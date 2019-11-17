 В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський автомобіль. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бессарабія INFORM", про це повідомили в місцевій поліції.

Відомо, що патрульні зупинили зловмисників, яких запідозрили в незаконному перевезенні металу невідомого походження. Правоохоронці викликали на підмогу слідчо-оперативну групу.

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Дорогою машина з поліцейськими раптово загорілася. Співробітникам поліції вдалося вибратися неушкодженими з палаючої машини.

Вони також змогли забрати цінні речі і документи. До моменту приїзду вогнеборців полум'я знищило автомобіль дотла. Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки в моторному відсіку. Зараз з'ясовуються всі обставини події.

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