 Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС у Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному поїзді, який рухався у напрямку "Колосівка-Миколаїв".
Пожежні, які прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплений тягач і останній вагон поїзда. Інші вагони з пасажирами відчепили і відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.
Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.
Там профи утилизации.
Так что нет, скорее наоборот, кроме грузовых вагонов, всё остальное по большей части было импортное.
Там чудеса, там леший бродит...
Нихрена подобного, працює належним чином. Це Луганський тепловозобудівний тавой, порізали орки на метал.