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 Суспільство
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 Дві місцеві пожежні команди створено на Закарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

До рятувальників ДСНС Тячівського та Берегівського районів долучилися місцеві вогнеборці Вільховецької об’єднаної територіальної громади та добровольці пожежної команди села Вари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС, 15 листопада на території Вільховецької об’єднаної територіальної громади в Тячівському районі відбулись урочистості - в селі відкрили центр надання адміністративних послуг, спортивний майданчик та інклюзивно-ресурсний центр.

Урочисту церемонію відвідали представники обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування та сільської громади, а також делегація пожежно-рятувальної служби області, яка передала для потреб місцевої команди ключі від пожежного автомобіля. Цей підрозділ забезпечуватиме протипожежний захист шести населених пунктів (Вільхівці, Вільхівчик, Сасово, Вільхівські Лази, Раково та Добрянське), що належать до громади, де мешкає близько 15 тисяч осіб.

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Цього ж дня було створено добровільну церковну пожежну команду в селі Вари Берегівського району. Відтепер на варті безпеки селян стоятимуть 25 добровольців-вогнеборців і пожежний автомобіль "Csepel".

"Люди вірять, що нові пожежні команди стануть надійними помічниками підрозділів ДСНС Берегівського району, бо зможуть виїжджати на ліквідацію пожежі в радіусі 10-15 кілометрів від місця їхньої дислокації. Подібні протипожежні формування відіграють неоціненну роль саме в приборканні стихії на ранній стадії горіння. Адже наразі основною проблемою, насамперед, є віддаленість населених пунктів Закарпаття від місць дислокації підрозділів Служби 101", - наголошується в повідомленні.

Дві місцеві пожежні команди створено на Закарпатті, - ДСНС 01

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Дві місцеві пожежні команди створено на Закарпатті, - ДСНС 02
Дві місцеві пожежні команди створено на Закарпатті, - ДСНС 03
Фото: dsns.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160168
 
 
 Топ коментарі
 
Пожарну частину створили. Велике досягнення від клоуна?
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Цікаво скільки людей прочитало "аднамок анжежоп", а скільки за кермом встигло прочитати в маленьке люстерко "пожежна команда"?
Розум є в того, хто так пише?
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Киргизы уже пустили к себе китайцев для помощи. Теперь даже с дубинами не могут выгнать. Туркменистан тоже уже "хапнул" китайской помощи.
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Пожарну частину створили. Велике досягнення від клоуна?
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При Пети такого не було(не гор!ло).Та даже при Николае2 не гор!ло.А при Австро-Венгрии вобще было зашибись.
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Та взагалі там про пожежі ніколи не чули. А тут клоун приїхав на червоному самокаті. Все село зібралось подивитись.
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А при чому тут клоун,це створила Венгрія і за свої кошти і дороги на мадярських селах теж робляться за кошти Венгрії.ЗЕ і Україна на Закарпаття насрали для них головне чим по більше грошей із області відкачати.
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А чому ж вони за клоунів голосували, тоді поясни? Була мета якась?
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Цікаво скільки людей прочитало "аднамок анжежоп", а скільки за кермом встигло прочитати в маленьке люстерко "пожежна команда"?
Розум є в того, хто так пише?
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Вони там української не знають, ні в зуб ногою. На будинку напис мадярською.
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Дебилизм эти надписи. Разве так не видно что это пожарная машина, тем более она будет ехать с сиреной и мигалками?
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Якщо добровольці будуть гасити пожежі так як вони роблять надписи на автомобілях, то буде повний анжеЖОП😁
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Да нет, это не в Украине, там все на иностранном языке.
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Очень хорошо, что новая власть начала заботится об этом регионе. Так как этого не было раньше. Нужно чтобы они чувствовали, что они живут в Украине и являются ее частью. Тогда и проблем не будет.
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Молодцы венгры. Защищают свое имущество. Даже надпись на пожарной части по венгерски. Что бы знали все остальные кто тут хозяин.
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Класс,нам бы так пожить.Может китайцы скоро поможут.
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Киргизы уже пустили к себе китайцев для помощи. Теперь даже с дубинами не могут выгнать. Туркменистан тоже уже "хапнул" китайской помощи.
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