 Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

CNN опублікував текст заяви, з якою Холмс почав виступ перед слідством Конгресу США під час слухань за зачиненими дверима, передає Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, він став свідком і слухачем розмови посла США в ЄС і Трампа. Сондленд дзвонив Трампу з ресторану в Києві.
"Хоча посол не використовував гучний зв'язок, я міг чути президента через трубку. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, а посол Сондленд деякий час тримав трубку подалі від вуха, ймовірно, через гучність", - йдеться в оприлюдненому документі.
Сондленд нібито заявив Трампу, що Зеленський в захваті від нього і підтвердив, що президент України проведе розслідування, якого хотів Трамп.
Зазначимо, що саме на показання Холмса раніше посилався керівник дипмісії США в Києві Вільям Тейлор, коли свідчив у Конгресі.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.
Забийте в google-translate.
As (фр) - Ace (англ) - туз; ас
А англ. ass - то інше.
Натисніть "Зображення".
Правда ржут в итоге с нас ну то такое.
Италия вообще ничего не пишет. Им пофиг - своих проблем море.
Источник: https://censor.net.ua/p3160106
А если Байден станет президентом?...
Если результат будет положительным-Байден исчезнет с полит арены,а в лице рыжего будет ну как минимум положительный настрой и поддержка.
Любой результат будет хорош для Украины.
Одним махом настроить против себя поламерики!
Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду
СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА 2019, 18:00кінець зубожіння=))
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
1.38
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
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РесурсСредневзвешенная цена (в т.ч. НДС)декабря 2019 5684.00 грн/тыс. куб. мноября 2019 5819.78 грн/тыс. куб. моктября 2019 5140.78 грн/тыс. куб. мсентября 2019 5358.01 грн/тыс. куб. мавгуста 2019 5503.38 грн/тыс. куб. миюля 2019 5756.54 грн/тыс. куб. миюня 2019 6664.67 грн/тыс. куб. ммая 20196976.50 грн/тыс. куб. мапреля 2019 6904.48 грн/тыс. куб. ммарта 2019 7921.16 грн/тыс. куб. мфевраля 2019т9204.88 грн/тыс. куб. мянваря 2019 9822.93 грн/тыс. куб. мдекабря 2018 11736.40 грн/тыс. куб. мноября 2018 12062.83 грн/тыс. куб. моктября 2018 12385.83 грн/тыс. куб. мсентября 2018 11389.95 грн/тыс. куб. мавгуста 2018 9786.37 грн/тыс. куб. миюля 2018 9589.67 грн/тыс. куб. миюня 2018 9304.39 грн/тыс. куб. ммая 2018 9007.57 грн/тыс. куб. мапреля 2018 8647.78 грн/тыс. куб. ммарта 2018 8305.96 грн/тыс. куб. мфевраля 2018 9159.13 грн/тыс. куб. мянваря 2018 9683.94 грн/тыс. куб. мдекабря 20179050.45 грн/тыс. куб. мноября 2017 8556.19 грн/тыс. куб. моктября 2017 8327.64 грн/тыс. куб. мсентября 2017 7230.04 грн/тыс. куб. мавгуста 2017 6812.67 грн/тыс. куб. миюля 2017 6873.21 грн/тыс. куб. миюня 2017 6841.44 грн/тыс. куб. ммая 2017 6365.22 грн/тыс. куб. мапреля 2017 6786.91 грн/тыс. куб. м
По опросу 92% респектных.готовы голосовать за Трампа ,а 52% демонов готовы голосовать против Трампа.Из общего опроса у Трампа 47% у Байдена 43%http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2020/trump_47_biden_43
Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".