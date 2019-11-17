 Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУНП в Одеській області.
Попередньо встановлено, що 39-річний водій позашляховика не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на двох осіб - водія та пасажира вантажівки, які в крайній лівій полосі дороги міняли колесо. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Да, действительно, там пишут , что минимум за 50 м нужно ставить треугольник опасности так, чтоб он был виден. Ставят вне жилого пункта, а в жилом пункте - только ночью..
А потом пишут, что его надо установить так, чтоб был виден минимум за 100 м дистанции.
Мне выдали права в 2006-м, надо иногда перечитывать правила.
Я еду на работу в разные места, там вдоль дорог платаны вековые, каналы орошения полей и обрывы, даже Guard Rail нет!
Хотя в нек. местах и на более надёжных дорогах установлены столбики с подсветками.
Боковые столбики везде стоят на расстоянии 50 м. друг от дружки. На них есть светоотражающие элементы, которые указывают на сторону дороги и на перекрёстки. На них, ещё есть стрелки, которые указывают в сторону, ближайшую до "телефона".
Это ЕС стандарт!
...а то я по Италии не ездил... -- но там жопа! ...и всё не так, как у людей... ...уж извини, Бамбини...*)
Но в Рим -- за рулём -- даже не проси!!! -- обижусь -- там полный беспредел...*)
Италия -- прекрасная страна! ...поездил там кадысь, куда Ромул своего Ремула не гонял *) ... -- по пещерным христианским храмам... -- глубинка такая!!! Там в храмах кости людские в ящиках стеклянных -- тоннами! ...реликвия...
... ну и прочее -- понравилось -- очень!
Скоро опять буду -- уже на кораблике -- Сицилия, Рим, ... и шо-то там ещё... -- разберёмся...*)
Нельзя стоять на коленях посреди дороги и, оставаясь живым, говорить об этом. (с)
Себе, як належить, ніколи не позначають.
А людині відповідати...
Сегодня на джипах - много нормальных людей.
По украинским дорогам - иначе нельзя...