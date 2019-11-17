 Дві місцеві пожежні команди створено на Закарпатті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС, 15 листопада на території Вільховецької об’єднаної територіальної громади в Тячівському районі відбулись урочистості - в селі відкрили центр надання адміністративних послуг, спортивний майданчик та інклюзивно-ресурсний центр.

Урочисту церемонію відвідали представники обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування та сільської громади, а також делегація пожежно-рятувальної служби області, яка передала для потреб місцевої команди ключі від пожежного автомобіля. Цей підрозділ забезпечуватиме протипожежний захист шести населених пунктів (Вільхівці, Вільхівчик, Сасово, Вільхівські Лази, Раково та Добрянське), що належать до громади, де мешкає близько 15 тисяч осіб.

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Цього ж дня було створено добровільну церковну пожежну команду в селі Вари Берегівського району. Відтепер на варті безпеки селян стоятимуть 25 добровольців-вогнеборців і пожежний автомобіль "Csepel".

"Люди вірять, що нові пожежні команди стануть надійними помічниками підрозділів ДСНС Берегівського району, бо зможуть виїжджати на ліквідацію пожежі в радіусі 10-15 кілометрів від місця їхньої дислокації. Подібні протипожежні формування відіграють неоціненну роль саме в приборканні стихії на ранній стадії горіння. Адже наразі основною проблемою, насамперед, є віддаленість населених пунктів Закарпаття від місць дислокації підрозділів Служби 101", - наголошується в повідомленні.

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Фото: dsns.gov.ua