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 Події, Суспільство, Фоторепортаж
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 Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТО

Від початку робіт піротехніки ДСНС обстежили територію площею 12 га і знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 14:00 17 листопада піротехніками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру.

Від початку робіт обстежено територію площею 12,17 га, виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів предметів", - йдеться в повідомленні.

Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 01

Як повідомлялося, 13 листопада піротехнічні розрахунки ДСНС України розпочали проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.

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Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 02
Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомлялося, 11 листопада згідно з Мінськими домовленостями в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

З ділянки розведення №3 відведено 42 військовослужбовці ЗСУ, три бойові броньовані машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сили ООС відійшли на 1 км і зайняли заздалегідь обладнані позиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160184
 
 
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Слід розуміти так, що піротехникі остаточно здали 12 га Української землі маскавітам((((
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А де знову замінували? Чи тепер для них ворог точно не в кремлі, а на банковій? Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8848
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разминировали чтоб орки когда зайдут позже случайно не подорвались?
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Расчищают дорогу для наступления кацапов. А тасторона разминировала тусторону?
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