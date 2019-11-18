 У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Київ Оперативний".

Повідомляється, що за словами працівників закладу, вони бачили лише як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з МАФу.

Потерпілий зазнав проникаючого артеріального поранення в ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований.

На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи.

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Фото: Київ Оперативний