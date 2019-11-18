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 Події, Фоторепортаж
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 У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 21:00 у залі ігрових автоматів "Лото", який розташовується в МАФі на вулиці Галицькій, 13, сталася різанина

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Київ Оперативний".

Повідомляється, що за словами працівників закладу, вони бачили лише як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з МАФу.

Потерпілий зазнав проникаючого артеріального поранення в ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований.

У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка 01

На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка 02
У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка 03
Фото: Київ Оперативний

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160185
 
   
 Топ коментарі
 
У нас же нет игровых автоматов... Аваков, ау!
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Игровые автоматы крышует лучший министр и партнёр сша?
А чё не обеспечил порядок?
Народ кормит 500000 дармоедов, что бы они только по детям стреляли?
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Разом з ігровим бізнесом. І крадіїв,і скупщиків краденого і рекет. Все лайно, яке йде в "пакеті" з цією галуззю
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уже новое лицо Аваков выбран новой властью, которая как все знают крышует игровой бизнесс, -зебилы как же так что выбрали пороховского Авакова?
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а Аваков стал плохим только при Зеленском, при Порошенко всё было alles ist gut ?
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у меня вопрос о сыне был ? или может сын подзалетел не при пэтруччо ?
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Зеб, назначил Авакова Зелемойский или не назначал?
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иди на йух, у тебя выборы честной власти, им вопросы задавай шкура притёршаяся .
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Быдло зебо-лукашистское, назначал Зелемойский Авакова или нет?
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Порохопоц, назначал Авакова Порошенко или не назначал?
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Тебе тот же вопрос, быдло, назначал Зелемойский Авакова или нет?
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******* картофельное,пластинка заела или дебилом родился?
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Питання в тому, навіщо "велічайший" призначив соєвого авакова міністром МВС. За те, що він, за твердженням бені, зробив його презЕдентом?
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У нас же нет игровых автоматов... Аваков, ау!
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И поэтому для убийства пырнул в ногу. Все профи так делают.
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Смотрел когда-то про киллера женщину, она проходя мимо резанула артерию на ноге недалеко от бедра, смерть в течение нескольких минут т.к. сильная кровопотеря и жгут невозможно наложить.
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только пальцем закупорить просвет бедренной артерии.выжить можно,если знать.
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А сколько ещё контор Янука работает...! Не знал?
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Он живёт среди нас и получает нехилое бабло. Проснись, ты серишь.
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Ну если подрезали, то тогда не человека, а фраера залётного. Что-то стилистически заголовок не выдержан.
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Аха... я понял, что игроман ехал в Запорожце, а его Кличко на Матизе подрезал... а тут жиденку Тесла про это рассказала...
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Я извиняюсь, а ПОДрезали, это ЗАрезали, или ПОрезали? (т.е. немножко...)
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Игровые автоматы крышует лучший министр и партнёр сша?
А чё не обеспечил порядок?
Народ кормит 500000 дармоедов, что бы они только по детям стреляли?
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подрезали . какой слог У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352 я че не на перо посадили ? У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352 и не пострадавшего а лоха терпилу У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352

вообще то мужчина который проводит выходной день в игральне вполне заслуживает такого завершения вечера
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+100500. Сказывается уровень образования молодых авторов-редакторов ЦЕНЗОРа.
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та легализуйте уже игровой бизнес, что бы этих забегаловок более не было...
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Их станет просто немеряно. В каждом генделике поставят однорукого бандита. И никакого контроля, никакой ответственности...
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Так игровых автоматов нет с 2008 года, а товарищ Аваков оправдал доверие Зе.
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