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 Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столична поліція встановлює обставини вибуху, в результаті якого загинули дві людини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 21:00 учора, 16 листопада, до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення мають двоє чоловіків.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження".

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Пізніше начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що в кімнаті ймовірно вибухнула граната.

"Особи загиблих встановлено. Вони працювали в Києві: один охоронцем, а інший - на будівництві. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповів він.

Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 01
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 02

Також читайте: Жінка загинула під час зіткнення Mercedes і Volkswagen на Вінничині, ще трьох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 03
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 04
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 05
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3160105
 
 
 Топ коментарі
 
В Києві є вулиця К. Маркса ?
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У тех, которые сейчас "говорят", нету агрессора.
У них "брятський нарИд" называется.
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Мабуть, там мешкає п'ята колона.
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Эхо войны?
Абы там сивохи не было.
А то и лавочку охранять некому будет, да и у зели - кадров не хватает.
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У тех, которые сейчас "говорят", нету агрессора.
У них "брятський нарИд" называется.
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Угу. Виявляється є. Ось вона

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DSC08176-%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0.JPG

Це, правда, не зовсім Київ, а село Троєщина, яке вклинилось в міську смугу при будівництві житлового масиву Троєщина. Того, мабуть, і залишився такий раритет.
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Зато улицу Льва Толстого не забыли декоммунизировать.
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Наверно дедуктивным методом установили.
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от люди, навіщо ваще таке у руки брати... (((
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эта новость по Сраша ТВ-24 с самого утра крутилась ,на цензоре ее еще не было в 8-00
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