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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3574) Конгрес США (327) США (5837) Трамп (2249) Сондленд (13)

 Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Співробітник посольства США в Києві Девід Холмс був свідком розмови посла США в ЄС Гордона Сондленда і президента Дональда Трампа.

CNN опублікував текст заяви, з якою Холмс почав виступ перед слідством Конгресу США під час слухань за зачиненими дверима, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, він став свідком і слухачем розмови посла США в ЄС і Трампа. Сондленд дзвонив Трампу з ресторану в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

"Хоча посол не використовував гучний зв'язок, я міг чути президента через трубку. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, а посол Сондленд деякий час тримав трубку подалі від вуха, ймовірно, через гучність", - йдеться в оприлюдненому документі.

Сондленд нібито заявив Трампу, що Зеленський в захваті від нього і підтвердив, що президент України проведе розслідування, якого хотів Трамп.

Зазначимо, що саме на показання Холмса раніше посилався керівник дипмісії США в Києві Вільям Тейлор, коли свідчив у Конгресі.

Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні, - Йованович під час слухань у Конгресі США. ВIДЕО

Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 02
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 03
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 04
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN

Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 06
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 07
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 08
Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс 10

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160106
 
   
 Топ коментарі
 
Небольшой обзор того, что пишут теперь о Монике Зеленски в Мире:
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 7205
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Iris Jay Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления Зеленского.
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
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Байден уже купив половину Украины, нехай вертает.
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Тебя за уже возвращает обратно откуда ты вылез? А то я не понял , что возвращать.
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Если купил-значит его собственность, право собственности основополагающее,краеугольный камень права, кроме того, он будущий президент США, никто не посмеет посягнуть на собственность президента США в Украине. Мы тогда будем как за каменной стеной ! Я бы ему еще и бесплатно надавал предприятий и заводов
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Хіба що віслюкам по вухам гистиком,бо в батрака навіть права на свій клаптик землі немає,аби продати.
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А землю продавать можно? Тем у кого право собственности на эту землю (пай)" основополагающее,краеугольный камень права,"продать тому же Байдану? Или что,Трамп нападьот?
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Не дождетесь, озабоченные.
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Небольшой обзор того, что пишут теперь о Монике Зеленски в Мире:
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 7205
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посмотрел, языков не знаю, но догадываюсь , пишут что Ас. Типа как пилот-ас , на карточных тузах тоже видел надпись АС.
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Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 1412

Забийте в google-translate.

As (фр) - Ace (англ) - туз; ас
А англ. ass - то інше. Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 1412
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Да скажите тупому зебила прямо,что ass - это задница.
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Сам ты задница.Пусть нам обьяснят, Мендель или кто, пока же я считаю что Ас это хорошое слово
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Если ты зе-дебил,то никакая мендель тебе уже не поможет.
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Может, он надеется, что она будет объяснять наглядным примером?
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Мендель тоже рахує, що ass (англ.), Arschloch (нім.), kokot (чеською), - то все хороші слова.
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Забийте "ass"в google.
Натисніть "Зображення". Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 2797
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А чому Ви вважаєте знання значення іноземного слова чимось поганим? Тим більш, якщо Ви впевнені, що то слово означає "туз" або "пілот-ас"?
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Так, впевнений, але по твоїх діях підозрюю, що хочеш мене зіштовхнути зі жорстокою реальністю, тоді виявиться що не пілот-ас, а пітар-Ас. А воно мені требе ? мене і так все влаштовує , мені з моїми переконаннями і так комфортно
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Ну "Только бы не Порошенко" же и "Ну хоть поржем".
Правда ржут в итоге с нас ну то такое.
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Кто ржёт ? Сенцов ? Или может мокряки, которых Пеца отправил в лапы пуйлу ?
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Почему больше всего стыдно тем, кто за него не голосовал?
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Не "стидно" тільки несвідомому бидлу.
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Пишут США масс медиа. Потому что их это интересуют. Ты упомянул лишь продемократическую прессу. Однобоко.
Италия вообще ничего не пишет. Им пофиг - своих проблем море.
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Не в тій країні проводять імпічмент, ой не в тій...
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Сондленд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что президент Украины проведет расследование, которого хотел Трамп.
Источник: https://censor.net.ua/p3160106

