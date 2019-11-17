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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Миколаївська область (428) потяг (334) пожежа (1853)

 Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом. ФОТОрепортаж

Біля залізничної станції Новокатеринівка в Миколаївській області загорівся дизельний потяг з пасажирами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС у Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному поїзді, який рухався у напрямку "Колосівка-Миколаїв".

Пожежні, які прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплений тягач і останній вагон поїзда. Інші вагони з пасажирами відчепили і відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.

Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 01
Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 02
Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160129
 
 
 Топ коментарі
 
Говорят что у нас теповозоремонтная база утеряна почти полностью !!! Скоро ВСУ нечем будет подвозить на позиции и будет броня идти 500-700 км. своим ходом... пздц Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом - Цензор.НЕТ 6618
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Странно что наше дизтопливо еще и горит.
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совсем малясь не добегал до гыперлупа цей камуняцкий возок
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Там профи утилизации.
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совсем малясь не добегал до гыперлупа цей камуняцкий возок
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Его мадьяры в 1984году построили. И не такой он уж и старый по железнодорожным меркам.
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Он построен в 1984м году в Будапеште. По железнодорожным меркам это не старый состав.
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Ну, то значить, австрійсько - богемська школа.
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Хмм, интересно, всегда думал, что у нас исключительно советского производства корыта бегают...
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Купейные вагоны - все производства ГДР. Кроме венгров, дизель-поезда поставляли чехи, Шкода. Вагоны поставляли также поляки. Электорозы ЧС разных серий - чехи.
Так что нет, скорее наоборот, кроме грузовых вагонов, всё остальное по большей части было импортное.
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Там сегодня почти ежедневно горят локомотивыИсточник: https://censor.net.ua/n3159844

Там чудеса, там леший бродит...
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Говорят что у нас теповозоремонтная база утеряна почти полностью !!! Скоро ВСУ нечем будет подвозить на позиции и будет броня идти 500-700 км. своим ходом... пздц Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом - Цензор.НЕТ 6618
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Конкретно таких венгров уже и чинить нечем, оно давно в лету кануло.
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Где это доят кур ? на Зеферме или у пЭти в будке ?!
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говорят в москві кур доять...
Нихрена подобного, працює належним чином. Це Луганський тепловозобудівний тавой, порізали орки на метал.
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вы или петухи гамбургские или придурки?! все за кур да за кур...я сказал что тпловозоремонтной базы почти не осталось а они мне за кур...
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Странно что наше дизтопливо еще и горит.
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Результат плачевный. Лучше бы и не начинали тушить.
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Пассажиры поезда Конотоп - Жмеринка поняли, что что-то пошло не так, когда по их вагону быстрым шагом прошёл Стивен Сигал.
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Мабуть їхали самі пільговики. Коли цей комунізм закінчиться?
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