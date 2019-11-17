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Все про:Одеса (2168) Нацполіція (8517)

 Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою. ФОТО

Двоє чоловіків загинули в результаті нічної аварії на автодорозі Київ-Одеса, біля села Старі Маяки Ширяївського району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій позашляховика не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на двох осіб - водія та пасажира вантажівки, які в крайній лівій полосі дороги міняли колесо. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці. 

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Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою 01


Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160137
 
 
 Топ коментарі
 
Хрен его знает, надо всё таки выбрать безопасное место, но не в левой полосе.
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100кмч это примерно 25м за секунду..., ночью на ближнем свете фар ты увидишь треугольник как раз за 25 метров!
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Вспоминаю всех гадов проезжающих мимо меня в сильный дождь, авто возле бордюра на аварийке,ширина проезжей части 9метров, я в светоотражающие жилете и эти скоты поближе ко мне через лужу, пока поменял колесо-был весь мокрый и на психах. Был бы пулемет, весь цинк бы пошел. Не хорошие у нас люди, очень не хорошие.
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Хрен его знает, надо всё таки выбрать безопасное место, но не в левой полосе.
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так походу крайняя левая вообще не для грузовиков...но в стране парубиёв грузовик с грузом 100 тонн валит 100 км в крайней левой...
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В дебіли всіх кольорів веселки...Це просто зараз черга зелених...
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Потрібно як в США заборонити водіям замінювати колеса чи ремонтувати машини на дорозі! Пробило колесо чи сталась поломка - викликай аварійку з мігалками і освітленням, яка допоможе поміняти колеса безпечно, або відбуксує на СТО! Жодних ремонтів на дорозі бути не може!
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ты дубок как бы невзначай не туда или от туда где твой падубий был крышей укртрансбэспэки и бабло за перегруз шло прямо на офшор папа-дубию...
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Не факт что именно он виноват, могли даже аварийки не включить и торчать у машины меняя колесо.
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В Европе при экстренной остановке необходимо на 20 м сзади машины выставить треугольник, отражающий свет. И всем вышедшим из машины надеть отражающие жилеты.
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100кмч это примерно 25м за секунду..., ночью на ближнем свете фар ты увидишь треугольник как раз за 25 метров!
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достаточно просто не быть ЗЕбилом и сьехать на обочину и спокойно менять колесо.
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Не лучше порохоботом
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А ти думаєш що в Україні за 20 метрів виставляють многокутник?
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Выставляют, но этим было наверное лень.
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Почти всегда. Это первое, что делает нормальный человек, когда его т/с обездвижено.
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У нас тоже это делать необходимо. Но вообще-то при пробитии колеса было бы разумным съехать на обочину, а не менять его в крайне-левой полосе ночью.
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В Европе за 100 метров надо выставить знак, жилет нажеть надо при выходе из машины, жилеты должны быть в салоне, а не в багажнике.
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речь не о европе, за 100 метров у тебя просто стырят знак
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Ясен пень стырят. Для этого есть ржавая канистра или ведро.
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Здесь у каждого в багажнике лежит треугольник - машины продают уже с ним.
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https://www.patentati.it/quiz-patente-b/lista-domande/norme-varie-autostrade-pannelli/segnale-mobile-triangolare.html
Да, действительно, там пишут , что минимум за 50 м нужно ставить треугольник опасности так, чтоб он был виден. Ставят вне жилого пункта, а в жилом пункте - только ночью..
А потом пишут, что его надо установить так, чтоб был виден минимум за 100 м дистанции.
Мне выдали права в 2006-м, надо иногда перечитывать правила.
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В Германии на автобане минимум за 150м, 20 метров - совершенно бессмысленно
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50 и 50. Учите SVO, если шо, гражданочка...*)
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-- не гони, про "в Европе", ты не отсель...: -- 50 и 50 треугольник и световой маячок.
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отсель, не переживай. просто забывается. Про световой маячок,,, что это? У нас называется 4 фары - quattro luci.
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...хм... -- от все беды и случаются от тех, кто "просто забывает" ПДД.
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ты *на лету* определишь на глаз, сколько это 20 или 50 мм?
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Столбики стоят совершенно не на всех дорогах.
Я еду на работу в разные места, там вдоль дорог платаны вековые, каналы орошения полей и обрывы, даже Guard Rail нет!
Хотя в нек. местах и на более надёжных дорогах установлены столбики с подсветками.
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...я тебе напомю трошки -- уж звыняй...*)
Боковые столбики везде стоят на расстоянии 50 м. друг от дружки. На них есть светоотражающие элементы, которые указывают на сторону дороги и на перекрёстки. На них, ещё есть стрелки, которые указывают в сторону, ближайшую до "телефона".
Это ЕС стандарт!
...а то я по Италии не ездил... -- но там жопа! ...и всё не так, как у людей... ...уж извини, Бамбини...*)
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...я ж и говорю -- в Италии жопа, баранку крутить... *)
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Эта - ещё и не ж@. Бывают жутко извилистые и узкие, между полей. С обрывами, каналами. На одну полосу в направлении. Когда проезжает фура, я останавливаюсь (и другие тоже). И вообще еду медленно. Сколько раз ночью встречались велосипедисты без жилета! Ни о себе, ни о водителе не заботятся.
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Найди здесь столбики! Вся Италия такая, т.к. она маленькая - горы, озёра, леса, поля, для дорог много места не остаётся.
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...ладно, проехали... ...Германия тоже не большая.
Но в Рим -- за рулём -- даже не проси!!! -- обижусь -- там полный беспредел...*)
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Ой, подумаешь - Рим! Вот ты попробуй поездить по Наполи! Муж ездит, да. Но другие наши друзья с Севера не могут!
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А шо Вы сразу не сказали, шо Вы Барышня? ...а я тут распинаюсь, как шофер-дальнобой...
Италия -- прекрасная страна! ...поездил там кадысь, куда Ромул своего Ремула не гонял *) ... -- по пещерным христианским храмам... -- глубинка такая!!! Там в храмах кости людские в ящиках стеклянных -- тоннами! ...реликвия...
... ну и прочее -- понравилось -- очень!
Скоро опять буду -- уже на кораблике -- Сицилия, Рим, ... и шо-то там ещё... -- разберёмся...*)
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Если будет возможность , поезжайте вдоль моря *Sorrento - Positano - Maiori - Amalfi - Salerno*, только на легковушке. Мы там бываем каждый год.Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою - Цензор.НЕТ 2559 Обожаю!
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-- ездил как-то с семьёй ещё -- до "шпоры" -- там неделю, потом разворот и по другому берегу до Рима -- там ещё неделю на бережку... ...это из глобального, помимо по-мелочам...*)
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Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой - Цензор.НЕТ 5806

