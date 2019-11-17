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Все про:Ізмаїл (81) Одеська область (1102) пожежа (1855) Нацполіція (8517)

 В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський автомобіль. ФОТО

У суботу, 16 листопада, в Ізмаїлі Одеської області під час руху загорівся поліцейський автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бессарабія INFORM", про це повідомили в місцевій поліції.

Відомо, що патрульні зупинили зловмисників, яких запідозрили в незаконному перевезенні металу невідомого походження. Правоохоронці викликали на підмогу слідчо-оперативну групу. 

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Дорогою машина з поліцейськими раптово загорілася. Співробітникам поліції вдалося вибратися неушкодженими з палаючої машини.

Вони також змогли забрати цінні речі і документи. До моменту приїзду вогнеборців полум'я знищило автомобіль дотла. Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки в моторному відсіку. Зараз з'ясовуються всі обставини події.

В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський автомобіль 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка загинула під час зіткнення Mercedes і Volkswagen на Вінничині, ще трьох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160113
 
 
 Топ коментарі
 
Не пали контору, спишут именно дастер.
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Огнетушителя в полицейской машине разумеется не было...
А если и был...то им даже никто не попытался воспользоваться....не обучены наверное...
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до речі більше схоже на ниву шевроле.
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якесь суцільне невезіння з тими коп-мобілями.
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невезіння, кажете Ксенія? В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський Renault Duster - Цензор.НЕТ 6459 А в мене інші асоціації (обдаровані з кришталевим юхом). Цікаво, чи є ще такі випадки в світі з даним авто?
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Олицетворение "рехвормы правоохранительных органов".
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если эмблема машины скопирована с женского копулятивного органа, то вот так оно и случилось
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Не ну мизерный шанс на такое есть, но это нужно быть или очень невезучим или совсем не следить за состоянием машины.
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у вас машины, похоже, нет! может, расскажите, как уследить за замыканием проводки и если бенз из системы где-то пырснул в новой машине?
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А що, поліція вогнегасників не возить? І аптечок, і знаків аварійної? Ну і страховки також не потрібно?
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Огнетушителя в полицейской машине разумеется не было...
А если и был...то им даже никто не попытался воспользоваться....не обучены наверное...
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просто не успели бы!
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Зеленский, шо ты твариш?
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Так а сами "полицейские" что говорят?Потому шо это не Дастер,а Нива,которая Шевроле.
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Не пали контору, спишут именно дастер.
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Запаску на дверь багажника ума "хватило" приколхозить....а проверить техническое состояние авто нет...
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Как то не жалко. У ОПГ МВД на одну тачку меньше.
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это наши деньги горят или В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський Renault Duster - Цензор.НЕТ 6551 ты думаешь, что они за свои купили...
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Мдда...А при Парашенкові таке було просто неможливо.Ох вже ж ці Зе !
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Кстати,о возгорании. Если провода от АКБ к стартеру не зафиксированы подальше от коллектора то.....маемо те що маемо...
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Это меня всегда и бесит, когда разжигаю камин . Дрова сухие, тяга хорошая а пока разгорится то …… А тут один пук в машине и сразу дотла …
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Не додумались клему отстрелить от Аккума!!!! Молодеж!!!
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Почему только в Украине происходят САМОВОЗГОРАНИЯ полицейских машин ?
Да и не только полицейских ...🤔
Прям напасть какая-та 😜
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открываем ссылку на "Бессарабия INFORM", указанную в статье - тадам - "По дороге на место задержания, на Аэродромном шоссе, за мостом, автомобиль Niva Chevrolet внезапно загорелся."
Я б на месте менеджеров "Рено" за такие фокусы в суд подал бы.
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Не впервые Цензор даже скопипастить норм не может, допишут своё, приукрасят. Хорошо, что хоть не кубик полицейский сгорел
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Вроде ето как кацапомобиль а не рено. Или уже с кацапстана завозят тазы по документам как иномарки?
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в мєнтовозі був несправний бульбулятор
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В четвер приходить зима.Всем заздалегидь утеплиться и переобуться.
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Дастер вообще говно во всех отношениях, искренне не понимаю тех, кто его покупает... В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський Renault Duster - Цензор.НЕТ 529
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Если ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать комментарии,то станет ясно,что речь идёт не о Бастера,вполне нормальном бюджетном авто,а о расеянском ведре с болтами,под названием Нива.
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Самую ценную флешку из мафона забыли забрать...а вы говорите спасли ценные вещи )))
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По дороге на место задержания, на Аэродромном шоссе, за мостом, автомобиль Niva Chevrolet внезапно загорелся.
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Хто сказав що йе Дастер?
Типове убозство кацапського ТАЗпрому. Таке й гасити впадло.
В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський Renault Duster - Цензор.НЕТ 9650
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Я знаю як виглядає Дастер. І кілька років тому, проїжджаючи Татарбунарським районом, бачив чимало поліцейських Дастерів. А на фото горить голима Шнива.
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В Измаиле спишут новый Renault Duster, как сгоревший. В Николаеве спишут новый американский дизельный локомотив GE, как сгоревший .... Так было, и так будет...
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..перша думка була: це як пофігистськи треба ставитися до "свого" авто, щоб вона само запалало?..
та в українських (особливо бюджетно-жлобських) реаліях - може бути все..( - після вибору зебілів вже нічому не дивуюся, а лише роблю висновки..
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У Дастера нет запаски на задней двери.
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