А если Байден станет президентом?...
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В турборежимі встигнуть до нового року з законом про землю, з пуйлом про Україну -- і можна звалювати...
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Если рассоедование не даст оезультатов-должен будет целовать в жопу Зеленского,как обелившего его имя.
Если результат будет положительным-Байден исчезнет с полит арены,а в лице рыжего будет ну как минимум положительный настрой и поддержка.
Любой результат будет хорош для Украины.
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Процедура импичмента если началась, то последствия всегда печальньі ПОИНТЕРЕСУЙСЯ. Не путай Америку и как у нас. У нас же, 511 дел возбуждено набу, до суда доведено 10, приговоров-0
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Моника попробует включить "Лизание в турборежиме", но не факт, что это ей поможет.
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ничего страшного!!моника и там скажет что во всём виновата европа во главе с германией так как мало дала!!(а у него и коломоя запросы не то что большие!!а очень большие!!)и без европейских денег просто трудно в рашу развернуться!!(не забывать что 100 000 000 000 обещаны рашей коломою, но никак не ********* и государству Украина)
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Импичмент зеленскому за вмешательство в предвыборную кампанию США!!!!!!
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Принимает со всех сторон и в любом количестве
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для тебя лучше поросякина
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По ходу все те дупы ведут к сраке пуйла...
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лерка ещё одно слово выучила!
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если вам нравятся дупы, то это ваше личное! Не обязательно об этом орать на сайте.
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Он пока отвечать не будет Стремиться в нормандском формате ещё ***** попробовать ,для сравнения
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Боже, что он творит?!
Одним махом настроить против себя поламерики!
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Що ж вітаю прихильників "димократів" з Новим ККК-за закритими дверима слухають-на відкритих вогнищах спалюють.Віслюки,кгуле-тільки вуха з балаклав стричать!
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ну а шо?=))
Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду
СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА 2019, 18:00кінець зубожіння=))
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
1.38
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Iris Jay Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления Зеленского.
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
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Может в этом причина?
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РесурсСредневзвешенная цена (в т.ч. НДС)декабря 2019 5684.00 грн/тыс. куб. мноября 2019 5819.78 грн/тыс. куб. моктября 2019 5140.78 грн/тыс. куб. мсентября 2019 5358.01 грн/тыс. куб. мавгуста 2019 5503.38 грн/тыс. куб. миюля 2019 5756.54 грн/тыс. куб. миюня 2019 6664.67 грн/тыс. куб. ммая 20196976.50 грн/тыс. куб. мапреля 2019 6904.48 грн/тыс. куб. ммарта 2019 7921.16 грн/тыс. куб. мфевраля 2019т9204.88 грн/тыс. куб. мянваря 2019 9822.93 грн/тыс. куб. мдекабря 2018 11736.40 грн/тыс. куб. мноября 2018 12062.83 грн/тыс. куб. моктября 2018 12385.83 грн/тыс. куб. мсентября 2018 11389.95 грн/тыс. куб. мавгуста 2018 9786.37 грн/тыс. куб. миюля 2018 9589.67 грн/тыс. куб. миюня 2018 9304.39 грн/тыс. куб. ммая 2018 9007.57 грн/тыс. куб. мапреля 2018 8647.78 грн/тыс. куб. ммарта 2018 8305.96 грн/тыс. куб. мфевраля 2018 9159.13 грн/тыс. куб. мянваря 2018 9683.94 грн/тыс. куб. мдекабря 20179050.45 грн/тыс. куб. мноября 2017 8556.19 грн/тыс. куб. моктября 2017 8327.64 грн/тыс. куб. мсентября 2017 7230.04 грн/тыс. куб. мавгуста 2017 6812.67 грн/тыс. куб. миюля 2017 6873.21 грн/тыс. куб. миюня 2017 6841.44 грн/тыс. куб. ммая 2017 6365.22 грн/тыс. куб. мапреля 2017 6786.91 грн/тыс. куб. м
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причина в том, наш далёкий израильский друг, что гражданин Израиля Коломойский вор.А вор должен сидеть в тюрьме.А не править Украиной.
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Ага,счасъ всё брошу и пойду байдауна "И-а-а!" слушать.
По опросу 92% респектных.готовы голосовать за Трампа ,а 52% демонов готовы голосовать против Трампа.Из общего опроса у Трампа 47% у Байдена 43%http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2020/trump_47_biden_43
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Зеля обо*рался и перед республиканцами, и перед демократами. Теперь кто бы ни пришёл в Белый Дом через год- Зелю в Штаты на пушечный выстрел не допустят. С соответствующими последствиями для Украины. Одна надежда-через год это говно разруливать будет уже не Зеля...
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Зеля президент Польши ?
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Порошенко втянул Украину во внутрипартийные американские разборки.

Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
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Хм. Это показания под присягой в Конгрессе
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О том, что лично слышал уак одна бабка сказала))) ага, показания)))
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Есть хоть одна мысль или дело в твоей жизни,где порошенко не виноват? Ни одного поста без упоминания оного? Платят так хорошо или напугал он тебя так сильно?
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Это конкретные факты. А его деяния страна будет разгребать еще ооочень долго.
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Імею спросить кацапську мразоту на цензорі:"Нічого собі- свиновальці окупували цензор настільки,що його прибиральник опонентів повидаляв,а похабну курвотну харклю залишив.Юра-де ти таких береш-їм на свинофермі працювати-свинарками".
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цензор превратился в одну тупую помойку гниющей свиньи пеци как корреспондент превратился в помойку путина. Ну потихоньку нормальные люди отсюда уходят, пусть беснуются свидетели реформ гнойного пеци))))
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Про Петю уже все забыли. Где он кстати? Неужели ещё не в тюрьме ? Тогда Зеленскому следует начинать импичмент.
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Нормальньіе люди уходят отсюда, а тьі почему до сих пор здесь ? Чего участвуешь в нашем шабаше ?
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Ватка,использованная в критические дни,вали отсюда,лахта мерзкая и подлая
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Система бумеранга , сначала оно сравнивало Украину с порно актрисой , а теперь его американские сми и значительная часть украинских граждан сравнивают с миньетчицей Моникой.
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Зебіл в захваті від Трампа, але **. його чогось Х.йло.
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Вот такой "любовный" треугольник получается. Хотя Монике не привыкать получать со всех сторон в любом количестве)))
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8% як Лоліта?
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