Нельзя стоять на коленях посреди дороги и, оставаясь живым, говорить об этом. (с)
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Не дай Бог таких встретить на дороге. Интересно, когда оправдывать начнут тех, кто нарвался на дебилов, естественно с компенсацией за нанесенный ущерб?
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Что за грузовик?на путинских коптилках камазах,которые нужно вообще запретить,не видно огней за десяток метров,плюс на этих машинах водилы не желают иметь даже простого треугольника,всегда кучу хамла наваливают и чинятся.
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Вспоминаю всех гадов проезжающих мимо меня в сильный дождь, авто возле бордюра на аварийке,ширина проезжей части 9метров, я в светоотражающие жилете и эти скоты поближе ко мне через лужу, пока поменял колесо-был весь мокрый и на психах. Был бы пулемет, весь цинк бы пошел. Не хорошие у нас люди, очень не хорошие.
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Ты еще один кретин-самоубийца. Хрен с тобой, сам выбрал судьбу но если бы тебя там задавили, то почему нормальный человек должен был отвечать за смерть идиота? Всего 9 метров ширина..... сильный дождь.. скользко.. плохая видимость.. и какой-то идиот стоит на краю дороги....
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В городе Харькове, возле мединститута, одностороннее движение, отличное освещение и масса проезжающих тварей.
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Вот и люди не хорошие потому что сначала напишут одно, а оказывается было совсем другое... Но точно как вы!
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ПУТИ ГОСПОДНИ ТВОИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ.....(( каждый человек живёт каждую минуту как последнюю...и никто не знает выходя из дому вернётся ли он домой.в семью.... каждый! задумайтесь все....(( как простые люди так и мажоры.алигархи.миллиардеры. Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой - Цензор.НЕТ 8182 гопники всяких мастей . бандиты и другие водители и пешеходы...((
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Знову біда від дальнобійного бидла.
Себе, як належить, ніколи не позначають.
А людині відповідати...
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на джипах скорее всего быдло ездит .а там просто по неопытности
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Ты, судя по всему, нищеброд.
Сегодня на джипах - много нормальных людей.
По украинским дорогам - иначе нельзя...
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быдло на джипах повторяю .была бы возможность стрелял бы к хйуям
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Сумно. Але вони мабуть і надалі думали, що вони королі доріг, завжди нахабно поводять себе на дорозі, а тут... Жилети не вдягли, аварійку не увімкнули, знак аварійної зупинки не виставили, окрім знаку треба було ще червоний миготливий ліхтар виставити. Ввважаю, що цього вони не зробили.
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они вообще долбодятлы редкие -остановиться ночью!, в крайней левой!,на трассе! и менять колесо , ёпт ,где у людей мозги..., сорри, теперь уже на асфальте..
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ночью...в крайней левой.. на трассе...,ёпт, хорошо хоть никто не влетел в задок грузовика...
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По памяти, Знак аварийной остановки должен выставляться за 40 метров на трассе, и 20 метров в городе.....Никогда не видел, что-бы кто-то выполнял это требование.....бо леньки ходыть.
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на дороге сплошь и рядом неадеквати ... ночью и на левой полосе ? да при все х расскладах с колесами.. машину можно убрать с левой полосы
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