомлення.

Погрози надходили ще кільком співробітникам ГПУ, які вели слідство у справі ексчиновника. Серед них - колишній глава управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Правоохоронцю "пообіцяли" демонструвати його як тварину в клітці. За повідомлення з номера Портнова відповідальності ніхто не поніс.

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Прокурор ГПУ Олександр Божко керував розслідуванням справи Андрія Портнова близько двох років. Кримінальне провадження стосувалося можливого привласнення ним грошей двох столичних вишів, а також — імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції. Це — орган, який раніше впливав на призначення і звільнення суддів по всій Україні.

Розслідували в Генпрокуратурі і ще одну історію, де фігурував Портнов, - погрози екснардепу Інні Богословській.

Одразу після того, як він намагався зв’язатися зі свідком у цьому провадженні, на його телефон прийшло повідомлення: "Доброго дня. Бачу, ви занадто активний. Виховні заходи доведеться вжити. Ще раз почую ваше прізвище, буду перетворювати на шматок лайна. З повагою, Портнов".

"На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом цього терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. Варто додати, що саме в Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова, а в українських медіа доволі часто вказували на його неформальний вплив на судову систему України", - наголошується в розслідуванні.

Прокурор Божко звернувся з проханням роз'яснити - на підставі чого судді винесли це рішення. І незабаром з номера Портнова йому написали знову.

"У в’язницю збирайтеся потроху. Не злізу з вас. Виверну навиворіт усе ваше мерзенне життя, доходи, витрати, родичів до десятого коліна. А то, бачу, не почув сигналу", — такий текст отримав Олександр Божко вже у квітні цього року.

Загалом упродовж 2019 року Олександр Божко отримав понад 10 повідомлень. І всі - з одного номера, яким користується Андрій Портнов.













"Ці погрози… Це ж не просто мені як фізичній особі. Це погрози прокурору Генеральної прокуратури. Тобто, по суті, особа зазіхає на інституцію, яка наглядає за всіма правоохоронними органами країни", - прокоментував ситуацію Божко.

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Печерський суд відмовив прокурору у роз’ясненні ухвали. А Київський апеляційний суд взагалі не захотів розглядати його скаргу. Рішення останнього Божко зараз оскаржує у Верховному Суді. Цьогоріч улітку Генпрокуратура закрила кримінальне провадження, у якому фігурував Андрій Портнов.

Наприкінці жовтня прокурор Божко знову отримав погрози: "П…р, я бачу, що в тебе не все гаразд зі слухом. Доведеться ви…ти тебе, тварино недови…на, в тупий собачий рот. З повагою, Портнов".

"Чому надійшли ці загрози - я не знаю точно. Можливо, це пов'язано з тим, що напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що мені надходили погрози", - розповів Божко.

Одразу після того, як Божкові почали надходити перші повідомлення, він звернувся до керівництва. Зі слів правоохоронця, спершу ці звернення лишалися без уваги: "Спочатку ентузіазму не було ні в кого щось робити… А оскільки зараз змінилося керівництво Генеральної прокуратури та Генінспекції, то нинішнє керівництво хвилюється за мене і намагається в межах своєї компетенції щось зробити".

У своїх соцмережах та під час інтерв’ю Андрій Портнов часто згадував Сергія Горбатюка, який донедавна очолював Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Саме ця структура розслідувала справи Майдану та дії високопоставлених посадовців часів Януковича. У тому числі – Портнова.

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"У них є бажання мене кошмарити, щоб закрити рот", - заявив про мене сьогодні колишній головний слідчий Майдану ГПУ Горбатюк. Одна поправка - не "кошмарити", а "закошмарив". Прошу не плутати процес і очікуваний результат ", - написав Портнов в своєму Telegram.

"У них є бажання мене кошмарити, щоб закрити рота"", - заявив про мене сьогодні колишній головний слідчий Майдану ГПУ Горбатюк. Одна поправка - не "кошмарити", а "закошмарити". Прошу не плутати процес і очікуваний результат", — написав Портнов у своєму Telegram.

У 2017 році Горбатюк неодноразово отримував в WhatsApp і в Facebook погрози.

"Я тебе в клітці возитиму і показуватиму наче мавпу. Я тобі пишу, щоб ти знав, що у мене претензії саме до тебе. Щоб ти знав, що спитаю саме з тебе. Час твій закінчується, а питати з тебе я буду дуже жорстко", — такий текст прийшов співробітнику ГПУ близько двох років тому.





Горбатюк розповів, що через це він звертався в Генеральну інспекцію. А та, в свою чергу, передала матеріали в поліцію. Правоохоронці нібито відкрили кримінальне провадження, але його доля Горбатюку поки невідома. Горбатюк планує звернутися до Генпрокуратури з проханням притягнути повідомлення від Портнова до справи про погрози прокурору Божку.

Журналісти отримали роздруківки повідомлень з телефону ще одного слідчого Генпрокуратури за 2017-й рік. Зараз ця людина більше не працює в ГПУ і відмовилася коментувати тодішні події. Тому редакція не публікує його імені і прізвища. Втім, достеменно відомо, що тоді він вів розслідування, в якому фігурував Портнов.

Два роки тому у вересні, слідчий отримав повідомлення: "П ... р закінчений, я за тобою уважно спостерігаю".

"Слідство.Інфо" звернулося по коментар до Андрія Портнова - за номером телефону, з якого раніше прокурору Божку надходили погрози. Він відмовився говорити з журналістами, зазначивши лише, що це "чудова історія".

Пізніше Портнов в своєму Telegram підтвердив, що дійсно писав Олександру Божку і вчергове розкритикував дії ГПУ: "Друзі, це була саме моя переписка. Листування з прокурором-злочинцем, нахабним, самозакоханим і тупим. І я повторно приєднуюся до всіх слів цього листування за єдиним винятком — прошу генерального прокурора поширити її і на себе".

Тим часом, правоохоронець Олександр Божко непокоїться за безпеку своєї сім’ї: "Я хвилююся найбільше за свою родину, це моє питання номер один. Як прокурор, слідчий може виконувати свої службові обов’язки на користь держави, боячись за життя і здоров’я своїх рідних?".

Незадовго до публікації статті "Слідство.Інфо" довідалося з власних джерел, що Генпрократура вирішила забрати розслідування щодо погроз Божку від Державного бюро розслідувань. Тепер це провадження має вести Служба безпеки України.

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