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 У понеділок у Володимирі-Волинському попрощаються із загиблим у зоні ООС воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком. ФОТО

У понеділок, 18 листопада, в місті Володимир-Волинський Волинської області о 12:00 на вул. Зимневський почнеться прощальна церемонія з Юрієм Хоміком, 1963 року народження, солдатом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційна сторінка міста в фейсбуці.

Юрій Хомік загинув 14 листопада в Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, якого він зазнав отримав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ. Помер в реанімації лікарні міста Гірський.

Проминальне прощання відбудеться за адресою: вул. Івана Франка, 6, в храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира-Волинського.

Поховають військовослужбовця в селі Зимне Володимир-Волинського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині. ФОТО

У понеділок у Володимирі-Волинському попрощаються із загиблим у зоні ООС воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160128
 
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